Schneider Electric cumpără PTC pentru 22,6 miliarde de dolari. Gigantul francez pariază pe AI și centre de date

Schneider Electric a ajuns la un acord pentru preluarea companiei americane de software PTC într-o tranzacție de aproximativ 22,6 miliarde de dolari, cea mai mare achiziție din istoria grupului francez. Compania își consolidează astfel activitățile din domeniul centrelor de date, software-ului industrial și inteligenței artificiale.

Investitorii au reacționat însă negativ la dimensiunea tranzacției și la prețul oferit. Acțiunile Schneider Electric au scăzut cu aproape 10% la Paris, ceea ce a șters aproape 15 miliarde de euro din capitalizarea companiei.

Schneider Electric a convenit să plătească 205 dolari pentru fiecare acțiune PTC. Oferta implică o valoare a întreprinderii de 23,7 miliarde de dolari și reprezintă o primă de 42,3% față de ultimul preț de închidere al acțiunilor companiei americane.

PTC, cu sediul în Boston, dezvoltă soluții software utilizate pentru proiectarea, fabricarea și întreținerea produselor în mai multe industrii. Compania a beneficiat și de creșterea cererii pentru instrumentele sale bazate pe inteligență artificială.

Acțiunile PTC au crescut cu 34,4% în tranzacțiile desfășurate înaintea deschiderii bursei americane, potrivit Reuters.

Pentru Schneider Electric, reacția a fost însă în direcția opusă. Investitorii au analizat dimensiunea achiziției, prima oferită acționarilor PTC și perspectivele evaluărilor companiilor software într-o perioadă marcată de incertitudini legate de inteligența artificială.

Până la închiderea de vineri, acțiunile Schneider Electric acumulaseră un avans de 29% de la începutul anului. Scăderea de luni a eliminat aproape 15 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 17 miliarde de dolari, din capitalizarea bursieră a companiei.

Schneider Electric, cunoscută în trecut în principal pentru produse industriale precum siguranțele și întrerupătoarele electrice, a devenit un furnizor important pentru infrastructura centrelor de date.

Compania furnizează în prezent echipamente care merg de la sisteme de răcire și rack-uri pentru servere până la infrastructură critică pentru distribuția energiei electrice.

Prin achiziția PTC, grupul francez vrea să își extindă afacerile din software industrial și inteligență artificială. Portofoliul PTC include software pentru proiectarea produselor și administrarea ciclului de viață al acestora.

Directorul general al Schneider Electric, Olivier Blum, le-a spus investitorilor că datele de inginerie și proiectare deținute de PTC vor consolida capacitatea companiei de a implementa inteligența artificială în operațiunile industriale ale clienților.

„Datele devin un nivel foarte important” pentru obținerea de valoare din inteligența artificială, a declarat Blum. Potrivit acestuia, tehnologia necesită legături tot mai strânse între date și software-ul folosit pentru a le pune în context.

În urma combinării celor două companii, veniturile Schneider Electric din software furnizat ca serviciu ar urma să ajungă la aproximativ 24% din veniturile totale ale grupului.

Achiziția ar accelera astfel extinderea Schneider Electric dincolo de echipamentele electrice și automatizări, către activități software cu ritmuri mai mari de creștere și venituri recurente.

Cererea tot mai mare pentru centre de date, în special în Statele Unite, contribuie deja semnificativ la rezultatele Schneider Electric. Această activitate oferă companiei o sursă de venit în creștere și compensează slăbiciunea înregistrată pe unele dintre piețele tradiționale de echipamente electrice.

Achiziția PTC vine după acordul încheiat de Schneider Electric în luna iunie pentru cumpărarea Cognite Holding, furnizor privat de software bazat pe inteligență artificială și soluții pentru date industriale.

Schneider Electric intenționează să finanțeze achiziția prin emiterea de acțiuni noi în valoare de 5 până la 6 miliarde de euro, folosind o autorizare existentă din partea acționarilor.

Restul finanțării ar urma să provină din noi datorii în valoare de 16 până la 17 miliarde de euro.

Potrivit datelor LSEG, tranzacția ar reprezenta cea mai mare achiziție realizată vreodată de Schneider Electric și una dintre cele mai mari tranzacții din Europa din acest an.

Analiștii au atras atenția asupra contextului dificil pentru evaluarea companiilor software. Jefferies a arătat într-o notă adresată investitorilor că temerile privind efectele perturbatoare ale inteligenței artificiale continuă să pună presiune asupra evaluărilor din sector.

În același timp, acest context îi permite Schneider Electric să cumpere PTC la una dintre cele mai reduse evaluări din ultimul deceniu, deși presiunile asupra sectorului software ar putea continua să afecteze compania franceză după finalizarea tranzacției.

Analistul Berenberg Nay Soe Naing a apreciat că tranzacția are o evaluare sănătoasă în contextul actual, marcat de evaluări comprimate și de un sentiment dificil în rândul investitorilor față de sectorul software.

Compania franceză estimează că integrarea PTC va genera economii anuale de aproximativ 250 de milioane de euro până în al treilea an de la finalizarea tranzacției.

Schneider Electric anticipează, de asemenea, sinergii de venituri de aproximativ 800 de milioane de euro.

Finalizarea achiziției este estimată pentru trimestrul al treilea din 2027. Tranzacția trebuie să primească aprobarea acționarilor PTC și a autorităților de reglementare.