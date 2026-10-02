Meseriile pentru care companiile plătesc „regește”. Salariile sunt cu până la 65% mai mari

Cererea pentru centre de date crește pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai prezentă în activitatea de zi cu zi. În Europa, această evoluție se reflectă și în piața muncii, unde numărul posturilor vacante în centrele de date a crescut în mai multe țări în ultimele luni. Datele platformei globale de recrutare Indeed arată că, în august 2026, numărul acestor posturi depășea nivelurile de dinaintea pandemiei în 10 economii europene.

În același timp, alte categorii de locuri de muncă din sectorul tehnologic nu au înregistrat aceeași evoluție. În nouă dintre cele 10 țări analizate, posturile vacante din domeniul tehnologiei, cu excepția celor din centrele de date, se aflau sub nivelurile de dinaintea pandemiei.

Statele Unite continuă să fie liderul mondial în ceea ce privește numărul centrelor de date. Începând cu 2025, SUA aveau peste dublul numărului de centre de date raportat în Uniunea Europeană. În paralel, Comisia Europeană urmărește consolidarea suveranității și competitivității Europei în domeniul inteligenței artificiale și al cloud computingului.

Evoluția posturilor vacante arată că investițiile în infrastructura necesară acestor tehnologii se traduc și printr-o cerere mai mare pentru specialiști, tehnicieni și personal de management.

Cele mai mari creșteri recente ale posturilor vacante din centrele de date au fost consemnate în Spania, Italia și Irlanda. Pentru comparație, Indeed a stabilit valoarea de 100 pentru media anunțurilor publicate între decembrie 2019 și februarie 2020, înainte de pandemia de COVID-19.

În august 2026, indicele a ajuns la 260 în Spania, la 237 în Italia și la 210 în Irlanda. Astfel, numărul posturilor vacante din centrele de date a ajuns în aceste trei țări la mai mult decât dublul nivelului de referință de dinaintea pandemiei.

Aubrey Woessner, economist la Indeed, și Pawel Adrjan, director de cercetare la Indeed, au explicat că Spania și Italia dispun de un spațiu mai mare pentru dezvoltare, întrucât au pornit de la niveluri mai scăzute. Potrivit celor doi specialiști, o parte importantă a noilor investiții este orientată către proiecte asociate inteligenței artificiale.

„Văd noi dezvoltări majore axate pe inteligență artificială, cum ar fi campusuri în Aragon și proiecte în jurul orașului Milano, mai degrabă decât situri vechi grupate în jurul unor centre importante de populație, cum ar fi Frankfurt, Londra, Amsterdam, Paris și Dublin”, au declarat aceștia pentru Euronews Business.

În Olanda, indicele a ajuns la 138, în Polonia la 134, iar în Elveția la 133, ceea ce reprezintă creșteri de peste 30% față de nivelul de referință. Belgia a avut cea mai redusă majorare, de 9%, urmată de Franța, cu 13%.

În Germania, creșterea a fost de 25%, iar în Regatul Unit de 24%. Diferențele dintre evoluția posturilor din centrele de date și cea a celorlalte locuri de muncă din tehnologie sunt deosebit de vizibile în Italia, Spania și Irlanda.

În august 2026, anunțurile pentru posturi din centrele de date se situau cu mult peste cele pentru alte ocupații tehnologice. Cea mai mare diferență era în Italia, de 173 de puncte, urmată de Spania, cu 159 de puncte, și Irlanda, cu 141 de puncte.

Spania a fost singura dintre cele 10 țări analizate în care posturile vacante din tehnologie, excluzând centrele de date, au depășit nivelul de dinaintea pandemiei. Chiar și aici, diferența a fost redusă, indicele ajungând la doar un punct peste valoarea de referință.

Piața europeană a angajărilor din centrele de date este, de asemenea, mai dispersată decât cea din Statele Unite. Potrivit Indeed, în SUA, 10 mari companii de tehnologie concentrează 71% dintre posturile vacante din centrele de date. În Europa, situația este diferită, deoarece un număr mult mai mare de companii contribuie la volumul total al recrutărilor.

„În cele zece țări europene pe care le-am analizat, este nevoie de peste 500 de firme pentru a reprezenta 70% din postările din centrele de date”, au declarat Woessner și Adrjan.

Posturile din centrele de date sunt asociate, în general, cu salarii anunțate mai mari decât cele pentru ocupații similare din alte sectoare ale aceleiași țări. Datele Indeed indică o primă salarială în aproape toate perechile de țară și ocupație analizate.

Din cele 29 de perechi analizate, 28 au înregistrat salarii mai mari pentru posturile din centrele de date. Singura excepție a fost Franța, unde rolurile de infrastructură IT, operațiuni și suport au avut un nivel salarial cu 1% mai mic.

Italia se remarcă prin diferențe importante între salariile oferite în centrele de date și cele din alte sectoare. Pentru pozițiile de management, salariile anunțate sunt cu 65% mai mari, în timp ce pentru rolurile de instalare și întreținere diferența ajunge la 50%.

În Regatul Unit, pozițiile de management din centrele de date oferă salarii cu 49% mai mari decât rolurile similare din alte sectoare. În Germania, rolurile de instalare și întreținere au salarii anunțate cu 36% mai mari.

Economiștii Indeed spun că centrele de date reprezintă o parte relativ mică a pieței generale a muncii, însă angajatorii din acest sector concurează pentru aceiași tehnicieni și specialiști în infrastructură pe care îi caută și alte industrii afectate de tranzițiile digitale și ecologice din Europa.

„Postările legate de rolurile din centrele de date solicită, în medie, mai multe competențe decât alte postări din același domeniu. Competențele tehnice și digitale concrete – inclusiv cunoștințele de sisteme IT, software și securitate cibernetică – precum și cerințele de limba engleză sunt, de asemenea, suprareprezentate în rolurile legate de centrele de date în comparație cu alte roluri din aceeași ocupație”, au declarat Woessner și Adrjan.

Cerințele suplimentare de competențe reprezintă unul dintre elementele asociate cu diferențele de salarizare dintre aceste posturi și ocupațiile similare din alte sectoare. În același timp, salariile mai mari sunt utilizate pentru atragerea rapidă a lucrătorilor necesari proiectelor, astfel încât dezvoltarea infrastructurii să poată continua conform termenelor stabilite.

Structura recrutărilor din centrele de date europene reflectă două direcții care se desfășoară simultan. Pe de o parte, există în continuare nevoia de personal pentru infrastructura existentă de stocare a datelor și cloud. Pe de altă parte, se dezvoltă noi proiecte de construcție asociate cu extinderea infrastructurii necesare inteligenței artificiale.

Cinci categorii de ocupații reprezintă între 50% și 60% dintre posturile vacante din centrele de date din Europa. Acestea sunt infrastructura IT, operațiunile și asistența, dezvoltarea software, managementul, instalarea și întreținerea, precum și managementul de proiect.

Deși numărul posturilor vacante este în creștere, ocupațiile din centrele de date reprezintă încă o proporție redusă din totalul anunțurilor de angajare din țările analizate. În majoritatea acestora, ponderea este de aproximativ 1% sau mai puțin.

Irlanda se diferențiază printr-o proporție mai ridicată. Aproape 5% dintre toate anunțurile de locuri de muncă publicate pe Indeed în această țară menționează în prezent un centru de date.

Economiștii se așteaptă ca extinderea angajărilor să continue, în condițiile în care Uniunea Europeană își propune să tripleze capacitatea centrelor de date în următorii cinci până la șapte ani.

„O preocupare pentru angajatori este că centrele de date concurează pentru lucrători cu competențe tehnice care erau deja insuficiente chiar înainte de boom-ul centrelor de date”, au declarat Woessner și Adrjan.

Numărul centrelor de date existente diferă semnificativ între țările europene. Începând cu 2025, Germania avea 529 de centre de date, iar Regatul Unit 523. Franța urma cu 322, iar Olanda cu 298.

Italia avea 168 de centre de date, în timp ce Spania și Polonia aveau câte 144 fiecare. Elveția avea 121 de astfel de centre, potrivit datelor citate. Distribuția infrastructurii arată o concentrare mai mare în Europa de Vest. Europa de Nord are o prezență mai redusă, dar cu importanță strategică, în timp ce infrastructura din Europa Centrală și de Est este mai fragmentată și mai puțin dezvoltată.