Surpriza de pe piața muncii: meserii bine plătite pentru care nu ai nevoie de facultate

În prezent, există numeroase meserii pentru care nu este necesară absolvirea unei facultăți, iar veniturile pot varia în funcție de pregătire, experiență și specializare. Piața muncii oferă atât oportunități pentru persoanele care preferă activitatea de birou, cât și pentru cele care caută un loc de muncă dinamic.

Unele dintre aceste ocupații pot fi practicate inclusiv de la distanță, în timp ce altele presupun interacțiune directă cu clienții și activitate practică. Pentru accesul în anumite domenii sunt necesare cursuri de formare și certificări profesionale.

O persoană care a absolvit o facultate nu ajunge întotdeauna să lucreze într-un domeniu apropiat de studiile sale. În același timp, există și persoane care aleg să nu urmeze studii superioare pentru că nu au identificat încă o profesie pe care să o practice pe termen lung.

Piața muncii include numeroase variante pentru cei care vor să se specializeze prin cursuri și experiență practică. Printre acestea se află meserii din domeniul IT, al comunicării online și al marketingului.

Domeniul IT s-a dezvoltat puternic în România, iar specialiștii din acest sector sunt căutați atât pe piața internă, cât și în străinătate. Pentru persoanele interesate de tehnologie, programarea poate reprezenta o direcție profesională care nu presupune neapărat absolvirea unei facultăți.

Un Front End Developer lucrează la partea vizibilă a unui site, adică la interfața pe care utilizatorul o vede atunci când accesează o pagină web. Printre principalele tehnologii utilizate se numără HTML, CSS și JavaScript, iar ulterior pot fi învățate și alte limbaje sau tehnologii.

Back End Developer are o activitate concentrată în partea din spatele site-ului. Aici intră lucrul cu baze de date și informații legate de securitatea cibernetică. Persoanele cu abilități de logică și matematică se pot orienta către această specializare, în timp ce cei interesați de ambele componente pot învăța atât Front End, cât și Back End.

Pentru început, poate fi urmat un curs de competențe digitale. Ulterior, persoanele pasionate de domeniu se pot angaja pe o poziție de debutant și pot acumula experiență alături de colegi cu mai multă experiență. Pentru o specializare mai aprofundată pot fi urmate și alte cursuri de formare profesională. Salariile menționate în material pentru acest domeniu variază între 3.500 și 10.000 de lei.

Specialist social-media și marketing online: Rețelele de socializare și publicitatea online au devenit importante pentru numeroase afaceri. Activitatea unui specialist în social-media și marketing online nu se rezumă la publicarea unei postări, ci presupune și alegerea momentului, a modului de comunicare și a publicului căruia îi este transmis mesajul.

Numărul platformelor de socializare este în creștere, iar principiile de funcționare ale acestora oferă companiilor noi modalități de promovare. Publicitatea online și rețelele sociale sunt utilizate de afaceri pentru a ajunge la potențiali clienți.

Pentru a începe o carieră în acest domeniu poate fi urmat un curs de competențe digitale. Persoanele interesate de comunicarea pe rețelele sociale sau de promovarea către un anumit public se pot angaja ulterior în agenții specializate.

Cei care doresc să acumuleze mai multe cunoștințe înainte de a începe activitatea profesională pot urma și alte cursuri de formare în domeniu. Experiența practică poate fi acumulată ulterior prin activitatea desfășurată în agenții sau alte companii.

Salariile menționate pentru specialiștii social-media și marketing online variază între 2.500 și 5.000 de lei. Pentru persoanele care preferă o activitate dinamică, creativă și bazată pe comunicare există și alte meserii care nu necesită studii superioare, dar presupun calificare sau formare specializată.

Pasiunea pentru gătit poate fi transformată într-o profesie. Atenția la detalii și interesul pentru prepararea alimentelor sunt printre elementele importante pentru activitatea unui bucătar sau cofetar.

Domeniul culinar s-a dezvoltat și pe fondul popularității emisiunilor dedicate gastronomiei. Diversitatea acestui sector permite orientarea către anumite specializări sau către bucătării internaționale.

Pentru a practica meseria de bucătar sau cofetar este necesară o calificare profesională. Aceasta poate fi obținută prin absolvirea unui curs de specialitate la un centru de calificare, unde sunt învățate tehnicile necesare pentru practicarea meseriei.

După absolvirea cursului, persoana calificată se poate angaja și își poate dezvolta experiența într-o anumită nișă. În restaurantele hotelurilor mari există, de exemplu, interes pentru bucătăria mediteraneană și cea libaneză, în timp ce în cofetărie pot fi urmărite nișe precum prepararea torturilor vegane. Salariile menționate pentru acest domeniu variază între 3.000 și 9.000 de lei.

Meseria de frizer sau hairstylist presupune lucrul direct cu părul și poate include servicii destinate atât bărbaților, cât și femeilor. Frecvența serviciilor de tunsoare și schimbările de look mențin cererea pentru astfel de servicii.

Persoanele creative, atente la detalii și interesate de domeniul îngrijirii părului se pot orienta către această profesie. Pentru începerea activității este necesară o certificare în domeniu, obținută printr-un curs de specialitate la un centru de calificare.

Poate fi ales un curs de frizerie sau un curs de coafor, în funcție de direcția profesională urmărită. După absolvire, persoana calificată se poate angaja și poate continua să își dezvolte cunoștințele prin studiu individual și experiență practică.

După doi ani de practică, specializarea se poate concentra pe domenii precum barbering, tunsori, coafură sau colorometrie. Salariile menționate în material pentru această profesie variază între 2.500 și 9.000 de lei.

Pasiunea pentru machiaj poate deveni o activitate profesională, iar cererea pentru serviciile de make-up a crescut odată cu dezvoltarea rețelelor de socializare. Machiajul poate fi utilizat pentru diferite ocazii, de la evenimente speciale până la activități profesionale sau rutina zilnică.

Un make-up artist are nevoie de creativitate, viziune și atenție la detalii. Pentru dobândirea cunoștințelor de bază poate fi urmat un curs de make-up acreditat. După absolvire, persoana poate obține certificarea necesară pentru angajarea în domeniu. Există mai multe direcții de specializare, printre care make-up pentru televiziune, film sau teatru.

Specializarea pe o anumită nișă poate reprezenta o direcție profesională pentru cei care vor să își dezvolte experiența într-o zonă specifică a domeniului. Salariile menționate variază între 2.500 și 7.000 de lei.

Serviciile de cosmetică sunt prezentate în material ca o categorie de servicii care a depășit zona de răsfăț și relaxare și a devenit o necesitate pentru numeroase persoane. Activitatea presupune atenție la detalii și comunicare cu clienții.

Pentru calificarea în această profesie poate fi urmat un curs de cosmetică. Pregătirea include informații și tehnici transmise de traineri cu experiență în domeniu.

După absolvirea cursului, un cosmetician se poate angaja în saloane, centre SPA independente sau în unități hoteliere care oferă servicii SPA. Salariile indicate pentru acest domeniu variază între 3.500 și 8.000 de lei.

Printre celelalte meserii menționate se numără manichiurista sau pedichiurista, designerul de interior, fotograful și stewardesa. Pentru accesul la aceste profesii sunt necesare, potrivit materialului, cursuri de formare specializate.