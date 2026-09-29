Premieră în Maroc: Fatima Ezzahra El Mansouri, prima femeie desemnată să conducă Guvernul

Marocul va avea, pentru prima dată, o femeie în fruntea guvernului. Regele Mohammed al VI-lea a desemnat-o pe Fatima Ezzahra El Mansouri să formeze noul cabinet, după alegerile parlamentare din 23 septembrie.

Pentru prima dată în istoria Marocului, o femeie urmează să preia funcția de șef al Guvernului! Regele Mohammed al VI-lea a numit-o pe Fatima Ezzahra El Mansouri în această funcție și i-a încredințat misiunea de a forma un nou cabinet, după alegerile parlamentare desfășurate pe 23 septembrie.

El Mansouri coordonează conducerea colectivă a Partidului pentru Autenticitate și Modernitate (PAM), formațiune care a obținut cel mai mare număr de mandate în scrutin. PAM a câștigat 97 dintre cele 395 de locuri din Camera Reprezentanților, fiind urmat de Adunarea Națională a Independenților, cu 66 de mandate, și de Partidul Istiqlal, cu 65 de mandate.

Potrivit articolului 47 din Constituția Marocului, regele numește șeful Guvernului din cadrul partidului care obține cele mai multe mandate în alegerile parlamentare. PAM este însă departe de cele 198 de locuri necesare pentru a forma o majoritate absolută, astfel că El Mansouri va trebui să negocieze cu alte formațiuni politice pentru constituirea unei coaliții.

După numirea sa, El Mansouri s-a declarat „onorată” de încrederea acordată și de responsabilitatea de a conduce viitorul guvern. Ea a anunțat că vor începe consultările cu partidul său și cu celelalte forțe politice pentru formarea noului cabinet.

El Mansouri a mai precizat că viitorul executiv va propune „soluții practice și realiste”, cu o atenție deosebită acordată așteptărilor tinerilor.

Fatima Ezzahra El Mansouri s-a născut în data de 3 ianuarie 1976, în Marrakech, Maroc. Și-a început studiile universitare în domeniul dreptului în Marrakech, apoi și-a continuat pregătirea în Franța și Statele Unite ale Americii. În Franța, a obținut o diplomă de studii postuniversitare specializată în dreptul afacerilor și dreptul contractelor comerciale.

Înainte de intrarea în politica la nivel național, El Mansouri a profesat ca avocat, fiind specializată în drept comercial și tranzacții imobiliare. Ulterior, și-a fondat propriul cabinet de avocatură.

În 2009, la vârsta de 33 de ani, a fost aleasă primar al orașului Marrakech, funcție pe care a ocupat-o până în 2015. În septembrie 2021, a revenit la conducerea municipalității, fiind realeasă în funcția de primar al Marrakechului.

El Mansouri și-a construit în paralel cariera politică în cadrul Partidului pentru Autenticitate și Modernitate (PAM), unde a activat ca și consilier municipal și deputat în Parlamentul Marocului. În februarie 2024, a devenit coordonator național al formațiunii.

Între 2021 și 2026, El Mansouri a ocupat funcția de ministru al Amenajării Teritoriului Național, Urbanismului, Locuințelor și Politicii Orașului, în guvernul condus de Aziz Akhannouch.

La 29 septembrie 2026, regele Mohammed al VI-lea a numit-o în funcția de șef al Guvernului Marocului. Prin această numire, Fatima Ezzahra El Mansouri a devenit prima femeie din istoria țării care preia conducerea guvernului.