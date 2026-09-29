Anthropic avertizează investitorii: Inteligența artificială ar putea prezenta „riscuri existențiale pentru umanitate”

Anthropic își avertizează investitorii asupra riscurilor inteligenței artificiale, înaintea listării la Nasdaq din New York, programată pentru această toamnă. Compania atrage atenția asupra unor posibile comportamente imprevizibile ale modelelor.

Anthropic își avertizează potențialii investitori că tehnologia sa ar putea prezenta „riscuri existențiale pentru umanitate”. Avertismentul apare în documentele pregătite pentru oferta publică inițială (IPO), în care compania acordă o atenție semnificativă riscurilor asociate dezvoltării unor modele de inteligență artificială tot mai avansate.

Potrivit documentelor, aceste riscuri includ posibilitatea ca modelele de inteligență artificială să manipuleze sau să șantajeze oamenii ori să dezvolte comportamente imprevizibile. Informațiile au fost prezentate unui grup restrâns de potențiali investitori înaintea listării companiei la bursa Nasdaq din New York, programată pentru această toamnă.

Documentele arată și evoluția financiară rapidă a Anthropic. Compania condusă de Dario Amodei a raportat anul trecut venituri de 4,6 miliarde de dolari, de aproape 12 ori mai mari decât în anul precedent. În același timp, Anthropic a înregistrat o pierdere operațională de peste 8 miliarde de dolari.

Cheltuielile operaționale ale companiei au ajuns la aproape 13 miliarde de dolari, o parte importantă a acestora fiind reprezentată de costurile resurselor informatice necesare pentru antrenarea și rularea modelelor sale de inteligență artificială.

Anthropic intenționează să aloce, în următorii ani, 518 miliarde de dolari pentru servicii de cloud computing, capacitate informatică și infrastructură, în încercarea de a-și susține expansiunea. Informația apare în documentele pregătite de companie pentru potențialii investitori.

Veniturile Anthropic au continuat să crească rapid și în acest an, ajungând la 11,5 miliarde de dolari în al doilea trimestru. În același timp, compania se confruntă cu o creștere a cheltuielilor, pe fondul investițiilor necesare pentru dezvoltarea și operarea modelelor sale de inteligență artificială.

Pe lângă riscurile existențiale asociate dezvoltării inteligenței artificiale, Anthropic recunoaște în documentele destinate investitorilor și riscul generat de concentrarea clienților. Aproape un sfert din veniturile companiei în 2025 au provenit de la doar doi clienți, potrivit surselor consultate de publicația britanică.

În contextul dezbaterilor privind amenințările pe care le-ar putea reprezenta inteligența artificială, Dario Amodei a pledat recent pentru necesitatea „încetinirii frontierei” de dezvoltare a acestei tehnologii, pentru consolidarea măsurilor de securitate. Propunerea sa a fost susținută de directorul general al OpenAI, Sam Altman, și de antreprenorul Elon Musk.