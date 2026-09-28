Nvidia aprobă răscumpărări record de 150 de miliarde de dolari. Programul total ajunge la 235 de miliarde

Nvidia a anunțat luni, 28 septembrie, majorarea cu 150 de miliarde de dolari a programului de răscumpărare a propriilor acțiuni, pe fondul profiturilor generate de boom-ul inteligenței artificiale.

Nvidia, lider în furnizarea sistemelor de cipuri utilizate pentru antrenarea și executarea modelelor de inteligență artificială, a majorat cu 150 de miliarde de dolari valoarea programului său de răscumpărare a acțiunilor. În urma deciziei, valoarea totală rămasă autorizată pentru astfel de operațiuni ajunge la 235 de miliarde de dolari. Compania cu sediul în Santa Clara, California, a anunțat luni că intenționează să finalizeze programul până la sfârșitul anului fiscal 2028, care se încheie în ianuarie 2028.

Consiliul de administrație al Nvidia a aprobat suplimentarea programului pe fondul profiturilor generate de creșterea puternică a investițiilor în inteligența artificială. Noua autorizare depășește recordul anterior stabilit de Apple, care a aprobat în 2024 răscumpărări de acțiuni în valoare de 110 miliarde de dolari.

Boom-ul inteligenței artificiale a transformat Nvidia în cea mai valoroasă companie din lume, cu o capitalizare de aproximativ 5,6 trilioane de dolari, față de aproximativ 4,9 trilioane de dolari în cazul Apple. Acțiunile Nvidia au crescut cu aproximativ 20% de la începutul anului și cu peste 1.200% de la lansarea ChatGPT, la sfârșitul lui 2022. În 2026, însă, ritmul de creștere a încetinit pe fondul întrebărilor privind sustenabilitatea boom-ului AI.

„Creşterea Nvidia este determinată de trecerea de la un tip de tehnologie la altul şi calcul de înaltă performanţă accelerat. Această autorizare reflectă încrederea noastră în oportunităţile pe termen lung”, a declarat directorul general Jensen Huang, potrivit comunicatului companiei.

În luna august, Nvidia estima o creștere de aproximativ 70% a vânzărilor în următorul an fiscal. Veniturile companiei sunt estimate să crească cu aproximativ 90% în 2026, în timp ce profitul net ar putea ajunge la 245 de miliarde de dolari în actualul exercițiu financiar. Jensen Huang a descris evoluția companiei drept o transformare tehnologică „o dată într-o generație” și a încercat să atenueze temerile privind o posibilă spargere a bulei speculative din sectorul inteligenței artificiale.

Nvidia furnizează cipuri esențiale pentru antrenarea și funcționarea modelelor de inteligență artificială utilizate de companii precum OpenAI, Anthropic, Google și SpaceX. Compania își folosește, de asemenea, rezervele de numerar pentru investiții în alte companii din domeniul inteligenței artificiale și pentru acordarea de împrumuturi unor clienți mari.

Răscumpărarea de acțiuni presupune ca o companie să utilizeze numerar pentru a-și cumpăra propriile titluri de la investitori, reducând astfel numărul total de acțiuni aflate în circulație. Operațiunea poate contribui la creșterea profitului raportat pe acțiune, însă nu garantează o majorare a prețului titlurilor.

Acțiunile Nvidia au crescut luni cu 1,3%, până la 228 de dolari, în predeschiderea Bursei de la New York. După anunțul privind noul program de răscumpărare, titlurile companiei au avansat cu aproximativ 3% la începutul ședinței de tranzacționare.