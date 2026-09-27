Nvidia ar putea fi detronată. Compania care a devenit un test pe Wall Street pentru boom-ul AI

Micron Technology capătă o influență tot mai mare asupra pieței americane, în condițiile în care boom-ul inteligenței artificiale a dus la o cerere uriașă pentru cipurile de memorie. Compania își va publica miercuri rezultatele financiare, iar analiștii se așteaptă la o creștere spectaculoasă a profitului, care ar putea transforma Micron în principalul contributor la avansul câștigurilor companiilor din S&P 500.

Analiștii urmăriți de FactSet estimează că profitul pe acțiune al Micron pentru trimestrul încheiat în august a crescut cu 940% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Creșterea vine într-un moment în care dezvoltarea infrastructurii pentru inteligență artificială consumă cantități tot mai mari de cipuri de memorie. Oferta a devenit mai limitată, iar prețurile au crescut, situație care generează câștiguri importante pentru producător.

Dacă estimările analiștilor se confirmă, Micron ar putea deveni, pentru prima dată în cel puțin doi ani și jumătate, compania cu cea mai mare contribuție la creșterea profiturilor din S&P 500, potrivit datelor Seaport Research Partners.

Astfel, compania ar depăși Nvidia și marile grupuri tehnologice la acest indicator transmite MarketWatch.

Ascensiunea companiei este vizibilă și pe bursă. Acțiunile Micron au avansat cu 279% de la începutul anului, chiar dacă în ultimele trei luni au trecut prin mai multe perioade de volatilitate.

Compania are o capitalizare bursieră de 1,2 trilioane de dolari, iar rezultatele sale sunt urmărite tot mai atent ca indicator al cererii generate de inteligența artificială.

Jake Behan, director pentru piețe de capital la Direxion, consideră că Micron se află la intersecția a două dintre principalele teme care influențează în prezent bursele: capacitatea companiilor de a menține cheltuielile pentru AI și concentrarea creșterilor bursiere în jurul unui număr relativ redus de companii.

Micron se numără printre companiile care au contribuit la împingerea indicelui Nasdaq Composite către maxime istorice.

„Când ai o piață condusă de un grup atât de restrâns, rezultatele încetează să mai fie doar o problemă a companiei și devin un eveniment de piață în sine”, a explicat Behan.

În opinia sa, evoluția acțiunilor Micron „a devenit un referendum asupra sănătății dezvoltării infrastructurii AI”.

Jacob Bourne, analist în tehnologie la Emarketer, consideră că rezultatele Micron pot oferi și indicii despre extinderea creșterii dincolo de infrastructura dedicată inteligenței artificiale.

Investitorii urmăresc atent această evoluție în condițiile în care costurile uriașe necesare construirii infrastructurii AI au provocat îngrijorări pe piață.

Analiștii Goldman Sachs au estimat luna trecută că investițiile globale în inteligență artificială vor depăși 1.000 de miliarde de dolari în acest an. Marii furnizori americani de servicii cloud, printre care Amazon, Alphabet și Microsoft, investesc miliarde de dolari în centre de date și alte tehnologii necesare dezvoltării AI.

Cererea generată de aceste investiții a transformat cipurile de memorie într-o componentă importantă a actualului boom tehnologic.

Influența Micron asupra rezultatelor companiilor din S&P 500 a crescut constant în ultimul an.

În trimestrul al treilea al anului trecut, producătorul de cipuri ocupa locul nouă în clasamentul companiilor cu cea mai mare contribuție la creșterea profiturilor indicelui, potrivit FactSet.

În trimestrul următor a urcat pe poziția a șasea, pe măsură ce deficitul de cipuri de memorie s-a accentuat. În prima jumătate a acestui an, Micron a ajuns pe locul trei.

FactSet include rezultatele care urmează să fie publicate de Micron în sezonul raportărilor pentru trimestrul al treilea, chiar dacă anul fiscal al companiei nu urmează același calendar cu majoritatea celorlalte companii. Raportarea Micron va veni înainte ca sezonul rezultatelor pentru trimestrul al treilea să înceapă în forță luna viitoare.

Analiștii estimează în prezent o creștere de 29,1% a profiturilor companiilor din S&P 500 pentru trimestrul al treilea. Dacă Micron este exclusă din calcul, ritmul scade la 24%.

Chiar și în acest scenariu, indicele ar înregistra al optulea trimestru consecutiv cu o creștere de două cifre a profiturilor.