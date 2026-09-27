Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care nu învață limba. Noile reguli care îi vizează și pe românii din Italia

Guvernul italian a aprobat un proiect care introduce noi măsuri pentru integrarea elevilor străini și a familiilor acestora în sistemul de învățământ. În anumite situații, părinții care au dificultăți cu limba italiană ar putea fi incluși în programe gratuite de sprijin lingvistic, iar nerespectarea măsurilor prevăzute poate atrage amenzi de până la 1.000 de euro.

Noile prevederi sunt relevante și pentru familiile de români stabilite în Italia, comunitatea românească fiind cea mai numeroasă dintre comunitățile străine din această țară.

Noile măsuri vizează situațiile în care barierele lingvistice persistente ale părinților afectează relația familiei cu instituția de învățământ și au un impact nefavorabil asupra educației și dezvoltării copilului.

În astfel de cazuri, școala poate sesiza serviciile sociale, iar părinții pot fi incluși într-un plan personalizat de sprijin.

Acesta poate presupune participarea la cursuri gratuite de limba italiană și de alfabetizare organizate de Centrele Provinciale pentru Educația Adulților (CPIA).

Obiectivul este ca părinții să ajungă cel puțin la nivelul A2 de cunoaștere a limbii italiene. Pentru nerespectarea măsurilor stabilite prin planul de sprijin, proiectul prevede amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de euro, transmite Fanpage.

Pachetul adoptat de Guvernul italian introduce și o limită privind prezența în aceeași clasă a elevilor străini care întâmpină dificultăți în utilizarea limbii italiene.

Aceștia nu vor putea reprezenta mai mult de 30% din numărul total al elevilor unei clase.

Măsura face parte din același set de prevederi prin care autoritățile italiene urmăresc integrarea elevilor străini și reducerea problemelor provocate de barierele lingvistice în procesul educațional.

Decretul introduce și reguli referitoare la acoperirea feței. Cu excepția unor motive specifice legate de sănătate sau siguranță, participarea cu fața acoperită este interzisă atunci când identificarea persoanei devine imposibilă.

Prevederea vizează inclusiv vălurile care acoperă complet fața, precum burqa și niqab.

„Este interzisă participarea la activități curriculare și extracurriculare în școli și la cele planificate în cadrul relațiilor școală-familie cu fața acoperită sau în orice alt mod care împiedică recunoașterea facială.”

Regula se aplică atât activităților școlare și extrașcolare, cât și întâlnirilor dintre școală și familie.

Și pentru încălcarea acestei prevederi sunt stabilite amenzi între 200 și 1.000 de euro. Atunci când persoana care încalcă regula este minoră, sancțiunea îi revine părintelui.

Noile prevederi au o relevanță importantă pentru comunitatea românească din Italia. Potrivit datelor Istat, românii reprezentau 20,4% din populația străină rezidentă în Italia la 1 ianuarie 2024.

Raportul CNEL privind imigrația din 2025, intitulat „Cetățeni străini în Italia”, indică 1,73 milioane de cetățeni români înregistrați în această țară la momentul respectiv.

Familiile vizate de prevederile privind cursurile de limbă nu sunt însă sancționate automat pentru simplul fapt că un părinte nu cunoaște suficient de bine italiana. Potrivit proiectului, măsurile intervin în situațiile în care barierele lingvistice afectează relația cu școala și parcursul educațional al copilului, iar amenda este legată de nerespectarea planului de sprijin stabilit.