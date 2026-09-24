Elevii pregătesc un protest față de uniformele școlare obligatorii. Vor veni îmbrăcați în negru la școală

Elevii din întreaga țară sunt îndemnați să vină îmbrăcați în negru la școală luni, 28 septembrie, într-un protest față de proiectul care prevede introducerea uniformei școlare obligatorii. Consiliul Național al Elevilor (CNE) cere Camerei Deputaților să respingă inițiativa și susține că reprezentanții elevilor nu au fost consultați înainte ca proiectul să treacă de Senat.

Acțiunea este organizată de Consiliul Național al Elevilor împreună cu structurile județene. Participarea este voluntară, iar elevii nu trebuie să cumpere haine special pentru protest. Pot veni cu articole vestimentare negre pe care le au deja, inclusiv cu un singur obiect de această culoare.

Alegerea unei vestimentații comune este intenționată. Alexandru Manole, președintele Consiliului Județean al Elevilor Iași, spune că tocmai faptul că elevii aleg voluntar să se îmbrace la fel transmite mesajul protestului.

„Și da, poate suna interesant faptul că fix noi respingem această măsură de a purta toți aceeași culoare și aceeași uniformă, însă credem cu tărie că acesta ar fi un mesaj mult mai puternic decât dacă am purta o banderolă albă, de exemplu, cum am mai avut în trecut. Practic, îmbrăcându-ne toți la fel, arătăm faptul că ne putem mobiliza cu toții împotriva unei astfel de măsuri”, a declarat Alexandru Manole pentru Radio Iași.

CNE rezumă diferența dintre protest și obligativitatea uniformei astfel: „Una e să transmitem un mesaj împreună, de bunăvoie, și alta e să ni se impună cum să ne îmbrăcăm”.

Unul dintre principalele argumente folosite pentru susținerea uniformelor obligatorii este diminuarea discriminării și a bullying-ului, prin reducerea diferențelor vizibile dintre elevii proveniți din familii cu posibilități financiare diferite.

Consiliul Elevilor contestă însă acest argument.

„Inechitatea nu dispare sub o vestă, bullying-ul nu se oprește dacă purtăm aceeași cămașă, iar apartenența nu se coase pe rever”, a transmis organizația.

Alexandru Manole afirmă că organizațiile elevilor primesc în mod constant sesizări privind cazuri de bullying și violență inclusiv din școli în care uniforma este deja purtată.

„Noi lunar și chiar săptămânal primim sesizări cu privire la cazuri de bullying și de violență și în acele școli știm cu siguranță că uniforma se poartă”, a declarat acesta.

CNE consideră că prioritățile ar trebui să fie sprijinirea participării la educație, condițiile de studiu, siguranța elevilor și accesul la consiliere.

O altă nemulțumire privește modul în care proiectul a parcurs procedura parlamentară. CNE susține că s-a opus public introducerii uniformelor obligatorii încă de la depunerea inițiativei, dar nu a fost invitat la dezbateri și nici consultat.

„Nu am fost invitați la dezbateri, nu am fost consultați, dar se așteaptă să ne conformăm. Ni se pregătesc haine pe măsură, fără să fim întrebați. Se pare că, pentru decidenți, vocea elevilor contează mai puțin decât felul în care arată”, au transmis reprezentanții elevilor.

Organizația cere acum Camerei Deputaților să respingă proiectul și să asigure consultarea elevilor în privința deciziilor care îi afectează.

Proiectul privind uniformele obligatorii a trecut mai întâi, pe 15 septembrie, de Comisia pentru Învățământ din Senat. Forma adoptată în comisie a eliminat una dintre prevederile controversate introduse anterior în inițiativă.

Într-o etapă anterioară, proiectul ajunsese să prevadă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei pentru părinți în cazul în care copiii nu veneau la cursuri în uniformă. Erau prevăzute sancțiuni și pentru școlile care nu asigurau respectarea obligației.

Ambele categorii de amenzi au fost eliminate înainte ca proiectul să ajungă la votul plenului Senatului.

Proiectul a trecut ulterior de Senat, dar uniforma obligatorie nu este încă o măsură definitiv adoptată de Parlament. Camera Deputaților este forul decizional și urmează să voteze inițiativa.

În dezbatere a intervenit și Federația Națională a Părinților Edupart. Organizația nu se opune uniformei școlare în sine, dar susține că decizia ar trebui să rămână la nivelul comunităților școlare.

Cătălin Nan, președintele Federației, consideră că în școli poate exista un cod de conduită vestimentară, însă eventuala introducere a unei uniforme ar trebui decisă local.

Federația a atras atenția și că nepurtarea uniformei nu ar trebui să poată duce la refuzarea accesului unui elev la cursuri, trimiterea acestuia acasă sau consemnarea unei absențe.

Consiliul Național al Elevilor își va manifesta opoziția pe 28 septembrie tocmai printr-o vestimentație comună, dar aleasă voluntar. Mesajul sub care organizația promovează acțiunea este: „Educația nu se repară la croitorie”.