Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie. PSD vrea ca statul să suporte costurile. Zamfir: Școala nu trebuie să fie despre modă şi nici despre bullying

Uniformele școlare ar putea deveni obligatorii în învățământul preuniversitar, potrivit unei inițiative legislative depuse de parlamentari PSD. Măsura ar urma să îi vizeze pe elevi, inclusiv pe cei de gimnaziu și liceu, iar modelul uniformei nu ar fi stabilit la nivel național. Fiecare unitate de învățământ ar urma să decidă propria variantă, în urma consultărilor cu părinții și elevii. Inițiatorii propun și finanțarea uniformelor din fonduri publice.

Proiectul legislativ urmărește introducerea unei ținute școlare obligatorii în învățământul preuniversitar. Senatorul PSD Daniel Zamfir afirmă că una dintre principalele motivații este reducerea diferențelor vizibile dintre copiii proveniți din familii cu posibilități materiale diferite.

Inițiatorii consideră că vestimentația poate deveni o sursă de presiune și chiar de bullying pentru elevii ai căror părinți nu își permit haine similare celor purtate de colegi.

„Eu, împreună cu colegii mei semnatari ai acestei iniţiative şi cu toţi colegii în Partidul Social Democrat, am dorit să introducem obligativitatea uniformelor şcolare în învăţământul preuniversitar, pentru că am constatat că şcoala nu trebuie să fie despre modă şi nici despre modalităţi de bullying împotriva celor care nu-şi permit o ţinută în concordanţă cu ce este astăzi în rândul tinerilor. Şcoala trebuie să fie despre ce poate elevul, despre valoarea lui în şcoală, nu despre posibilităţile materiale de părinţilor”, a declarat Daniel Zamfir, la Parlament.

Senatorul susține că uniforma ar trebui privită ca un element de apartenență la comunitatea școlară, nu ca o constrângere.

Proiectul prevede și posibilitatea susținerii costurilor uniformelor din fonduri publice. Finanțarea ar urma să poată fi asigurată prin bugetele autorităților locale sau județene, dar și prin fonduri externe nerambursabile.

În acest fel, obligativitatea ținutei nu ar trebui să genereze o cheltuială suplimentară care să apese asupra familiilor, unul dintre argumentele inițiatorilor fiind tocmai diminuarea diferențelor socio-economice dintre elevi.

Propunerea legislativă a fost depusă la Senat și a intrat în dezbaterea comisiilor de specialitate.

Dacă proiectul va deveni lege, nu va exista un singur model de uniformă impus tuturor elevilor din România. Decizia privind aspectul ținutei ar urma să fie luată la nivelul fiecărei unități de învățământ, cu implicarea comunității școlare.

„Se va lăsa la latitudinea unităţilor de învăţământ cum să arate tipul de uniformă pe care să şi-l aleagă, asta în colaborare cu părinţii, cu elevii, cu consiliul profesorial de acolo. Nu va fi o uniformă identică pentru toate unităţile de învăţământ, dar, da, trebuie să existe acest mijloc prin care elevii să înţeleagă că aparţin unei unităţi de învăţământ care, până la urmă, este şi un sentiment de mândrie”, a subliniat Zamfir.

Potrivit senatorului PSD, intenția este ca noile prevederi să se aplice începând cu anul școlar viitor, însă acest lucru depinde de adoptarea și intrarea în vigoare a proiectului de lege.

Discuțiile asupra inițiativei au provocat și dispute politice în comisiile parlamentare. Daniel Zamfir a criticat opoziția manifestată față de proiect.

„Ceea ce aţi văzut din partea curentului neomarxist prezent astăzi în Comisia de Învăţământ s-a transformat într-adevăr într-un circ politic care nu are nicio legătură cu ceea ce trebuie să fie acest proiect de lege”, a menţionat el.

Inițiatorii invocă, printre argumentele pentru introducerea uniformelor, reducerea diferențelor sociale vizibile în școli, combaterea bullyingului și consolidarea sentimentului de apartenență la unitatea de învățământ.