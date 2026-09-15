Lidl aduce transportul viitorului pe drumurile publice. Cum se fac livrările fără șofer la volan

Lidl și compania suedeză Einride au anunțat marți introducerea în circulație a unui camion autonom fără cabină, care transportă regulat marfă pe drumurile publice din Germania. Vehiculul asigură livrări între un centru de distribuție și un magazin al retailerului. Acesta circulă fără șofer și fără operator de siguranță la bord. Autoritatea Federală pentru Transportul Rutier din Germania a acordat prima autorizație de acest tip din țară.

Lidl folosește pentru livrările dintre un centru de distribuție și unul dintre magazinele sale un camion dezvoltat de Einride, companie suedeză specializată în vehicule autonome. Potrivit anunțului celor două companii, acesta este primul camion autonom fără cabină care efectuează transporturi regulate pe drumurile publice germane.

Vehiculul are autonomie de nivel 4, ceea ce îi permite să circule fără intervenția unui șofer în condițiile pentru care a primit aprobarea. Transporturile se desfășoară în baza unei autorizații oficiale emise de Autoritatea Federală pentru Transportul Rutier din Germania (KBA), relatează Reuters.

Camionul nu dispune de cabină, iar cursele logistice zilnice sunt efectuate atât fără șofer, cât și fără un operator de siguranță prezent în vehicul.

Einride și Lidl vor să extindă traseul pe care circulă în prezent camionul și să dezvolte o rețea de livrări care să includă mai multe opriri. În logistică, acest tip de circuit este cunoscut sub denumirea de „milkrun”.

Cele două companii afirmă că proiectul urmărește să limiteze efectele deficitului de șoferi profesioniști și să crească fiabilitatea lanțurilor de aprovizionare.

Totodată, sunt evaluate posibilități de folosire a camioanelor autonome și în alte divizii ale Schwarz Group, grupul din care face parte Lidl.

Autoritatea Federală pentru Transportul Rutier din Germania a aprobat circulația camionului după un proces amplu de verificare a siguranței, care a inclus evaluarea comportamentului vehiculului în condiții reale de trafic. Este prima autorizație de acest fel eliberată în Germania.

Prin această aprobare, camionul fără cabină, șofer sau operator la bord a depășit etapa testelor și a intrat în serviciul de transport comercial regulat pe drumurile publice germane.