SUA majorează taxele pentru produse canadiene. Ce mărfuri sunt vizate de suprataxa de 50%
SURSA FOTO: Dreamstime - SUA, Canada
SUA au majorat marți taxele vamale pentru mai multe produse canadiene, în plin război comercial cu Canada. Washingtonul a introdus o suprataxă de 50% pentru brânzeturi, oțel și alte mărfuri, după ce Ottawa a răspuns unor taxe americane.
SUA majorează taxele pentru produse canadiene. Ce mărfuri sunt vizate de suprataxa de 50%?
SUA au majorat taxele vamale aplicate unor produse canadiene, în contextul războiului comercial dintre cele două țări vecine.
O suprataxă de 50% la intrarea în SUA a fost introdusă pentru anumite tipuri de brânzeturi, blănuri de animale, vapoare cu motor, produse pe bază de hârtie și oțel.
În același timp, unele mărfuri care erau vizate de această suprataxă au fost scutite de taxe. Printre acestea se numără hârtia igienică, cimentul și whiskyul îmbuteliat în recipiente cu o capacitate de peste patru litri.
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Aceste schimbări au fost anunțate săptămâna trecută, după ce Ottawa a impus, la rândul său, taxe vamale pentru anumite produse americane, ca răspuns la suprataxele introduse anterior de Washington.
Nemulțumit de reacția autorităților canadiene, Guvernul de la Washington a amenințat că va interzice importul unor produse din Canada începând cu 29 septembrie. Printre produsele vizate se află băuturile alcoolice, zerul și motocicletele cu motoare de peste 800 de centimetri cubi.
Economia canadiană, aflată în vecinătatea celei mai mari piețe din lume, a devenit în ultimele decenii puternic dependentă de SUA. Aproape trei sferturi din exporturile Canadei sunt destinate pieței americane.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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