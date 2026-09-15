Gazele s-au scumpit de aproape trei ori față de primăvară. Bogdan Ivan: Este semnalul care ar trebui să îngrijoreze cel mai mult
SURSA FOTO: Dreamstime - Prețul la gaze, facturile la gaze
Prețul gazelor a ajuns la 360-370 de lei/MWh, de aproape trei ori mai mult decât în primăvară, avertizează fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan. Acesta atrage atenția și asupra nivelului de umplere a depozitelor și susține că industria românească este cea mai expusă în actualele condiții.
Prețul gazului, de aproape trei ori mai mare decât în primăvară
Fostul ministru al Energiei susține că evoluția prețului gazelor naturale reprezintă în prezent unul dintre principalele motive de îngrijorare pentru România.
„Prețul gazului a ajuns la 360-370 de lei/MWh, de aproape trei ori mai mult decât în primăvară. Acesta este semnalul care ar trebui să îngrijoreze cel mai mult în acest moment”, a transmis Bogdan Ivan.
Creșterea vine într-o perioadă importantă pentru pregătirea sezonului rece, când România trebuie să continue alimentarea depozitelor de gaze.
Depozitele sunt umplute în proporție de puțin peste 70%
Bogdan Ivan atrage atenția că România mai are de recuperat până la atingerea nivelului de stocare prevăzut pentru sfârșitul lunii octombrie.
„Pe 31 octombrie, legea cere ca depozitele de gaze să fie umplute în proporție de 90%. Astăzi suntem la puțin peste 70%, iar timpul rămas este tot mai scurt”, a afirmat fostul ministru.
În opinia sa, dacă acest decalaj nu este recuperat, România riscă să intre în sezonul rece cu o dependență mai mare de importuri, într-un moment în care prețurile gazelor sunt deja ridicate.
O astfel de situație ar putea pune presiune suplimentară asupra costurilor, în special în cazul consumatorilor care nu beneficiază de aceleași forme de protecție precum gospodăriile.
Industria românească, principala problemă indicată de fostul ministru
Bogdan Ivan susține că pentru consumatorii casnici există, cel puțin pentru moment, protecție în fața scumpirilor. Situația companiilor este însă diferită.
„Pentru consumatorii casnici există, deocamdată, protecție. Marea problemă rămâne industria”, a transmis acesta.
Potrivit fostului ministru, costurile ridicate ale energiei afectează capacitatea unor companii românești de a concura pe piață.
„Multe companii românești nu mai pot fi competitive”, susține Ivan.
Problema prețului gazelor depășește astfel costurile directe ale aprovizionării și poate afecta activitatea companiilor care folosesc cantități importante de gaze în procesele de producție.
Guvernului i se cere o strategie pentru stocuri și importuri
Fostul ministru al Energiei consideră că Executivul trebuie să prezinte măsurile pe care intenționează să le ia înainte de venirea sezonului rece.
„Guvernul nu mai poate trata această situație ca pe o simplă evoluție de piață. Trebuie să explice ce strategie are pentru refacerea stocurilor, pentru limitarea dependenței de importuri și, mai ales, pentru protejarea industriei românești”, a afirmat Bogdan Ivan.
Acesta avertizează că problema se poate amplifica dacă măsurile necesare nu sunt luate înainte de iarnă.
„Dacă nu intervenim la timp, prețul gazului poate deveni una dintre cele mai mari probleme economice ale acestei ierni”, a conchis fostul ministru al Energiei.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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