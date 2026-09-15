Gazele s-au scumpit de aproape trei ori față de primăvară. Bogdan Ivan: Este semnalul care ar trebui să îngrijoreze cel mai mult

Prețul gazelor a ajuns la 360-370 de lei/MWh, de aproape trei ori mai mult decât în primăvară, avertizează fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan. Acesta atrage atenția și asupra nivelului de umplere a depozitelor și susține că industria românească este cea mai expusă în actualele condiții.

Fostul ministru al Energiei susține că evoluția prețului gazelor naturale reprezintă în prezent unul dintre principalele motive de îngrijorare pentru România.

„Prețul gazului a ajuns la 360-370 de lei/MWh, de aproape trei ori mai mult decât în primăvară. Acesta este semnalul care ar trebui să îngrijoreze cel mai mult în acest moment”, a transmis Bogdan Ivan.

Creșterea vine într-o perioadă importantă pentru pregătirea sezonului rece, când România trebuie să continue alimentarea depozitelor de gaze.

Bogdan Ivan atrage atenția că România mai are de recuperat până la atingerea nivelului de stocare prevăzut pentru sfârșitul lunii octombrie.

„Pe 31 octombrie, legea cere ca depozitele de gaze să fie umplute în proporție de 90%. Astăzi suntem la puțin peste 70%, iar timpul rămas este tot mai scurt”, a afirmat fostul ministru.

În opinia sa, dacă acest decalaj nu este recuperat, România riscă să intre în sezonul rece cu o dependență mai mare de importuri, într-un moment în care prețurile gazelor sunt deja ridicate.

O astfel de situație ar putea pune presiune suplimentară asupra costurilor, în special în cazul consumatorilor care nu beneficiază de aceleași forme de protecție precum gospodăriile.

Bogdan Ivan susține că pentru consumatorii casnici există, cel puțin pentru moment, protecție în fața scumpirilor. Situația companiilor este însă diferită.

„Pentru consumatorii casnici există, deocamdată, protecție. Marea problemă rămâne industria”, a transmis acesta.

Potrivit fostului ministru, costurile ridicate ale energiei afectează capacitatea unor companii românești de a concura pe piață.

„Multe companii românești nu mai pot fi competitive”, susține Ivan.

Problema prețului gazelor depășește astfel costurile directe ale aprovizionării și poate afecta activitatea companiilor care folosesc cantități importante de gaze în procesele de producție.

Fostul ministru al Energiei consideră că Executivul trebuie să prezinte măsurile pe care intenționează să le ia înainte de venirea sezonului rece.

„Guvernul nu mai poate trata această situație ca pe o simplă evoluție de piață. Trebuie să explice ce strategie are pentru refacerea stocurilor, pentru limitarea dependenței de importuri și, mai ales, pentru protejarea industriei românești”, a afirmat Bogdan Ivan.

Acesta avertizează că problema se poate amplifica dacă măsurile necesare nu sunt luate înainte de iarnă.