Rusia profită de vulnerabilitățile energetice ale Europei și lansează o ofertă controversată înaintea iernii. Kremlinul susține că prețurile gazelor ar putea atinge niveluri record și le transmite europenilor că încă pot reveni la importurile rusești.

Rusia le transmite țărilor europene că nu este prea târziu să reia achizițiile de gaz rusesc pentru iarna care urmează. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, susține că problemele Europei privind aprovizionarea ar putea duce la o explozie a prețurilor și afirmă că gazul rusesc ar putea contribui la evitarea unei crize.

Propunerea a fost făcută de Peskov în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit Nexta, reprezentantul Kremlinului a avertizat că Europa s-ar putea confrunta cu prețuri record la gaze și le-a transmis statelor europene că își pot relua relațiile comerciale cu Rusia.

Peskov a susținut că Uniunea Europeană întâmpină în prezent dificultăți importante în procesul de umplere a depozitelor subterane de gaze. În opinia sa, această situație ar putea pune presiune suplimentară asupra pieței și ar putea determina o creștere semnificativă a prețurilor în perioada următoare.

Reprezentantul Kremlinului a sugerat că țările europene ar putea apela din nou la gazul rusesc și ar putea utiliza infrastructura Nord Stream pentru aprovizionare. Potrivit lui, reluarea importurilor din Rusia ar putea ajuta Europa să evite o eventuală criză energetică în sezonul rece.

Diplomația europeană a susținut că statele membre ale Uniunii Europene au decis să renunțe la gazul rusesc pentru a reduce una dintre sursele de finanțare ale războiului din Ucraina. În același timp, Bruxelles-ul a urmărit să elimine riscul ca energia să fie folosită de Rusia drept instrument de presiune politică asupra Europei.

Decizia vine și pe fondul experiențelor din trecut, când Rusia a redus intenționat livrările de gaze către Europa. Situația a determinat Uniunea Europeană să își diversifice sursele de aprovizionare și să urmărească obținerea unei independențe energetice cât mai mari față de Moscova.

În acest context, UE a adoptat, prin planul REPowerEU, măsuri menite să ducă la eliminarea completă a importurilor de gaze rusești, atât prin conducte, cât și sub formă de gaz natural lichefiat (GNL), până la sfârșitul anului 2027.

Un moment important în reducerea fluxurilor de gaze rusești către Europa a avut loc la începutul anului 2025, când au expirat contractele pentru tranzitul gazelor prin Ucraina. Expirarea acordurilor a dus la oprirea fizică a unei părți importante a livrărilor către Europa.

În prezent, ponderea gazului rusesc în aprovizionarea europeană este mult mai redusă decât în anii anteriori, însă unele state și companii europene continuă să primească anumite cantități. În paralel, Europa și-a diversificat sursele de aprovizionare, apelând în special la Norvegia, Statele Unite, prin importuri de GNL, și Algeria.