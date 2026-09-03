Trump schimbă regulile jocului: ce le cere acum statelor europene pentru ajutorul oferit Ucrainei

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi că intenționează să solicite statelor europene rambursarea ajutorului militar și a munițiilor americane furnizate anterior Ucrainei în contextul războiului cu Rusia. Declarația sa pare să indice, totodată, o suspendare temporară a unor vânzări de armament către statele aliate.

Trump a făcut afirmațiile într-o postare publicată pe rețelele de socializare, în care a abordat și informațiile referitoare la diminuarea stocurilor de muniții ale Statelor Unite pe fondul conflictului separat cu Iranul.

Președintele american a susținut că Statele Unite își intensifică producția de muniții și își refac stocurile, în condițiile în care administrația sa acordă prioritate necesarului intern.

„Le luăm pentru noi, SUA, în loc să le vindem altora, dar vânzările către aliați vor începe din nou în curând”, a transmis Donald Trump, potrivit Reuters.

Președintele american a susținut că Statele Unite au furnizat Ucrainei și NATO sume considerabile fără ca Europa să fi suportat costurile despre care afirmă că ar fi trebuit să îi revină.

„Sute de miliarde de dolari au fost oferiți Ucrainei și NATO, gratuit, bani pe care Europa i-ar fi plătit – dacă li s-ar fi cerut, dar vom cere acei bani, deși oarecum târziu!”, a adăugat el, atribuind responsabilitatea pentru această politică administrației fostului președinte democrat Joe Biden.

Anul trecut, Statele Unite și NATO au creat inițiativa „Lista priorităților privind cerințele Ucrainei”, prin care statele europene plătesc pentru furnizarea către Ucraina a unor arme produse în Statele Unite.

Inițiativa reprezintă un mecanism prin care aliații europeni contribuie financiar la livrarea de echipamente militare americane destinate Ucrainei, în contextul continuării războiului cu Rusia.

Declarațiile lui Trump apar pe fondul preocupărilor privind nivelul stocurilor de muniții ale armatei americane, după implicarea Statelor Unite în conflictul cu Iranul.

Reuters a relatat luna trecută că armata americană a utilizat o parte semnificativă din stocul de rachete de mare precizie și cu rază lungă de acțiune în timpul războiului cu Iranul. Situația a generat preocupări legate de capacitatea armatei de a fi pregătită pentru eventuale conflicte viitoare.

Trump a susținut că Statele Unite își intensifică producția de muniții și își constituie din nou rezervele, în timp ce vânzările către aliați ar urma să fie reluate ulterior.

Atât războaiele din Ucraina și Iran, cât și efectele economice asociate acestora, ar putea influența poziția republicanilor în alegerile de anul viitor pentru cele două camere ale Congresului Statelor Unite.

În aceeași zi, prețurile petrolului au atins cele mai ridicate niveluri din ultimele șase săptămâni. Evoluția a venit după noi atacuri americane asupra Iranului și după reluarea amenințărilor israeliene la adresa Teheranului.

Tensiunile au readus în atenție riscurile privind eventuale perturbări ale aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu. Navele continuă să fie blocate în Strâmtoarea Hormuz, una dintre principalele rute pentru transportul energetic internațional.

Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, a atribuit miercuri o parte din presiunile recente asupra prețurilor la petrol și gaze atacurilor lansate de Ucraina asupra unor obiective energetice din Rusia.