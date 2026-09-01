Face o meserie de care mulți fug. În două ore ia peste 500 de euro: nu credea că se va îmbogăți 

Un bărbat în vârstă de 31 de ani a transformat o activitate începută ca sursă de venit suplimentar într-o afacere care i-a adus câștiguri neașteptat de mari.

El a început să curețe morminte în mai 2023, iar banii obținuți din această activitate l-au ajutat să cumpere prima casă pentru familia sa, la sfârșitul anului 2024.

Britanicul Sean Tookey, din Harlow, Essex, continuă să lucreze și ca tăietor de lemne, însă serviciile de curățare a mormintelor îi oferă o sursă suplimentară de venit și mai multă siguranță financiară. O lucrare durează până la două ore, iar într-o zi poate ajunge să viziteze între două și patru morminte.

Prețul unei intervenții diferă în funcție de amploarea lucrării și poate ajunge la aproximativ 535 de euro. În puțin peste un an, britanicul spune că a curățat mai mult de 300 de morminte.

Serviciile pe care le oferă nu se limitează la îndepărtarea murdăriei de pe pietrele funerare. Acestea includ curățarea temeinică a monumentelor, vopsirea literelor și așezarea pietrișului decorativ în jurul locului de veci, potrivit celor relatate de blic.rs.

Ideea de a începe această activitate a apărut inițial ca o modalitate de a câștiga bani în plus. Veniturile obținute au crescut însă suficient pentru ca Tookey să își reducă presiunea financiară și să economisească banii necesari pentru cumpărarea unei locuințe.

În loc să rămână doar o ocupație ocazională, curățarea mormintelor s-a transformat într-o activitate constantă. Britanicul își organizează lucrările în funcție de solicitările primite și poate ajunge la mai multe locuri de veci într-o singură zi.

O parte importantă a clienților este atrasă prin intermediul rețelelor de socializare. Tookey publică fotografii și videoclipuri care arată mormintele înainte și după intervenție, iar astfel serviciile sale au ajuns la un public mai larg.

Activitatea sa a atras atenția utilizatorilor de TikTok și Facebook. În același timp, recomandările venite din partea familiilor care au apelat la serviciile sale au contribuit la dezvoltarea afacerii.

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Fotografiile și videoclipurile cu rezultatele lucrărilor reprezintă una dintre principalele metode prin care britanicul își prezintă serviciile. Imaginile înainte și după curățare le permit potențialilor clienți să vadă diferența produsă de intervenție.

Pentru Tookey, activitatea nu înseamnă însă doar obținerea unor venituri. Curățarea locurilor de veci are și o componentă emoțională, deoarece serviciile sale îi ajută pe membrii familiilor să păstreze într-o stare îngrijită mormintele celor dragi.

El spune că această parte a muncii este importantă pentru el, mai ales atunci când poate veni în sprijinul persoanelor care nu știu cum să curețe sau să întrețină pietrele funerare.

„E plăcut să-i ajuți pe cei care nu știu să curețe pietrele funerare ale celor dragi”, a spus el, explicând că îi face plăcere să ajute familiile să păstreze memoria membrilor decedați.

Pe lângă curățarea pietrelor funerare, lucrările pot include vopsirea literelor și amenajarea zonei din jurul mormântului cu pietriș decorativ, în funcție de solicitările clienților.

Începând din mai 2023, Tookey a reușit să transforme această activitate într-o sursă constantă de venit. În puțin peste un an, numărul lucrărilor realizate a depășit 300 de morminte.

Veniturile obținute din serviciile oferite i-au permis să economisească pentru achiziționarea unei locuințe. La sfârșitul anului 2024, britanicul și-a cumpărat prima casă pentru familia sa.

Tookey își continuă în prezent activitatea de tăietor de lemne, în paralel cu serviciile de curățare a mormintelor. Cele două ocupații îi asigură surse de venit distincte.

Prin intermediul rețelelor de socializare și al recomandărilor primite de la clienți, serviciile sale au ajuns să fie cunoscute de tot mai multe persoane, iar activitatea începută ca o modalitate de a câștiga bani suplimentari a devenit o ocupație importantă pentru el.