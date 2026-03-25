În cazul în care proiectul va fi aprobat, o înhumare simplă va costa 280 de lei, iar tarifele pentru concesionarea locurilor de veci și alte servicii din cimitire vor crește semnificativ.

Actualizarea tarifelor se bazează pe prevederile Ordonanței de Urgență 89/2025, care obligă operatorii economici din domeniul serviciilor funerare să ajusteze anual taxele și tarifele în conformitate cu rata inflației, cu excepția cazurilor în care majorările anterioare au depășit deja inflația. În acest context, operatorul Piețe Prest SA a solicitat ajustarea nivelului taxelor pentru administrarea cimitirelor publice din municipiu.

„În conformitate cu prevederile pct. 4 al art. XXVIII din OUG 89/2025 pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul cheltuielilor publice, operatorii economici prevăzuţi la art.1 lit.b din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de actualizare a tarifelor şi taxelor pe care le obţin din activitatea de bază, cu cel puţin rata anuală a inflaţiei pentru anul 2025 faţă de ultima actualizare a acestora cu excepţia situaţiilor în care creşterile anuale de tarife şi taxe au fost superioare ratei anuale a inflaţiei. Cu adresa nr. 1536/03.02.2026, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 4012/04.02.2026, operatorul Pieţe Prest SA a solicitat ajustarea nivelului taxelor de prestări servicii funerare privind administrarea cimitirelor din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea”, este scris în referatul de aprobare care însoţeşte proiectul de hotărâre inițiat în acest sens şi care va fi supus vineri aprobării consilierilor locali.

Concesionarea unui loc pentru șapte ani va crește de la 400 de lei la 440 de lei, iar pentru 25 de ani tariful va ajunge la 1.485 de lei, de la 1.350 de lei. Taxa pentru deshumare și reînhumare va fi majorată de la 300 la 330 de lei.

Creșteri vor fi aplicate și serviciilor adiționale. Întreținerea anuală a locurilor de veci va costa 40 de lei, față de 36 de lei anterior, identificarea unui loc de înhumare va ajunge la 25 de lei, comparativ cu 22 de lei, iar avizul pentru lucrări la locul de veci va fi majorat la 60 de lei, de la 55 de lei.

Aceste modificări vin ca parte a unei ajustări generale a tarifelor în concordanță cu inflația, urmărind acoperirea costurilor serviciilor funerare oferite de municipalitate și menținerea funcționării cimitirelor din Râmnicu Vâlcea la standarde corespunzătoare.