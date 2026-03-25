În România anului 2026, protecția locuinței este reglementată prin două tipuri de asigurări: polița obligatorie PAD și polița facultativă, fiecare oferind niveluri diferite de siguranță. Deși doar aproximativ 30% dintre locuințe sunt asigurate, legea prevede sancțiuni pentru lipsa PAD și condiționează încheierea polițelor facultative de existența acesteia.

PAD (Polița de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale) este gestionată de PAID România și este obligatorie pentru toate locuințele. Aceasta oferă protecție împotriva celor mai grave riscuri naturale:

Cutremur

Inundații

Alunecări de teren

PAD acoperă doar structura locuinței, nu și bunurile din interior, oferind sume fixe de despăgubire în funcție de tipul construcției:

Tip locuință Materiale Cost anual Despăgubire maximă Tip A Beton, cărămidă, piatră, lemn tratat 130 RON 100.000 RON Tip B Paiantă, chirpici 50 RON 40.000 RON

Acest nivel de protecție este esențial pentru siguranța minimă a locuinței în fața dezastrelor naturale.

Asigurarea facultativă completează PAD-ul și oferă protecție împotriva unui spectru larg de riscuri zilnice, cum ar fi:

Incendiu și explozie

Grindină sau furtuni

Inundații cauzate de vecini (conducte sparte)

Vandalism și furt al bunurilor

Majoritatea polițelor facultative includ și asistență tehnică de urgență, pentru intervenții rapide la instalațiile electrice, sanitare sau de tâmplărie. Despăgubirea se face la valoarea reală de piață a locuinței, depășind limitele fixe ale PAD-ului.

În Germania anului 2026, asigurarea locuinței nu este obligatorie prin lege, dar este considerată esențială. Proprietarii (Vermieter) o solicită frecvent la închiriere, iar băncile o cer deseori la acordarea unui credit ipotecar. Sistemul german de asigurări de locuință este împărțit în trei tipuri principale, în funcție de ce doriți să protejați: bunurile, clădirea sau responsabilitatea civilă.

Hausratversicherung protejează tot ce se află în locuință, de la mobilă și electronice, până la haine sau biciclete. Este polița cea mai populară atât printre chiriași, cât și printre proprietari.

Riscuri acoperite:

Furt prin efracție și vandalism

Incendiu și explozie

Daune provocate de apa de la robinet (conducte sparte)

Fenomene naturale: furtuni, grindină

Costuri estimate: O poliță medie pentru un apartament standard poate varia între 25 și 60 EUR pe an, în funcție de dimensiunea locuinței și zona poștală (Postleitzahl).

Dacă sunteți proprietarul unei case sau al unui apartament, Wohngebäudeversicherung este esențială. Aceasta acoperă structura fizică a locuinței și elementele fixe.

Ce acoperă:

Pereți, acoperiș, ferestre și instalații fixe

Incendii, trăsnete, explozii

Daune provocate de apă sau furtuni

Riscuri naturale extreme (Elementarschäden): În 2026, din cauza schimbărilor climatice, este recomandată includerea clauzei pentru inundații majore, cutremure sau avalanșe, care de obicei nu sunt acoperite în pachetul standard.

Deși nu este strict o asigurare de locuință, Privathaftpflichtversicherung este cea mai importantă poliță opțională în Germania.

De ce este utilă: Protejează împotriva daunelor provocate accidental în locuința închiriată sau în relația cu vecinii, cum ar fi:

Distrugerea parchetului sau a mobilierului

Inundarea accidentală a apartamentului vecin

Pierderea cheilor sau deteriorarea sistemului de închidere

În Franța anului 2026, asigurarea locuinței (assurance habitation) este obligatorie pentru toți chiriașii și pentru proprietarii de apartamente aflate în coproprietate. Aceasta oferă protecție împotriva furtului, incendiilor, daunelor provocate de apă și altor riscuri care pot afecta locuința și bunurile personale.

Primele de asigurare au înregistrat o creștere medie de +9% la nivel național, influențată de costurile ridicate ale reparațiilor și de fenomenele climatice extreme. Această tendință a determinat mulți proprietari și chiriași să își reevalueze polițele pentru a beneficia de cea mai bună acoperire la un preț corect.

Prețul unei asigurări locuință depinde de tipul locuinței, suprafață și locație geografică.

Pentru chiriași (apartament):

Garsonieră / Studio (<20m²): ~98 € / an

Apartament mediu (40–60m²): ~135 € / an

Apartament mare (>80m²): 150–190 € / an

Pentru proprietari (casă individuală):

Casă mare (>110m²): ~410 € / an

Casă mică (<60m²): de la ~160 € / an

Oraș Preț mediu anual Marsilia 190 € (cel mai scump, din cauza riscurilor de furt și vandalism) Paris/Lyon 155–160 € Lille 149 € Rennes 110–120 € (printre cele mai ieftine regiuni)

În Spania anului 2026, asigurarea locuinței (seguro de hogar) rămâne printre cele mai accesibile din Europa de Vest. Deși nu este obligatorie prin lege pentru toți proprietarii, băncile cer adesea polița atunci când aveți un credit ipotecar (hipoteca), iar pentru chiriași este recomandată pentru a acoperi răspunderea civilă și protecția bunurilor personale.

Prețurile au înregistrat o creștere ușoară în 2026, influențată de inflație și riscuri climatice, în special în zonele de coastă. Această tendință subliniază importanța evaluării corecte a poliței și adaptarea acesteia în funcție de tipul locuinței și zona geografică.

Tip locuință Cost anual estimat Observații Apartament (Piso) 150–220 € Cel mai comun în Madrid, Barcelona sau Valencia Casă de vacanță (Apartamento de playa) 120–180 € Folosită sezonier Casă individuală / Vilă (Chalet) 300–600 € Depinde de mărimea terenului și sistemele de securitate (alarme, gratii)

Asigurarea locuinței (lakásbiztosítás) este una dintre cele mai competitive și digitalizate din regiune. Un aspect unic al pieței maghiare este campania națională anuală din martie, MOK – Magyar Öngondoskodási Kampány, care permite cetățenilor să-și schimbe polița fără preaviz, stimulând competitivitatea și scăderea prețurilor.