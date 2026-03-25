Sorin Grindeanu a mai anunțat că, în perioada următoare, va avea întâlniri și cu reprezentanții patronatelor din România, pentru a analiza problemele specifice mediului privat.

”Principala nemulţumire a sindicatelor, exprimată în întâlnirea pe care am avut-o astăzi la Parlament, este lipsa dialogului real cu premierul Bolojan. Liderii principalelor confederaţii sindicale mi-au transmis acest lucru în termenii cei mai clari: toate discuţiile avute la nivelul guvernului au fost pur formale, iar premierul nu a ţinut cont de niciuna dintre propunerile acestora”, transmite preşedintele PSD, prin Grindeanu, după întâlnirea cu reprezentanţii sindicatelor.

Liderul PSD a precizat că, în urma discuțiilor, s-a convenit asupra instituirii unei forme periodice de consultare cu sindicatele, iar solicitările acestora vor fi susținute și transmise la nivelul Coaliției de către Partidul Social Democrat.

”Ignorarea constantă a partenerilor sociali trebuie să înceteze! De prea multe ori până acum numeroase decizii au fost luate arbitrar şi inflexibil, provocând suferinţe sociale şi economice majore: recesiune tehnică, scăderea producţiei industriale şi a consumului, scăderea accelerată a puterii de cumpărare sau deprofesionalizarea masivă a sectorului bugetar în domenii critice precum sănătatea, educaţia şi absorbţia fondurilor europene”, afirmă preşedintele PSD. ”Voi continua în perioada următoare să mă întâlnesc şi cu reprezentanţii patronatelor din România, pentru a discuta despre problemele specifice din mediul privat”, menţionează Grindeanu.

Blocul Național Sindical (BNS) a solicitat reprogramarea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, acuzând modul defectuos și lipsit de transparență în care a fost realizată convocarea, și a anunțat că nu va participa la ședință.

La rândul lor, Cartel ALFA, C.N.S.L.R. Frăția, C.S.D.R. și C.S.N. Meridian au transmis că vor absenta de la reuniune, susținând că întâlnirea reprezintă doar o „simulare a dialogului social”.

Ședința a avut loc la ora 11.00, în lipsa reprezentanților sindicali, iar la final Guvernul a anunțat că ordonanța de urgență privind criza carburanților va fi adoptată joi, după ce Ministerul Finanțelor va aduce anumite modificări.

În paralel, Sorin Grindeanu, președintele PSD și al Camerei Deputaților, a avut o întâlnire cu reprezentanți ai principalelor federații sindicale.

Pe de altă parte, reprezentanții Partidul Național Liberal au făcut apel la responsabilitate și dialog în cadrul coaliției, cerând revenirea partenerilor social-democrați la masa discuțiilor. Aceștia au subliniat că teme precum reducerea accizei și plafonarea prețurilor necesită analize riguroase, cu impact bugetar clar, surse de finanțare identificate și o abordare responsabilă față de credibilitatea economică a României.