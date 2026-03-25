Blocul Național Sindical a solicitat reprogramarea ședinței Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, invocând faptul că aceasta a fost convocată într-un mod considerat defectuos și lipsit de transparență. Sindicaliștii au apreciat că maniera în care Ilie Bolojan a realizat convocarea reflectă, în opinia lor, un dispreț față de instituția dialogului social din România și față de rolul partenerilor sociali în procesul decizional.

”Blocul Naţional Sindical (BNS) a solicitat reprogramarea şedinţei Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS), în contextul modului defectuos şi lipsit de transparenţă în care a fost realizată convocarea acesteia. Considerăm că maniera în care premierul Ilie Bolojan a convocat CNTDS reflectă un dispreţ fără echivoc faţă de instituţia dialogului social din România şi faţă de rolul partenerilor sociali în procesul decizional”, a transmis, miercuri, BNS, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, proiectul de ordonanță de urgență care vizează măsuri pentru atenuarea impactului creșterii prețurilor carburanților era deja în circuitul de avizare înainte de a avea loc o consultare reală în cadrul Consiliului Național Tripartit, situație considerată contrară principiilor unui dialog social autentic.

”De asemenea, faptul că, în cursul zilei de ieri, Consiliul Economic şi Social nu a avizat proiectul de act normativ, iar partenerii sociali au fost nevoiţi să solicite convocarea CNTDS, evidenţiază încă o dată atitudinea superficială şi lipsită de respect a Guvernului faţă de un subiect de maximă importanţă, atât pentru populaţie, cât şi pentru mediul de afaceri. În acest context, BNS a solicitat reprogramarea şedinţei CNTDS, având în vedere că, alături de celelalte patru confederaţii sindicale reprezentative, va participa la o întâlnire cu Preşedintele Camerei Deputaţilor, stabilită anterior convocării CNTDS”, mai arată sindicaliştii.

Blocul Național Sindical a anunțat că nu va participa la ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social programată pentru miercuri, în contextul nemulțumirilor legate de modul de convocare.

Conform agendei oficiale a Guvernului, ședința CNTDS urmează să aibă loc la ora 11:00, la Palatul Victoria. În paralel, Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, va avea de la ora 10:30 întâlniri cu liderii principalelor confederații sindicale din România, printre care CNS Cartel ALFA, BNS, CNSLR Frăția, CSDR și CSN Meridian, la biroul său din Parlament.

Totodată, Ilie Bolojan a declarat că Guvernul intenționează să adopte, cel târziu joi, o ordonanță de urgență menită să reducă impactul creșterii prețurilor la carburanți pe piețele internaționale, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Ședința anterioară a Executivului privind declararea situației de criză în sectorul petrolier nu a mai avut loc, după ce avizarea în Consiliul Economic și Social a fost amânată.

Cartel Alfa, CNSLR Frăția, CSDR și CSN Meridian au transmis, într-un comunicat comun, că refuză să participe la ședință, motivând decizia prin ceea ce consideră a fi o simulare a dialogului social.

”Așteptam ca la începutul crizei declanșate odată cu războiul din Iran, Guvernul României să convoace Consiliului Național Tripartit de Dialog Social (CNT-DS) și să solicite partenerilor sociali propuneri în vederea protejării cetățenilor, dar mai ales a companiilor din România, de efectele negative și păstrarea capacităților de producere a energiei.

Acest lucru ar fi trebuit să se întâmple dacă Guvernul României ar fi fost orientat în mod real către identificarea celor mai eficiente măsuri, care, în condițiile date, să ducă la minimizarea impactului pe care turbulențele de pe piața globală a energiei îl are asupra economiei țării.

În schimb, suntem consternați să constatăm că, și în aceste condiții, deosebit de serioase, actualul guvern continuă neperturbat practica de mimare a dialogului social. Partenerii sociali au primit la orele 19.00 convocarea pentru reuniunea CNT-DS pentru a doua zi la ora 11.00 pe un document amplu, fără să existe minimul de timp pe care legea îl prevede pentru consultarea membrilor, fapt confirmat inclusiv de precedentul recent: la reuniunea CNT-DS din 6 februarie, convocarea a fost transmisă cu doar 17 ore înainte de începere.

CNT-DS este convocat pentru astăzi la ora 11,00, Consiliul Economic și Social pentru ora 13,30, ședința de guvern fiind programată la ora 16,00. Calendarul convocărilor și programării reuniunilor, precum și punerea în discuție a unui proiect de act normativ asupra căruia guvernul a decis deja, prin semnătura ministerelor implicate, arată că se dorește doar simularea unei dezbateri, cu unicul scop de a bifa etapa consultării, fără nicio intenție de îmbunătățire a acestui document, indiferent de argumentele partenerilor sociali.

Față de cele de mai sus, confederațiile sindicale reprezentative semnatare refuză intrarea în acest simulacru de dialog social și nu vor participa la reuniunea CNT-DS de astăzi.

Deși timpul a fost foarte scurt, confederațiile sindicale vă înaintează propunerile lor de măsuri concrete, analizate de la începutul crizei, a guvernării și așa numitelor „reforme”, care au rămas numai simple măsuri de austeritate pentru majoritatea populației și a mediului economic din România.

Repornirea capacităților CE Oltenia pentru producția de energie

Deciziile recente privind restructurarea accelerată a Complexului Energetic Oltenia nu doar că subminează securitatea energetică a României, securitatea nationala de aparare avand razboiul din Ucraina alaturi, dar contrazic flagrant angajamentele asumate la nivel european privind protejarea competitivității economice și gestionarea responsabilă a tranziției energetice.

În lipsa unor alternative funcționale, eliminarea capacităților existente reprezintă un risc major pentru securitatea energetică. Menținerea și repornirea grupurilor energetice este o condiție minimă pentru stabilitatea sistemului.

Contractarea directă a energiei de către marii consumatori

Solicităm reglementarea clara si imperativa a unui mecanism prin care marii consumatori industriali de stat sau privat, cat si companiile strategice pe din lista CSAT să poată contracta direct energia de la producători, eliminând distorsiunile generate de intermediari și reducând costurile finale.

Stoparea exportului de combustibil și gaze

Într-un context regional instabil, exportul de resurse energetice strategice în detrimentul asigurarii consumului intern este inacceptabil.

Prioritatea trebuie să fie asigurarea necesarului național pentru cetățeni și economia nationala.

Reducerea TVA și a accizelor la combustibili Reducerea accizelor la combustibili, care au o pondere semnificativă de aprox. 50% – 60% din prețul final și influențează direct costurile de transport și producție.

Diminuarea cotei generale de TVA, pentru reducerea presiunii asupra consumului și a prețurilor din economie – reducerea fiscalității este o măsură urgentă pentru temperarea efectelor crizei energetice” – se arată în mesajul transmis de Cartel Alfa.