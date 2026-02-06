Guvernul Bolojan va adopta simultan reforma administrativă și pachetul de relansare economică înaintea bugetului pe 2026

Guvernul a transmis că, la întâlnirea de vineri cu patronatele și sindicatele, premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au spus că sunt deschiși la propunerile venite de la partenerii sociali despre proiectele de lege pentru reforma administrației și relansarea economiei. S-a precizat că aceste propuneri urmează să fie analizate și, dacă sunt bine argumentate, ar putea fi incluse în forma finală a celor două pachete de legi.

Reprezentanții Guvernului, ai sindicatelor și ai patronatelor s-au întâlnit vineri, la Palatul Victoria, pentru discuții despre proiectele de lege privind reforma administrativă, relansarea economică, creșterea investițiilor și a competitivității, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, coordonat de premier. Guvernul a transmis că premierul ar fi spus că cele două proiecte vor fi adoptate în același timp, deoarece reforma administrativă ar urma să creeze spațiul bugetar necesar pentru măsurile de relansare economică.

Premierul ar fi precizat că Guvernul își dorește ca cele două pachete de legi să fie adoptate înainte de aprobarea bugetului pentru 2026. El ar fi prezentat și câțiva indicatori economici: o țintă de deficit bugetar de 6,2%, investiții de 7% din PIB, finalizarea proiectelor din PNRR până la sfârșitul lunii august, o absorbție ridicată a fondurilor europene și o inflație estimată la 4% la finalul anului.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila-Zoltán, ar fi prezentat principalele noutăți ale proiectului de reformă administrativă și ar fi spus că, la aplicarea noilor reguli, se vor lua în calcul reducerile de cheltuieli de personal făcute anul trecut de autoritățile publice.

Premierul ar fi dat ca exemplu învățământul preuniversitar și ar fi explicat că, deoarece anul trecut s-au redus deja cheltuielile, în acest an nu ar urma să fie luate măsuri suplimentare de tăiere a costurilor în acest domeniu.

De asemenea, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar fi prezentat măsuri pentru relansarea economiei, pentru stimularea investițiilor și creșterea competitivității și ar fi spus că soluțiile pentru IMM-uri din acest program completează măsurile adoptate anul trecut.

Guvernul a spus că reprezentanții patronatelor au considerat că cele două proiecte ale Guvernului transmit un mesaj de stabilitate pentru economie. Ei au apreciat și măsurile de sprijin pentru economie, pentru domeniile importante și pentru exporturi. În același timp, au spus că statul trebuie să continue să reducă cheltuielile de funcționare, să simplifice birocrația și să sprijine firmele mici și mijlocii, dar și proiectele din energie și infrastructura digitală.

Reprezentanții sindicatelor au criticat, însă, măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din pachetul de reformă administrativă. Ei au spus că, în prezent, administrația publică are prea puțini angajați și că media de vârstă a acestora este destul de mare. Sindicatele au cerut un dialog real cu autoritățile despre cum vor fi aplicate măsurile și au propus introducerea unor soluții pentru a aduce angajați mai tineri și mai bine pregătiți în sistemul public.

La discuții s-au abordat și alte subiecte: plata către furnizorii de energie a diferențelor dintre prețul real și cel compensat de stat, investițiile în energie, relansarea pieței muncii, stabilirea unui număr potrivit de polițiști locali și problemele din sănătate, educație și transportul local.

