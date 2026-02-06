Ministerul Finanțelor propune majorarea plafonului TVA la încasare și menține bonificația de 3% pentru contribuabili

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, pe Facebook, că pachetul de măsuri pentru relansarea economiei României a intrat în linie dreaptă, după publicarea actului normativ în transparență decizională și demararea unei noi serii de consultări cu mediul de afaceri. Oficialul a precizat că autoritățile continuă dialogul pentru a alinia viziunea strategică a Guvernului la realitățile din business.

Potrivit acestuia, în ultimele zile au avut loc discuții cu reprezentanții Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii și în cadrul Consiliului Național Tripartit, unde au fost preluate propuneri și observații din partea patronatelor și sindicatelor. Ministrul a arătat că, împreună cu partenerii sociali, au fost analizate modalitățile prin care pachetul de măsuri ar putea deveni un motor de creștere economică în perioada următoare.

Nazare a explicat că obiectivul principal al măsurilor este trecerea de la o economie bazată pe consum la una orientată spre investiții și valoare adăugată, subliniind că IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei. În acest context, setul de măsuri ar urma să ofere firmelor stabilitate, dar și flexibilitate.

Ministrul a detaliat că Guvernul intenționează să simplifice regulile pentru microîntreprinderi, inclusiv prin prelungirea termenului de angajare la 90 de zile și prin permiterea vânzării ocazionale de active fără pierderea regimului fiscal favorabil. Autoritățile ar urma să deblocheze accesul la capital prin garanții de stat și dobânzi subvenționate pentru investiții de până la 50 de milioane de lei, pentru a sprijini firmele românești să se dezvolte și să devină competitive la nivel regional.

„Am intrat în linie dreaptă cu pachetul de măsuri pentru relansarea economiei României. După ce ieri am publicat actul normativ în transparență decizională, continuăm seria consultărilor pentru a asigura alinierea viziunii noastre strategice cu realitatea din mediul de business. Ieri am avut o discuție aplicată cu reprezentanții CNIPMMR (Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii), iar astăzi am participat la ședința Consiliului Național Tripartit. Am preluat propuneri şi observații utile şi, alături de sindicate și patronate, am analizat cum transformăm acest pachet într-un motor de creștere pentru perioada următoare. Obiectivul principal al acestor măsuri este pivotarea de la o economie bazată pe consum la una bazată pe investiții și valoare adăugată. IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei României, iar acest set de măsuri este conceput să le ofere nu doar stabilitate, ci și agilitate”, a anunțat oficialul român.

Totodată, ministrul Finanțelor a menționat că se propune creșterea plafonului pentru TVA la încasare de la 4,5 milioane de lei la 5 milioane de lei în 2026 și la 5,5 milioane de lei în 2027, măsură menită să îmbunătățească lichiditatea firmelor. În plus, ar urma să fie menținută și în acest an bonificația de 3% pentru contribuabilii care își plătesc taxele la timp.

Alexandru Nazare a subliniat că pachetul include credite fiscale, granturi și simplificări administrative, iar statul ar trebui să devină un partener care împarte riscul cu mediul privat și investește în capacitatea companiilor românești de a produce, exporta și inova. El a adăugat că dialogul cu mediul de afaceri va continua, iar anul 2026 ar trebui să aducă mai multă încredere și stabilitate capitalului românesc, prin investiții și predictibilitate.

Ministrul a precizat că întregul pachet de măsuri pentru relansarea economică este disponibil pentru consultare pe site-ul Ministerului Finanțelor, la secțiunea dedicată transparenței decizionale.