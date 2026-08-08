UPDATE. România evită retrogradarea în categoria „junk” după evaluarea Moody’s. Agenția a reconfirmat ratingul suveran la Baa3

Agenția internațională de evaluare financiară Moody’s Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul „Baa3”, menținând țara în categoria statelor recomandate investițiilor, potrivit unui comunicat publicat de Ministerul Finanțelor. Evaluarea confirmă că România își păstrează calificativul investițional, însă perspectiva rămâne negativă.

Ministerul Finanțelor arată că decizia Moody’s reflectă progresele înregistrate în implementarea programului de consolidare fiscală, care au contribuit la reducerea deficitului bugetar și la încetinirea ritmului de creștere a datoriei publice și a costurilor cu dobânzile. În același timp, agenția menține perspectiva negativă, subliniind existența unor riscuri ridicate privind implementarea ajustării fiscale pe termen mediu, în pofida progreselor deja realizate.

„Evaluarea reflectă progresele înregistrate în implementarea programului de consolidare fiscală, care au contribuit la reducerea deficitului bugetar și la încetinirea ritmului de creștere a datoriei publice și a costurilor cu dobânzile. În același timp, Moody’s menține perspectiva negativă, subliniind riscurile ridicate de implementare a ajustării fiscale pe termen mediu în ciuda progresului realizat în reducerea deficitului bugetar”, informează Ministerul Finanțelor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că reconfirmarea ratingului și recunoașterea progreselor fiscale realizate mai rapid decât se anticipase reprezintă un semnal important transmis piețelor și investitorilor. El a subliniat că prognoza privind reducerea deficitului bugetar la 5,8% din PIB în 2026 demonstrează că măsurile de disciplină bugetară produc rezultate concrete și întăresc încrederea agențiilor de rating și a mediului investițional în atingerea obiectivelor fiscale ale României.

„Reconfirmarea ratingului de către Moody’s și recunoașterea progreselor fiscale, realizate mai rapid decât se anticipase, reprezintă un semnal extrem de important pe care am dorit să îl transmitem piețelor și investitorilor”, a declarat Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului, prioritatea absolută pentru perioada următoare este continuarea procesului de ajustare fiscală pentru protejarea ratingului investițional și reducerea costurilor de refinanțare. El a arătat că un consens politic în jurul acestor obiective și evitarea blocajelor politice reprezintă condiții necesare pentru ca perspectiva negativă să poată reveni la stabilă.

„Faptul că deficitul pe 2026 este prognozat în scădere la 5,8% din PIB demonstrează că măsurile noastre de disciplină bugetară, pe lângă faptul că dau rezultate palpabile, întăresc convingerea agențiilor de rating și a mediilor investiționale în atingerea obiectivelor fiscale din acest an. Pentru perioada următoare, prioritatea absolută rămâne continuarea procesului de ajustare fiscală în vederea protejării ratingului investițional și reducerii costurilor de refinanțare. Construirea consensului politic în jurul acestor obiective și evitarea blocajelor politice sunt premise necesare pentru revenirea perspectivei la stabilă”, a declarat ministrul Finanțelor.

Raportul Moody’s confirmă progresele în consolidarea fiscală și arată că rezultatele obținute de România în anul 2025 și în prima jumătate a anului 2026 au depășit așteptările privind ritmul ajustării fiscale. Agenția estimează că deficitul bugetar va scădea la 5,8% din PIB în 2026, cu peste două puncte procentuale sub nivelul înregistrat în anul precedent, ca urmare a disciplinei în privința cheltuielilor publice și a menținerii unui nivel solid al veniturilor bugetare.

„Moody’s reconfirmă ratingul de țară. Prin dialog constant, rezultate livrate şi solid argumentate, România rămâne pe harta marilor investiții. O ştire importantă pentru economia României: agenția internațională Moody’s a reconfirmat ratingul suveran al țării, iar România rămâne în categoria statelor recomandate investițiilor. Eforturile continue ale Ministerului Finanțelor, în numele Guvernului, pentru reducerea deficitului bugetar și creșterea disciplinei fiscale sunt recunoscute internațional și în raportul Moody’s publicat azi. Este o informație foarte importantă pentru toți. Ratingul de țară este un indicator al încrederii pe care investitorii și piețele financiare o au într-o economie, iar pentru România acest lucru înseamnă că rămânem o destinație credibilă pentru investiții și finanțare. Menținerea sa ajută România să se împrumute în condiții mai bune, să atragă investiții și să creeze premise pentru o economie mai stabilă, cu beneficii pentru cetățeni și mediul de afaceri”, a mai scris ministrul Finanțelor pe Facebook.

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Moody’s evidențiază că reducerea deficitului contribuie la încetinirea ritmului de creștere a datoriei publice și a costurilor cu dobânzile. Totodată, apartenența României la Uniunea Europeană, accesul la finanțarea europeană și perspectivele solide de creștere economică sunt considerate puncte forte ale profilului de credit al țării.

„Potrivit agenției, rezultatele obținute de România în anul 2025 și în prima jumătate a anului 2026 au depășit așteptările privind ritmul consolidării fiscale. Moody’s estimează că deficitul bugetar va scădea la 5,8% din PIB în anul 2026, cu peste două puncte procentuale sub nivelul înregistrat în anul precedent, pe fondul disciplinei în ceea ce privește cheltuielile publice și al menținerii unui nivel solid al veniturilor bugetare. Raportul evidențiază faptul că reducerea deficitului contribuie la încetinirea ritmului de creștere a datoriei publice și a costurilor cu dobânzile. În același timp, apartenența României la Uniunea Europeană, accesul la finanțarea europeană și perspectivele solide de creștere economică continuă să reprezinte puncte forte ale profilului de credit al țării”, a subliniat Ministerul Finanțelor.

Agenția avertizează însă că stabilitatea politică și continuitatea consolidării fiscale rămân decisive. Menținerea perspectivei negative reflectă riscurile identificate în implementarea programului multianual de ajustare fiscală. Moody’s apreciază că actualul context politic, caracterizat printr-un grad ridicat de fragmentare, poate afecta ritmul reformelor și capacitatea autorităților de a menține măsurile necesare reducerii deficitului pe termen mediu.

Raportul subliniază că următoarele luni vor fi esențiale pentru evaluarea capacității României de a păstra sprijinul politic necesar continuării ajustării fiscale și implementării reformelor structurale. Agenția arată că necesarul ridicat de finanțare și creșterea costurilor de împrumut vor continua să exercite presiuni asupra cheltuielilor cu dobânzile, estimate să ajungă la 3,3% din PIB în 2028, în timp ce datoria publică este prognozată să urce la 64,5% din PIB în același an.

„Menținerea perspectivei negative reflectă riscurile pe care agenția le identifică în implementarea programului de consolidare fiscală multianual. Moody’s apreciază că actualul context politic, caracterizat printr-un grad ridicat de fragmentare, poate afecta ritmul reformelor și capacitatea autorităților de a menține măsurile necesare reducerii deficitului pe termen mediu. Raportul subliniază că următoarele luni vor fi esențiale pentru evaluarea capacității României de a păstra sprijinul politic necesar continuării ajustării fiscale și implementării reformelor structurale. Agenția evidențiază că necesarul ridicat de finanțare și creșterea costurilor de împrumut vor continua să exercite presiuni asupra cheltuielilor cu dobânzile (estimate să ajungă la 3,3% din PIB în 2028), datoria publică estimându-se să urce la 64,5% din PIB în 2028”, a informat Ministerul Finanțelor.

Moody’s reamintește că profilul de credit al României rămâne constrâns și de expunerea ridicată la riscul geopolitic generat de proximitatea față de războiul din Ucraina, precum și de nivelul ridicat al deficitului structural de cont curent.

În ceea ce privește evoluția viitoare a ratingului, agenția precizează că perspectiva ar putea reveni la stabilă dacă va exista un consens politic clar pentru continuarea consolidării fiscale și după anul 2026. Printre semnalele concrete urmărite de Moody’s se numără adoptarea bugetului pentru 2027 înainte de finalul anului 2026 și adoptarea legii salarizării unice, care să contribuie la stabilizarea cheltuielilor cu salariile din sectorul public.

„Totodată, Moody’s reamintește că profilul de credit al României rămâne constrâns de expunerea ridicată la riscul geopolitic generat de proximitatea față de războiul din Ucraina, precum și de nivelul ridicat al deficitului structural de cont curent”, subliniază autoritățile.

În schimb, o încetinire a reformelor, deteriorarea mediului politic sau abandonarea măsurilor de consolidare fiscală ar putea genera presiuni asupra ratingului suveran al României.

Ministerul Finanțelor subliniază că evaluările agențiilor internaționale de rating reprezintă un reper important pentru percepția investitorilor asupra economiei și influențează condițiile în care statul, companiile și instituțiile financiare se pot finanța de pe piețele financiare. Menținerea calificativului României în categoria recomandată investițiilor contribuie la păstrarea unui acces larg la finanțare în condiții competitive și reflectă încrederea acordată economiei românești în contextul continuării consolidării fiscale și al implementării reformelor asumate.

„Evaluările agențiilor internaționale de rating reprezintă un reper important pentru percepția investitorilor asupra economiei și influențează condițiile în care statul, companiile și instituțiile financiare se pot finanța de pe piețele financiare. Menținerea calificativului României în categoria recomandată investițiilor contribuie la păstrarea accesului larg la finanțare în condiții competitive și reflectă încrederea acordată economiei românești în contextul continuării procesului de consolidare fiscală și al implementării reformelor asumate”, a conchis Ministerul Finanțelor.

Știrea inițială: România va evita retrogradarea ratingului suveran în urma evaluării agenției Moody’s. Verdictul care urmează să fie anunțat oficial în cursul serii de vineri este așteptat să fie favorabil pentru România, în condițiile în care țara se află în prezent la calificativul Baa3, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor.

Potrivit informațiilor obținute de MEDIAFAX, evaluarea Moody’s nu va coborî România în „junk”. Anunțul oficial al agenției este așteptat în scurt timp.

Decizia Moody’s vine la doar o săptămână după ce Fitch Ratings a menținut ratingul suveran al României la „BBB-”, de asemenea ultima treaptă din categoria „investment grade”, cu perspectivă negativă.

Miza evaluării este una foarte ridicată, deoarece o coborâre cu o treaptă, de la Baa3 la Ba1, ar însemna trecerea ratingului României în categoria speculativă. Atât în piață, cât și la nivelul autorităților, este însă așteptată menținerea calificativului actual.

Unul dintre principalele argumente prezentate de România în fața Moody’s este îmbunătățirea execuției bugetare, gestionată de Ministerul Finanțelor condus de Alexandru Nazare.

În primul semestru al anului 2026, deficitul bugetar a coborât la 2% din PIB, față de 3,64% din PIB în perioada similară din 2025. În termeni nominali, deficitul s-a redus de la 69,8 miliarde de lei la aproximativ 41 de miliarde de lei.

În același timp, veniturile statului au crescut cu peste 10%, în timp ce cheltuielile au avansat cu mai puțin de 1% în termeni nominali.

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis chiar în ziua evaluării că datele privind execuția bugetară arată că măsurile adoptate pentru reducerea deficitului au început să producă rezultate. El a arătat că veniturile au fost colectate mai bine, cheltuielile sunt mai mici, iar deficitul este în scădere.

„Execuția bugetară pe primul semestru a confirmat că guvernul a făcut ceea ce a fost necesar și corect. Veniturile au fost colectate mai bine, cheltuielile sunt mai mici, iar deficitul este în scădere”, a transmis Bolojan.

Deficitul bugetar s-a situat la aproximativ 2% din PIB în primele șase luni ale anului, o evoluție considerabil mai bună decât cea înregistrată în aceeași perioadă din 2025. Acest indicator a avut un rol important și în evaluarea Fitch de la sfârșitul lunii iulie, agenția estimând pentru întregul an 2026 un deficit de aproximativ 5,9% din PIB.

Principalul punct vulnerabil rămâne însă situația politică. Moody’s avertiza încă de la sfârșitul lunii iunie că incertitudinea politică poate afecta procesul de consolidare fiscală și implementarea reformelor și investițiilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Agenția sublinia că întârzierile în formarea unui guvern stabil ar putea pune în pericol progresele realizate până în prezent.

În prezent, România se află pe ultima treaptă recomandată investițiilor la toate cele trei mari agenții internaționale de rating. Moody’s acordă calificativul Baa3, Fitch acordă BBB-, iar Standard & Poor’s acordă tot BBB-, toate având perspective negative.

Fitch a confirmat pe 31 iulie ratingul „BBB-”, însă a atras atenția asupra riscurilor generate de instabilitatea politică și asupra dificultății continuării reducerii deficitului după anul 2026.

După evaluarea Moody’s, următoarea decizie importantă pentru România este programată pentru 2 octombrie, când Standard & Poor’s va publica propria evaluare.

Verdictul Moody’s este așteptat în cursul serii de vineri. În cazul statelor europene, deciziile agenției sunt publicate frecvent spre finalul serii, între orele 22:00 și 24:00, ora României, iar uneori chiar după miezul nopții. Precedenta decizie importantă privind România, din 14 martie 2025, a fost făcută publică în jurul miezului nopții, ora Bucureștiului.