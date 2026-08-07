Scufundarea primelor două barje de pe Dunăre, finalizată vineri seara. Radu Miruță spune că navigația pe fluviu nu ar trebui să fie afectată

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat că operațiunea de scufundare a primelor două barje dintre cele patru pregătite pentru creșterea nivelului Dunării urmează să fie finalizată vineri seară. Intervenția face parte din măsurile adoptate pentru redirecționarea unei părți din debitul fluviului către Dunărea Veche, în scopul limitării scăderii nivelului apei în zona Centralei de la Cernavodă.

Scufundarea primelor două barje fusese amânată anterior de două ori. Radu Miruță, aflat vineri seară la locul operațiunilor, a explicat că intervenția este realizată cu respectarea măsurilor de siguranță stabilite de specialiști.

Ministrul a precizat că, în timpul operațiunii, una dintre barje s-a înclinat într-o parte, iar existența curenților a determinat încetinirea intervenției. De asemenea, soluțiile tehnice privind legarea celor două barje între ele au fost modificate, toate aceste măsuri fiind decizii ale specialiștilor care trebuie respectate.

„Se termină astăzi scufundarea celor două barje, sunt măsuri de siguranţă care sunt luate, s-a înclinat barja într-o parte, sunt curenţi, s-a încetinit, s-au modificat soluţiile de a fi legate două barje între ele, sunt măsuri ale specialiştilor care trebuie respectate”, a declarat Radu Miruţă, aflat la locul operaţiunilor.

Radu Miruță a explicat că Ministerul Transporturilor pune în aplicare, prin Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ), soluția tehnică propusă de specialiștii de la Administrația Națională Apele Române.

El a arătat că precipitațiile care au început să cadă vineri nu se înregistrează în bazinul Dunării și că, după eventualele ploi din Austria, ar fi nevoie de aproape trei săptămâni până când efectele acestora s-ar vedea în albia Dunării pe teritoriul României.

Ministrul interimar al Apărării nu a putut oferi detalii privind costurile operațiunii de scufundare a barjelor. El a subliniat însă că, deși este instituită starea de alertă, a solicitat tuturor celor implicați să dea dovadă de transparență în ceea ce privește cheltuielile.

Întrebat dacă scufundarea barjelor ar putea crea probleme pentru navigația pe Dunăre, Radu Miruță a declarat că are încredere în soluțiile tehnice propuse de specialiști. El a explicat că raportul tehnic elaborat de experți a stat la baza hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență și a etapelor stabilite pentru intervenție, respectiv dinamitarea stâncii, scufundarea barjelor și dragarea la intersecția brațului Bala cu Dunărea Veche pentru reducerea rezistenței hidraulice.

„Eu sunt specialist în reţele software – comunicaţii. Sunt nişte oameni care şi-au asumat cu propria pregătire profesională un raport ca de expertiză, un raport tehnic care a stat la baza şi hotărârii CNSU, care a stat la baza şi a etapelor, pasul unu – dinamitarea stâncii, pasul doi – scufundarea barjelor, dragarea la intersecţia braţelor Bala cu Dunărea Veche pentru a scădea rezistenţa hidraulică. Eu am încredere în specialişti, ducem la îndeplinire calculele pe care dumnealor le fac”, a spus Miruţă.

Autoritățile continuă operațiunile pentru scufundarea celor patru barje încărcate cu materiale, două dintre ele urmând să fie amplasate la aproximativ 500 de metri de intrarea în brațul Bala, iar celelalte două în amonte, oblic față de direcția curentului. Acestea vor forma două praguri artificiale menite să favorizeze redirecționarea unei părți din debit către Dunărea Veche.

Scopul întregii intervenții este limitarea scăderii nivelului apei în zona Centralei de la Cernavodă. Potrivit specialiștilor, situația hidrologică rămâne dificilă, iar debitul Dunării la intrarea în țară este vineri de 1.400 de metri cubi pe secundă, reprezentând un nou minim istoric. Această valoare este estimată să se mențină pe parcursul întregii săptămâni.