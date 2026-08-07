Centrala nucleară de la Paks continuă să funcționeze la capacitate redusă. Ungaria caută soluții și reevaluează proiectul Paks 2

Centrala nucleară de la Paks, care furnizează aproape jumătate din energia electrică din Ungaria, va continua cel mai probabil să funcționeze la capacitate redusă, în ciuda creșterii temporare a nivelului Dunării, a declarat vineri prim-ministrul Peter Magyar. Guvernul ungar caută soluții pentru menținerea funcționării centralei și intenționează să reexamineze proiectul de extindere Paks 2, atribuit companiei ruse de stat Rosatom.

Nivelul Dunării este așteptat să crească temporar ca urmare a ploilor din Austria, însă situația de la centrala nucleară de la Paks rămâne dificilă, a afirmat Magyar într-un videoclip publicat pe Facebook.

Centrala funcționează la doar 10% din capacitate încă de săptămâna trecută, din cauza valului de căldură prelungit care a afectat o mare parte a Europei și a nivelurilor record de scăzute ale apei fluviului Dunărea, utilizată pentru răcirea instalațiilor, conform Reuters.

Peter Magyar a declarat, într-o conferință de presă susținută vineri, că trebuie găsită o soluție pentru funcționarea centralei nucleare de la Paks, deoarece economia maghiară nu poate funcționa luni de zile fără această centrală.

Săptămâna trecută, premierul a cerut companiilor și cetățenilor să reducă consumul de energie electrică în orele de seară și a decis diminuarea intensității iluminatului decorativ al clădirilor istorice din Budapesta pentru economisirea energiei.

„Trebuie să găsim o soluţie pentru funcţionarea centralei nucleare de la Paks, deoarece economia maghiară nu poate funcţiona fără această centrală timp de luni de zile”, a declarat Magyar, în cadrul unei conferinţe de presă.

Vineri, Magyar a declarat că temperaturile sunt așteptate să scadă și că aprovizionarea Ungariei cu energie și apă este stabilă, ceea ce înseamnă că nu mai sunt necesare restricții.

Cu toate acestea, el a avertizat că situația de la Paks rămâne dificilă și că guvernul lucrează la soluții pentru cazul în care nivelurile scăzute ale apei ar deveni permanente.

Potrivit estimărilor prezentate de premier, nivelul Dunării ar urma să crească cu aproximativ 20 de centimetri în următoarele câteva zile. Totuși, în lipsa unor noi precipitații după ziua de sâmbătă, această creștere este considerată temporară.

„Ne aşteptăm ca nivelul apei să crească cu vreo 20 cm în următoarele câteva zile; totuşi, întrucât nu se prevăd din nou precipitaţii începând de mâine, se estimează că această creştere va fi temporară”, a spus Magyar.

Ulterior, Peter Magyar a afirmat că există o șansă redusă ca o altă turbină a centralei să fie repornită luni, ceea ce ar dubla producția actuală a centralei.

În ceea ce privește extinderea centralei, premierul a declarat că reevaluarea proiectului a devenit cu atât mai necesară, cu cât costurile acestuia au ajuns deja la un nivel dublu față de estimările inițiale.

Proiectul Paks 2 a fost atribuit în 2014, fără licitație, companiei nucleare de stat ruse Rosatom de către guvernul fostului premier Viktor Orban, iar implementarea sa a înregistrat întârzieri de mai mulți ani.

Magyar a precizat că, potrivit planurilor actuale, Paks 2 ar urma să fie răcită tot cu apa Dunării, motiv pentru care proiectul trebuie renegociat și din această perspectivă. El a menționat și alte variante tehnice, inclusiv utilizarea turnurilor de răcire.

Premierul a mai anunțat că guvernul va analiza investițiile necesare pentru creșterea rezilienței aprovizionării Ungariei cu energie și apă.

Săptămâna trecută, Peter Magyar a declarat că Ungaria intenționează să dezvolte până în 2030 o capacitate de energie eoliană de 4 gigawați, pentru diversificarea surselor de energie ale țării. Vineri, el a anunțat că guvernul va lansa până la 31 august o licitație pentru o capacitate de generare a energiei eoliene de 700 MW.