Românii au redus consumul de energie. Transelectrica: Cererea de electricitate a scăzut cu până la 300 MW

Apelul autorităților pentru reducerea voluntară a consumului de energie începe să producă efecte. Datele transmise de Transelectrica arată că, după instituirea stării de alertă energetică, consumul din Sistemul Energetic Național s-a redus cu până la aproximativ 300 MW în intervalul de vârf dintre orele 20:00 și 22:00.

Potrivit datelor oficiale transmise de Transelectrica la solicitarea Mediafax, consumul de energie electrică realizat în primele zile ale stării de alertă energetică a fost, în aproape toate cazurile, sub nivelul prognozat de Dispecerul Energetic Național.

Datele comunicate de operatorul de transport și sistem sunt următoarele:

Data Consum prognozat (MW) Consum realizat (MW) 1 august 6.810 6.705 2 august 6.510 6.458 3 august 7.480 7.310 4 august 7.660 7.395 5 august 7.640 7.682 6 august 7.420* *date disponibile pentru intervalul 20:00-20:30

Transelectrica precizează că, în urma analizei datelor, a rezultat o diminuare a consumului de energie în intervalul de seară.

Din analiza datelor înregistrate începând cu 01.08.2026, comparativ cu zile similare din trecut și cu condiții similare de funcționare din punct de vedere al condițiilor meteorologice, rezultă o reducere a consumului total la nivelul SEN în intervalul orar 20 – 22 cu până la aproximativ 300 MW, a transmis compania.

Potrivit Transelectrica, efectele reducerii voluntare a consumului au început să fie observate chiar din a doua zi după instituirea stării de alertă energetică.

„Efectul reducerilor voluntare a devenit vizibil începând din seara zilei de 02 august, acesta constând în aplatizarea curbei de sarcină în intervalul 20 – 22, evoluție confirmată și în zilele următoare. În baza acestei constatări, DEN a ajustat forma curbei de prognoză în intervalul menționat începând cu prognoza pentru ziua de 5 august”, a explicat operatorul național.

Transelectrica arată însă că majorarea temperaturilor din ultimele zile a dus din nou la creșterea consumului de energie.

„Creșterea accentuată a consumului în zilele de 5 și 6 august este o consecință a creșterii semnificative a temperaturilor exterioare și a indicelui de confort termic din ultimele două zile, acesta din urmă făcând ca temperatura resimțită să fie cu câteva grade mai mare decât cea măsurată. De asemenea, extinderea temperaturilor caniculare în zona Capitalei a contribuit la creșterea consumului, consumul Municipiului București reprezentând peste 15% din consumul total al SEN în această perioadă”, a precizat compania.

Guvernul a instituit starea de alertă energetică după oprirea uneia dintre cele două unități ale Centralei Nucleare de la Cernavodă și reducerea semnificativă a producției hidrocentralelor de pe Dunăre, pe fondul secetei și al scăderii debitelor fluviului.

Premierul și ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, a făcut apel la populație, companii și instituții să reducă voluntar consumul de energie electrică și a anunțat că Executivul pregătește un mecanism de rezervă pentru limitarea consumului, cadrul legal fiind adoptat joi.

În condiții normale de funcționare, cele două reactoare nucleare de la Cernavodă, cu o capacitate instalată de aproximativ 1.400 MW, asigură în jur de 20% din producția de energie electrică a României, în timp ce hidrocentralele de pe Dunăre contribuie, în medie multianuală, cu încă 10-15%.

Miercuri seară, Transelectrica a transmis că actualele condiții excepționale generate de seceta severă afectează sistemul electroenergetic național și sistemele energetice din regiune într-o manieră fără precedent din perspectiva operării și a reiterat importanța continuării reducerii voluntare a consumului pentru menținerea stabilității Sistemului Energetic Național.