Ilie Bolojan, discuții cu patronatele despre producția și stocarea de energie. Mediul de afaceri avertizează asupra lipsei de predictibilitate

Premierul interimar Ilie Bolojan și reprezentanții Confederației Patronale Concordia au discutat despre criza energetică, competitivitatea economiei și măsurile necesare pentru reducerea costurilor din sectorul energiei. Atât Guvernul, cât și mediul de afaceri susțin că soluțiile trebuie construite pe investiții în producție, stocare și modernizarea rețelelor.

La întâlnirea desfășurată la Palatul Victoria, reprezentanții Concordia au prezentat principalele probleme cu care se confruntă companiile, de la creșterea costurilor și presiunile concurențiale până la evoluțiile din sectorul energetic, digitalizarea administrației și măsurile necesare pentru creșterea competitivității economiei.

Potrivit comunicatului Guvernului, premierul interimar Ilie Bolojan a subliniat că dezvoltarea economiei depinde de consolidarea finanțelor publice, reducerea deficitului bugetar, absorbția fondurilor europene și menținerea încrederii investitorilor.

În ceea ce privește sectorul energetic, șeful Executivului a afirmat că actualele dificultăți pot fi depășite prin investiții în noi capacități de producție și stocare, modernizarea rețelelor și utilizarea unor soluții inteligente de gestionare a consumului.

Potrivit Guvernului, noile programe sunt orientate în această direcție, cu obiectivul de a crește eficiența și competitivitatea sistemului energetic și de a crea, pe termen mediu și lung, condițiile pentru reducerea prețurilor la energie.

Întâlnirea s-a desfășurat în contextul în care România se află, din 1 august, în stare de alertă energetică, după oprirea Unității 1 de la Cernavodă și pe fondul riscului ca și cea de-a doua unitate să fie afectată de scăderea debitelor Dunării.

Cele două reactoare nucleare au o capacitate instalată de aproximativ 1.400 MW și asigură, în condiții normale, în jur de 20% din producția de energie electrică a României.

Totodată, Parlamentul a adoptat proiectul de lege privind declararea, pentru a doua oară în acest an, a situației de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere, reducerea temporară a accizei la motorină și instituirea contribuției de solidaritate. Actul normativ a fost promulgat de președintele Nicușor Dan și va intra în vigoare la trei zile după publicarea în Monitorul Oficial, iar măsurile vor fi aplicate până la 31 octombrie.

La finalul întâlnirii, reprezentanții Confederației Patronale Concordia au atras atenția asupra lipsei de predictibilitate și au avertizat că prelungirea blocajelor politice și a incertitudinii legislative poate afecta accesul la finanțare și poate crește costurile de finanțare pentru stat și companii.

Potrivit patronatului, discuțiile au avut loc într-un context marcat de criza politică, criza energetică și provocările hidrologice, în condițiile în care România se află la limita calificativului „investment grade”, potrivit ultimelor evaluări ale agențiilor de rating.

Unul dintre principalele subiecte abordate a fost sectorul energetic, iar Concordia a susținut că depășirea actualei crize necesită soluții coerente și investiții continue, nu măsuri de moment.

Reprezentanții mediului de afaceri au solicitat Guvernului elaborarea unui plan de țară pe termen mediu și lung, construit împreună cu sectoarele relevante ale economiei, astfel încât România să fie mai bine pregătită pentru viitoare perioade de secetă sau de volatilitate a piețelor energetice.

Concordia a transmis că investițiile în rețele, dezvoltarea capacităților de stocare și implementarea unor soluții inteligente de management al sistemului energetic trebuie să devină priorități, pentru a permite integrarea eficientă a energiei produse și pentru a crea condițiile reducerii prețurilor pentru consumatori.

Organizația a salutat faptul că premierul interimar a confirmat aceeași direcție de acțiune și a subliniat că fenomene precum seceta sau volatilitatea hidrologică nu mai pot fi tratate ca situații excepționale, ci trebuie integrate în strategiile energetice pe termen mediu și lung.

În cadrul întâlnirii au fost discutate și accelerarea digitalizării administrației, măsurile pentru reducerea evaziunii fiscale, simplificarea relației dintre stat și mediul de afaceri, precum și necesitatea menținerii consolidării fiscale pentru păstrarea calificativului investițional al României.

Concordia a propus, de asemenea, elaborarea unei agende pentru creșterea competitivității economiei până la finalul anului, axată pe trei direcții principale: corelarea salariilor cu productivitatea muncii, reducerea costului energiei și facilitarea accesului companiilor la finanțare.