Concordia avertizează asupra deteriorării încrederii în economia României. Riscul unei recesiuni în 2026 este tot mai ridicat

Confederația Patronală Concordia atrage atenția că încrederea în economia României s-a deteriorat semnificativ în ultimul an, potrivit unei analize bazate pe indicatorul de încredere economică (ESI) calculat de Comisia Europeană. Organizația susține că evoluția pune presiune asupra mediului privat și amplifică riscul unei încetiniri economice.

Potrivit analizei realizate de Confederația Patronală Concordia, indicatorul de încredere în economie (ESI) și subcomponenta care măsoară încrederea consumatorilor au coborât la niveluri comparabile cu cele înregistrate în perioada pandemiei de COVID-19 din 2020 și se apropie de valorile din timpul crizei economice din 2009-2010.

Organizația arată că degradarea nu s-a produs brusc, ci treptat, pe parcursul ultimelor 12 luni, atingând un nivel critic la sfârșitul lunii iunie 2026.

Concordia subliniază că încrederea reprezintă un element esențial pentru funcționarea economiei, influențând deciziile de investiții și consum. Potrivit analizei, deteriorarea sentimentului economic s-a reflectat deja în trei trimestre consecutive de scădere sau stagnare economică, în reducerea vânzărilor cu amănuntul față de anul trecut și în diminuarea cifrei de afaceri a serviciilor destinate populației.

Analiza arată că, în iunie 2026, două dintre cele cinci sectoare urmărite de indicatorul ESI, respectiv serviciile și comerțul cu amănuntul, împreună cu indicatorul agregat al încrederii economice, au consemnat cea mai puternică scădere lunară din ultimul an.

Potrivit Concordia, această evoluție indică faptul că deteriorarea încrederii continuă și riscă să se accentueze dacă nu vor fi adoptate măsuri ferme. Organizația apreciază că situația s-ar putea agrava înainte de o eventuală îmbunătățire.

Concordia susține că primul semnal de alarmă a venit din partea consumatorilor, a căror percepție asupra economiei a fost influențată de creșterea prețurilor la energia electrică și carburanți, de majorarea taxelor și impozitelor, de creșterea șomajului și de incertitudinea generată de instabilitatea politică și fiscal-bugetară.

Potrivit analizei, în mod obișnuit companiile se dovedesc mai reziliente decât populația în ceea ce privește încrederea în economie, însă de această dată percepția mediului de afaceri s-a deteriorat rapid, atingând niveluri critice în luna iunie.

Organizația apreciază că tabloul actual al indicatorilor de încredere indică apropierea unui scenariu de recesiune, care ar putea fi evitat doar prin investiții publice și private consistente sau printr-o evoluție favorabilă a exporturilor nete. În condițiile actuale, Concordia consideră însă că șansele evitării unei recesiuni sunt reduse.

Potrivit analizei, indicatorii de sentiment reprezintă instrumente care oferă semnale timpurii privind evoluția economiei.

Concordia arată că indicatorul ESI referitor la percepția consumatorilor din România s-a dovedit, de-a lungul timpului, puternic corelat cu evoluția vânzărilor cu amănuntul, oferind indicii privind dinamica viitoare a consumului privat.

Organizația susține că nivelul de încredere al consumatorilor a ajuns la minimul ultimilor 15 ani și apreciază că această deteriorare se va reflecta într-o continuare a scăderii vânzărilor cu amănuntul.

Potrivit analizei, datele din lunile mai și iunie 2026 indică o agravare a situației. Concordia consideră că incertitudinea generată de căderea Guvernului și de scumpirea carburanților, pe fondul războiului din Iran, a afectat suplimentar o economie deja fragilă.

Confederația Patronală Concordia apreciază că deteriorarea încrederii consumatorilor afectează în mod semnificativ creșterea economică și consideră că măsurile fiscale restrictive explică doar parțial această evoluție.

Organizația susține că principalul factor care afectează economia este incertitudinea, care îngreunează atât planurile de investiții ale companiilor, cât și deciziile de achiziții pe termen lung ale populației.

În acest context, Concordia afirmă că mediul de afaceri are nevoie de recâștigarea încrederii în economia României, de menținerea ratingului de țară și de responsabilitate din partea decidenților.

Potrivit concluziilor analizei, recesiunea va fi dificil de evitat în 2026, iar consumul privat ar putea continua să scadă în lunile următoare, chiar dacă inflația va urma un trend descendent.