Numărul insolvențelor a depășit 900 în luna iunie. Construcțiile și transporturile, printre cele mai afectate domenii

Numărul dosarelor de insolvență a continuat să crească în luna iunie 2026, depășind pragul de 900 la nivel național, potrivit unei platforme de analiză financiară. Cele mai multe insolvențe au fost înregistrate în București, iar unele dintre cele mai mari creșteri au fost raportate în județele Bistrița-Năsăud, Bacău și Cluj.

Potrivit datelor publicate de RisCo, în luna iunie 2026 au fost deschise peste 900 de dosare de insolvență la nivel național, în creștere cu aproximativ 26% comparativ cu iunie 2025.

Bucureștiul a rămas județul cu cele mai multe firme aflate în dificultate financiară, cu 205 dosare de insolvență deschise în luna iunie. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când în Capitală au fost înregistrate 190 de dosare, numărul acestora a crescut cu 8%.

Județul Ilfov a înregistrat 62 de dosare de insolvență în luna iunie 2026, în creștere cu 44% față de aceeași perioadă din 2025.

Potrivit RisCo, județul Cluj a consemnat o majorare de 73% a numărului de insolvențe, ajungând la 52 de dosare. În Bihor, creșterea a fost de 36%.

Cele mai mari majorări procentuale au fost raportate în Bistrița-Năsăud, unde numărul insolvențelor a crescut cu 183%, urmat de Bacău, cu un avans de 81%, Timiș, cu 72%, Maramureș, cu 60%, și Iași, unde creșterea a fost de 39%.

Există însă și județe în care numărul dosarelor de insolvență a scăzut față de iunie 2025.

Cea mai mare diminuare a fost consemnată în Buzău, unde numărul insolvențelor s-a redus cu 56%. În Caraș-Severin scăderea a fost de 50%, iar în Mehedinți de 40%.

Totodată, Sălaj a raportat un recul de 33%, Galați de 29%, Olt de 27%, Dâmbovița și Giurgiu de câte 25%, Brașov de 22%, Sibiu de 17%, iar Dolj de 16%.

Analiza pe domenii de activitate arată că lucrările de construcții rezidențiale și nerezidențiale au înregistrat o creștere de aproximativ 74% a numărului de dosare de insolvență. În iunie 2026 au fost deschise 66 de dosare, față de 38 în aceeași lună a anului trecut.

Transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de mutare au raportat o creștere de aproximativ 110%, numărul dosarelor urcând de la 21 la 44.

Și restaurantele au înregistrat un avans semnificativ, de 72%, în timp ce lucrările de instalații electrice și tehnico-sanitare au consemnat o creștere de 200%, de la 9 la 27 de dosare.

Totodată, în domeniul cultivării plantelor nepermanente numărul insolvențelor a crescut cu 144%, iar comerțul cu amănuntul al altor bunuri în magazine specializate a raportat o majorare de 75%, de la 8 la 14 dosare.