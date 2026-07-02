TollRo este amânat până în octombrie. Ce se întâmplă cu taxa pentru camioane

TollRo, noul sistem de taxare rutieră destinat vehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, nu va fi aplicat de la 1 iulie 2026, așa cum era prevăzut inițial. Intrarea în vigoare a fost amânată până la 1 octombrie 2026, după modificările aduse cadrului legislativ. Decizia oferă autorităților și furnizorilor de servicii un interval suplimentar pentru finalizarea testelor tehnice și implementarea platformei informatice. Până la noul termen, regulile actuale privind utilizarea rețelei de drumuri naționale rămân neschimbate.

TollRo nu se aplică de la 1 iulie 2026, deși această dată fusese stabilită inițial pentru lansarea noului sistem de taxare rutieră destinat transportului de marfă. Amânarea a fost introdusă prin modificările aduse Legii nr. 226/2023 privind aplicarea tarifelor rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România.

Potrivit raportului adoptat de Camera Deputaților, termenele referitoare la rovinietă, Sistemul de Tarifare Rutieră din România (STRR), TollRo și implementarea acestuia de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au fost prorogate până la 1 octombrie 2026.

Noul sistem este destinat vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, categorie în care intră camioanele și alte vehicule comerciale utilizate pentru transportul de mărfuri.

Spre deosebire de rovinieta actuală, achitată în funcție de perioada de valabilitate, TollRo va introduce taxarea în funcție de distanța parcursă. Astfel, operatorii de transport vor plăti pentru utilizarea infrastructurii rutiere în funcție de numărul de kilometri efectuați pe rețeaua de drumuri naționale, categoria vehiculului și criteriile tehnice care vor fi stabilite prin legislația secundară.

Amânarea sistemului TollRo a fost justificată prin necesitatea unei perioade suplimentare pentru testarea și validarea platformei informatice care va susține noul mecanism de taxare.

Documentul parlamentar arată că este nevoie de mai mult timp pentru verificarea funcționalităților dezvoltate la nivelul CNAIR, precum și pentru efectuarea testelor privind performanța, securitatea și integrarea sistemului cu bazele de date administrate de Direcția Generală de Comunicații și Protecția Informațiilor (DGCPI) și Registrul Auto Român (RAR).

Totodată, după finalizarea testelor efectuate de CNAIR, furnizorii de servicii vor trebui să își dezvolte propriile aplicații informatice și să realizeze interconectarea acestora cu noul sistem. Acest proces a fost unul dintre argumentele invocate pentru prelungirea termenului de implementare.

Modificările legislative aduc și clarificări privind rovinietele deja achiziționate. Valabilitatea acestora va fi menținută pentru vehiculele care nu intră sub incidența sistemului de tarifare la kilometru, măsură adoptată pentru evitarea blocajelor administrative și a unui număr mare de solicitări de restituire adresate CNAIR.

Prin urmare, pentru autoturisme și celelalte categorii de vehicule care nu vor fi incluse în TollRo nu apar schimbări în ceea ce privește valabilitatea rovinietei începând cu 1 iulie.

Pentru operatorii din transportul rutier de marfă, amânarea reprezintă o perioadă suplimentară de pregătire, nu renunțarea la proiect. Dacă nu vor apărea noi modificări legislative, de la 1 octombrie 2026 vehiculele de peste 3,5 tone vor intra în noul regim de taxare bazat pe distanța parcursă.

Până la intrarea în vigoare a sistemului, firmele de transport trebuie să urmărească publicarea normelor de aplicare, nivelul tarifelor finale, aplicațiile prin care se va efectua plata și instrucțiunile oficiale care vor fi emise de CNAIR și de Ministerul Transporturilor.