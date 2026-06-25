Decizie luată de președintele Nicușor Dan. Se introduce sistemul TollRO de la 1 octombrie. Cine va plăti noua taxă rutieră

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea prin care intrarea în vigoare a sistemului electronic de taxare rutieră TollRO este amânată cu trei luni. În loc să devină operațional de la 1 iulie, noul mecanism va fi aplicat începând cu 1 octombrie 2026 și va viza exclusiv vehiculele de transport de marfă de peste 3,5 tone.

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat miercuri, 24 iunie, legea prin care termenul de aplicare a noului sistem electronic de taxare rutieră TollRO este amânat cu încă trei luni.

Astfel, sistemul care va înlocui actuala rovinietă pentru camioane nu va intra în vigoare la 1 iulie 2026, așa cum era prevăzut inițial, ci de la 1 octombrie 2026.

Potrivit actului normativ, rovinietele emise în baza actualului sistem își vor înceta valabilitatea la 1 octombrie 2026, cu excepția vehiculelor care nu intră sub incidența noului mecanism de taxare.

TollRO reprezintă noul sistem electronic de tarifare rutieră al României, construit pe principiul „plătești cât circuli”, în care taxa este calculată în funcție de distanța parcursă și nu prin achiziționarea unei roviniete valabile pentru o anumită perioadă.

Potrivit expunerii de motive care a însoțit proiectul de lege, autoritățile au decis amânarea deoarece platforma informatică dezvoltată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) nu poate fi testată complet înainte de termenul stabilit inițial.

Versiunea de test a sistemului urma să fie livrată abia în luna iunie, iar acest lucru nu mai permite efectuarea tuturor verificărilor tehnice necesare înainte de punerea în funcțiune.

Documentul explică faptul că este nevoie de teste privind funcționalitatea, performanța, securitatea informatică și integrarea cu bazele de date ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) și ale Registrului Auto Român (RAR), instituții care furnizează informațiile necesare funcționării sistemului.

Autoritățile avertizează că lansarea platformei fără aceste verificări ar putea genera disfuncționalități importante și dificultăți pentru transportatori.

În expunerea de motive se arată că:

„Ținând cont de constrângerile de valabilitate a finanțării din cadrul PNRR (31.08.2026), care au determinat prestatorul la reducerea perioadei de implementare a sistemului, cât și data asumată de prestator pentru livrarea versiunii de testare (iunie 2026), în prezent ne aflăm în imposibilitatea efectuării într-un termen mai mic de 30 de zile a testelor esențiale pentru validarea sistemului, respectiv cele de funcționalitate, de performanță, de securitate și de integrare cu bazele de date ale DGPCI și RAR.”

Totodată, după finalizarea testelor efectuate de CNAIR, vor urma verificările realizate de furnizorii de servicii de taxare, care trebuie să își adapteze propriile aplicații și să le conecteze la noua platformă.

Documentul mai precizează că această amânare va conduce și la decalarea interoperabilității sistemului românesc cu cele utilizate în celelalte state ale Uniunii Europene, proces care ar putea necesita până la șase luni după punerea în funcțiune a TollRO.

Sistemul TollRO nu îi vizează pe proprietarii de autoturisme.

Noua taxă va fi aplicată exclusiv vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone. În aceeași categorie vor intra și vehiculele de transport mixt, care vor fi tratate, din punctul de vedere al taxării, ca vehicule de marfă.

Spre deosebire de actuala rovinietă, care este achitată pentru o anumită perioadă de timp, TollRO va calcula costul în funcție de numărul de kilometri parcurși pe drumurile naționale incluse în sistem.

Valoarea taxei va rezulta din înmulțirea distanței parcurse cu un tarif unitar stabilit de Ministerul Transporturilor.

Acest tarif va include atât costurile de utilizare a infrastructurii rutiere, cât și costurile externe generate de poluarea produsă de traficul greu.

Pentru drumurile naționale, tariful va fi de două ori mai mic decât cel aplicat pe autostrăzi și drumuri expres.

Legea prevede, de asemenea, că tarifele stabilite în lei vor fi actualizate anual în funcție de indicele prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică.

Implementarea sistemului TollRO reprezintă unul dintre angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Prin introducerea acestui mecanism, autoritățile urmăresc înlocuirea actualei roviniete pentru vehiculele grele cu un sistem considerat mai echitabil, bazat pe utilizarea efectivă a infrastructurii.

Potrivit unui raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), publicat în luna martie, sisteme similare utilizate în Germania și Ungaria au contribuit atât la finanțarea infrastructurii rutiere, cât și la reducerea emisiilor generate de transportul de marfă.

Autoritățile române estimează că noul mecanism va permite recuperarea mai eficientă a costurilor de întreținere a drumurilor și va încuraja utilizarea unor vehicule mai puțin poluante.