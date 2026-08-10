Dunărea rămâne la un debit minim. Ce se poate întâmpla după 24 august

Debitul Dunării la intrarea în România se va menține în jurul valorii de 1.400 de metri cubi pe secundă până la 17 august, potrivit celor mai recente estimări hidrologice. Valoarea este mult sub media multianuală pentru luna august, care ajunge la 3.900 de metri cubi pe secundă.

Hidrologii estimează că, în perioada următoare, nu este de așteptat o creștere semnificativă a debitului la intrarea în țară. O evoluție mai importantă ar putea fi înregistrată abia după intervalul 24–26 august 2026, potrivit prognozelor sub-sezoniere actuale.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor și Apele Române precizează că, la Baziaș, debitul Dunării va rămâne staționar în următoarele zile, în jurul valorii actuale. Situația este influențată și de evoluția debitelor principalilor afluenți ai fluviului.

„Situația hidrologică a Dunării: debit staționar la Baziaș, în jurul valorii de 1.400 m³/s Debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, se va menține staționar, la valoarea de 1.400 m³/s, până la data de 17 august. Acesta se situează semnificativ sub media multianuală a lunii august, de 3.900 m³/s. În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi relativ staționare, cu excepția primei părți a intervalului, când se vor afla în ușoară scădere pe sectorul Turnu Măgurele–Tulcea. Estimările prognostice pentru secțiunea Cernavodă au caracter orientativ, având în vedere impactul potențial al intervențiilor aflate în desfășurare în zona de confluență a Dunării cu brațul Bala. Aceste lucrări pot determina o reducere semnificativă a scăderii nivelurilor în secțiunea menționată”, se arată în comunicat.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor şi Apele Române a mai subliniat: „Precipitațiile înregistrate în ultima perioadă în bazinul superior al Dunării au condus la creșterea debitelor în această zonă, mai ales în amonte de Budapesta.

Cu toate acestea, estimările actuale, realizate pe baza celor mai recente informații și prognoze hidrologice transmise de Centrele de Prognoză Hidrologică din Ungaria și Serbia, indică pentru următoarele șapte zile menținerea unui regim relativ staționar al debitelor Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, în jurul valorii actuale de 1.400 m³/s.”, transmite Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Datele prezentate de hidrologi arată că nivelul redus al debitului nu va fi compensat, cel puțin în următoarele șapte zile, de creșterile produse în bazinul superior al Dunării. Deși precipitațiile recente au dus la o majorare a debitelor în această zonă, efectul nu este estimat să se resimtă la intrarea în România.

„Creșterea produsă în bazinul superior nu se va resimți și la intrarea în România, din cauza scăderii înregistrate în ultimele zile de debitele din bazinul hidrografic al râului Sava. Acesta reprezintă principalul afluent din bazinul mijlociu al Dunării din perspectiva aportului de debit. Pentru o îmbunătățire semnificativă și stabilă a regimului hidrologic al Dunării la intrarea în țară sunt necesare cel puțin câteva episoade de precipitații importante cantitativ, cu o durată de două-trei zile și extinse pe suprafețe mari. Acestea ar trebui să se producă nu doar în bazinul superior al Dunării, ci și în bazinul mijlociu, în special în bazinul hidrografic al râului Sava”, se mai arată în comunicat.

Evoluția este legată și de situația râului Sava, unul dintre principalii afluenți ai Dunării din bazinul mijlociu în ceea ce privește aportul de apă. Scăderea debitelor înregistrată în ultimele zile pe Sava limitează efectul creșterilor din bazinul superior.

Astfel, pentru o modificare consistentă și de durată a regimului hidrologic este nevoie de precipitații însemnate, care să se producă pe suprafețe extinse și să afecteze atât bazinul superior al Dunării, cât și zona bazinului mijlociu. Durata episoadelor de precipitații este, de asemenea, un factor important indicat de hidrologi.

În perioada imediat următoare, prognozele disponibile indică menținerea unui debit redus la Baziaș. În aval de Porțile de Fier, valorile vor fi, în general, relativ staționare, cu o ușoară scădere în prima parte a intervalului pe sectorul Turnu Măgurele–Tulcea.

Prognozele sub-sezoniere indică însă o posibilă schimbare a evoluției după 24–26 august 2026. Hidrologii precizează că, în această perioadă, ar putea fi înregistrate creșteri mai importante ale debitelor Dunării la intrarea în România.

„Pe baza prognozelor sub-sezoniere actuale, există posibilitatea înregistrării unor creșteri mai importante ale debitelor Dunării la intrarea în țară după perioada 24–26 august 2026. Aceste creșteri ar putea determina ieșirea din actuala zonă critică, marcată de debite minime istorice. Conform studiilor și analizelor realizate în cadrul Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, impactul schimbărilor climatice asupra regimului hidrologic al Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, va consta în principal în reducerea debitelor medii anuale și în creșterea frecvenței și duratei perioadelor cu debite mai mici de 2.500–2.000 m³/s. Precizăm însă că estimările privind impactul potențial al schimbărilor climatice asupra regimului hidrologic al Dunării prezintă un grad ridicat de incertitudine, în special în ceea ce privește efectele asupra valorilor minime extreme”, mai avertizează Apele Române.

Estimarea referitoare la o posibilă creștere după 24–26 august are, astfel, caracter prognostic și este dependentă de evoluția condițiilor hidrologice din bazinele care contribuie la debitul Dunării. Datele actuale indică menținerea debitului în jurul valorii de 1.400 de metri cubi pe secundă la Baziaș până la 17 august.

În același timp, situația de la Cernavodă trebuie interpretată ținând cont de intervențiile desfășurate în zona de confluență a Dunării cu brațul Bala. Potrivit hidrologilor, lucrările aflate în desfășurare pot influența evoluția nivelurilor în această secțiune, motiv pentru care estimările pentru Cernavodă sunt considerate orientative.