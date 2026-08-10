Consumatorul plătește mai mult, chiar dacă România traversează una dintre cele mai bune perioade agricole recente. Adrian Negrescu: Nu e un paradox, ci mecanica unei piețe unice

Analistul financiar Adrian Negrescu a transmis, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că România traversează cea mai severă vară agricolă din Europa din ultimii ani aflându-se, în același timp, în cea mai bună poziție relativă din ultimul deceniu.

Potrivit analizei realizate de firma de consultanță Frames și prezentate de Adrian Negrescu, România dispune de apă în sol în zonele în care aceasta contează cel mai mult pentru agricultură, are o recoltă de cereale peste media obișnuită și beneficiază de posibilitatea de a valorifica producția într-un moment în care o mare parte a Europei are nevoie să cumpere cereale.

Analiza indică faptul că jumătate din continent se confruntă cu nevoia de a achiziționa marfă agricolă, ceea ce plasează România într-o poziție favorabilă din punct de vedere comercial și agricol.

Cu toate acestea, Adrian Negrescu atrage atenția că această situație avantajoasă pentru producția agricolă nu se va traduce automat prin prețuri mai mici pentru consumatorii români. Dimpotrivă, consumatorii vor plăti mai mult.

Potrivit explicațiilor publicate de analist pe Facebook, această evoluție nu reprezintă un paradox, ci este rezultatul mecanismelor care guvernează piața unică europeană. Tocmai aceste mecanisme explică de ce apare frecvent percepția că recoltele sunt bune, însă acest lucru nu se reflectă în prețurile din magazine.

„România se află în cea mai severă vară agricolă a Europei din ultimii ani în cea mai bună poziție relativă din ultimul deceniu: cu apă în sol acolo unde contează cel mai mult, cu o recoltă de cereale peste medie și cu marfă de vândut într-un moment în care jumătate din continent are nevoie să cumpere, arată o analiză realizată de firma de consultanță Frames. Și totuși, consumatorul român va plăti mai mult. Nu e un paradox, ci mecanica unei piețe unice — iar înțelegerea ei explică sentimentul recurent că „recoltele sunt bune, dar la magazin nu se vede nimic”, a subliniat Adrian Negrescu.

Mesajul subliniază astfel contrastul dintre performanța agricolă a României și costurile suportate de consumatori, în contextul unei piețe europene integrate și al cererii ridicate de cereale la nivel continental.