Fermierii, loviți din plin de seceta din 2026. Culturile pe care se bazau sunt în pericol

Fermierii din județul Iași se confruntă cu pierderi severe la culturile de primăvară, după o perioadă prelungită fără precipitații și temperaturi extreme. Porumbul, floarea-soarelui și soia sunt printre culturile cel mai puternic afectate în vara anului 2026. Reprezentanții agricultorilor susțin că seceta este cu cel puțin 30% mai severă decât anul trecut, iar o parte dintre pagube nu mai poate fi recuperată.

Fermierii din Iași constată în această perioadă efectele unei secete puternice, care afectează culturile de la care existau așteptări importante de producție în acest an. Porumbul, considerat una dintre culturile cu potențial pentru sezonul agricol 2026, este grav afectat în numeroase exploatații.

Problemele nu se limitează însă la porumb. Culturile de floarea-soarelui și soia au fost, la rândul lor, afectate de deficitul de apă din sol și de temperaturile foarte ridicate înregistrate în ultimele săptămâni.

În județul Iași, agricultura traversează astfel o nouă perioadă critică, după ce lipsa prelungită a precipitațiilor s-a suprapus peste mai multe episoade de arșiță. Combinația dintre cele două fenomene a accelerat degradarea culturilor de primăvară.

Reprezentanții agricultorilor susțin că situația din teren este mai gravă decât cea înregistrată în 2025, iar porumbul, floarea-soarelui și soia se află deja într-un stadiu avansat de uscare în zonele puternic afectate.

Evaluările făcute direct în exploatațiile agricole indică o deteriorare rapidă a culturilor, iar deficitul de apă din sol a ajuns la niveluri care afectează dezvoltarea plantelor. Cristian Stoica, președintele Asociației Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice (ACCPT) „Grânarii” Iași, estimează că intensitatea secetei din acest an o depășește cu cel puțin 30% pe cea din 2025.

Ploile înregistrate până acum au avut caracter izolat și nu au fost suficiente pentru refacerea rezervei de apă din sol. În anumite zone, uscăciunea este atât de accentuată încât terenurile agricole prezintă crăpături adânci.

„În regiunea noastră este secetă, iar arșița din ultima perioadă a fost extrem de puternică. Ploile au fost izolate și insuficiente. În câmp, solul a crăpat până la o adâncime de jumătate de metru”, a declarat Cristian Stoica.

Situația descrisă de agricultori arată amploarea deficitului de umiditate acumulat în sol, într-o perioadă esențială pentru dezvoltarea culturilor de primăvară și pentru formarea producției, scriu cei de la agro-tv.ro.

Arșița a amplificat efectele lipsei precipitațiilor, în condițiile în care temperaturile măsurate la nivelul culturilor au fost considerabil mai ridicate decât valorile înregistrate la umbră. În zilele în care termometrele au indicat aproximativ 38°C, temperatura de la nivelul solului a depășit pragul critic de 50°C.

Expunerea prelungită la asemenea valori termice afectează direct procesele fiziologice ale plantelor. În condițiile unui deficit sever de apă, culturile nu mai reușesc să își mențină procesele normale de vegetație.

Efectele sunt deja vizibile în câmp, unde masa foliară s-a ofilit și s-a uscat rapid. Plantele aflate în etape importante de dezvoltare nu au mai dispus de apa necesară pentru continuarea ciclului vegetativ în condiții normale.

Pentru culturile de primăvară, suprapunerea dintre temperaturile extreme și seceta pedologică poate influența decisiv producția finală, mai ales atunci când fenomenul apare în perioadele de înflorire și formare a boabelor.

Dimensiunea totală a pierderilor nu poate fi stabilită în acest moment, deoarece procesul de uscare a culturilor continuă. Specialiștii din agronomie estimează că va fi nevoie de aproximativ două săptămâni pentru conturarea unei imagini mai precise asupra suprafețelor afectate și a producției pierdute.

Evaluarea din teren va permite stabilirea gradului de afectare pentru fiecare cultură și exploatație agricolă. Comisiile de specialitate urmează să verifice suprafețele pentru a determina amploarea pagubelor provocate de secetă și arșiță.

Până la finalizarea acestor verificări, estimările privind producțiile de porumb, floarea-soarelui și soia rămân provizorii. Situația poate continua să se deterioreze dacă temperaturile ridicate persistă și precipitațiile importante întârzie.

Impactul secetei asupra pieței cerealelor și asupra exporturilor nu poate fi observat deocamdată în cifrele comerciale, deoarece recoltarea porumbului și a florii-soarelui nu a început. Dimensiunea efectului economic va deveni mai clară odată cu intrarea combinelor în câmp și centralizarea producțiilor obținute.

Diferența dintre estimările inițiale și cantitățile recoltate va indica în ce măsură seceta a redus producția agricolă din zonele afectate. O recoltă mai slabă poate influența ulterior cantitățile disponibile pe piață și volumul cerealelor destinat comercializării.

Pentru moment, fermierii urmăresc evoluția culturilor rămase viabile și așteaptă evaluarea oficială a suprafețelor calamitate.

Fermierii ieșeni avertizează că eventualele precipitații din perioada următoare nu mai pot inversa toate efectele produse de secetă. În parcelele grav afectate, plantele au trecut deja prin procese care reduc ireversibil potențialul de producție.

Seceta pedologică profundă a limitat accesul plantelor la apă, iar temperaturile extreme au provocat inclusiv fenomenul de avortare a florilor. În aceste situații, chiar dacă umiditatea din sol ar crește în următoarea perioadă, plantele nu mai pot recupera integral etapele de dezvoltare pierdute.

Pentru agricultorii din zonele afectate, anul 2026 se conturează astfel drept un nou sezon dificil, în special pentru culturile de porumb, floarea-soarelui și soia, după pagubele provocate de lipsa precipitațiilor și de episoadele persistente de arșiță.