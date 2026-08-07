Exporturile agricole ale Ucrainei s-ar putea prăbuși cu peste 50%. Atacurile Rusiei blochează principalul coridor de transport

Exporturile agricole ale Ucrainei ar putea înregistra o scădere drastică în sezonul 2026-2027, după atacurile Rusiei asupra porturilor de la Marea Neagră. Reducerea livrărilor pune presiune asupra celui mai important sector de export al țării și creează probleme logistice pentru recolta din acest an.

Ministerul Agriculturii din Ucraina estimează că exporturile de produse agricole vor ajunge la aproximativ 29,6 milioane de tone în anul de marketing 2026-2027, cu 54% sub estimarea anterioară, de 64,4 milioane de tone.

Cea mai mare scădere este anticipată la grâu. Exporturile sunt prognozate la 8,3 milioane de tone, în scădere cu 53% față de estimarea anterioară.

Agricultura reprezintă principalul motor al exporturilor ucrainene, sectorul generând anul trecut peste jumătate din veniturile totale obținute din exporturi, potrivit Bloomberg.

Potrivit autorităților ucrainene, atacurile rusești asupra portului Odesa au perturbat grav exporturile de cereale.

În mod obișnuit, aproximativ 90% din exporturile de cereale ale Ucrainei sunt realizate prin acest port, însă atacurile au redus semnificativ capacitatea de operare.

În același timp, rutele alternative prin Dunăre sunt afectate de seceta severă, care a dus nivelul fluviului la minime istorice și limitează transportul fluvial.

Blocajele din export creează presiune suplimentară asupra sectorului agricol, în condițiile în care recolta din 2026 continuă să ajungă în depozite.

Capacitatea de stocare a cerealelor din Ucraina este estimată la aproximativ 59 de milioane de tone, iar autoritățile avertizează că aceasta ar putea fi ocupată până la începutul lunii noiembrie. Până la sfârșitul toamnei este estimat un deficit de aproximativ 11 milioane de tone de spații de depozitare.

În paralel, surplusul de cereale de pe piața internă pune presiune asupra prețurilor plătite fermierilor.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că autoritățile continuă programul de credite subvenționate pentru producătorii agricoli și pregătesc noi măsuri pentru extinderea capacităților de depozitare.

Totodată, Ucraina a solicitat Comisiei Europene un sprijin de 220 de milioane de euro sub formă de granturi, bani care ar urma să fie folosiți pentru subvenționarea dobânzilor la creditele acordate fermierilor mici și mijlocii.

Pentru a reduce dependența de porturile de la Marea Neagră, Kievul și Bucureștiul au convenit extinderea transporturilor prin portul Constanța.

În paralel, operatorul feroviar ucrainean Ukrzaliznytsia caută noi coridoare de tranzit, iar exporturile sunt redirecționate și prin România, Slovacia și Ungaria.

Cu toate acestea, autoritățile ucrainene subliniază că aceste rute nu pot înlocui capacitatea de export a portului Odesa.

Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA) anticipează, la rândul său, o scădere semnificativă a exporturilor de cereale ale Ucrainei.

Serviciul pentru Agricultură Externă al USDA estimează exporturi de 10,8 milioane de tone de grâu, sub prognoza oficială de 14,5 milioane de tone.

În cazul porumbului, instituția prognozează exporturi de 14 milioane de tone, cu aproximativ 39% sub estimarea oficială.