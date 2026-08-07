Sistemul e-Terra ar putea deveni funcțional săptămâna viitoare. Guvernul anunță că testele de securitate și performanță avansează conform estimărilor

Testele de securitate, funcționalitate și performanță ale sistemului e-Terra avansează în condiții bune, iar platforma este estimată să devină funcțională în cursul săptămânii viitoare, a anunțat vineri Guvernul. Executivul a precizat că procesul de repornire a sistemului va fi realizat etapizat, pentru a evita blocajele și pentru a respecta ordinea de înregistrare a cererilor.

Potrivit comunicatului transmis de Guvern, rangul tuturor cererilor este asigurat, iar pe întreaga perioadă în care sistemul electronic nu a fost disponibil, cererile depuse la ghișeu, prin poștă sau curier au fost înregistrate cu menționarea exactă a datei și orei primirii.

La repunerea în funcțiune a platformei, toate cererile depuse prin corespondență, precum și actele instrumentate de notarii publici înainte de blocarea sistemului și neînregistrate la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară vor fi introduse în registrul electronic cu păstrarea obligatorie a rangului lor legal. Guvernul a precizat că valabilitatea extraselor de carte funciară deja eliberate și aflate în termen la momentul incidentului a fost prelungită automat cu numărul de zile în care sistemul a fost indisponibil, pentru protejarea rangului actelor notariale încheiate în această perioadă. Toate măsurile adoptate urmăresc protejarea rangului actelor autentificate pe durata întreruperii sistemului.

„La repunerea în funcţiune, toate cererile – atât cele depuse prin corespondenţă, cât şi actele instrumentate de notarii publici, anterior blocării sistemului şi neînregistrate la OCPI-uri – vor fi introduse în registrul electronic cu păstrarea obligatorie a rangului lor legal. Valabilitatea extraselor de carte funciară deja eliberate şi valabile la momentul incidentului a fost, de asemenea, prelungită automat cu numărul de zile de indisponibilitate a sistemului, tocmai pentru a proteja rangul actelor notariale încheiate în această perioadă. Măsurile luate au ca scop protejarea rangului tuturor actelor autentificate pe durata întreruperii”, a transmis Guvernul într-un comunicat.

Reluarea activității va avea loc în mai multe etape, stabilite împreună cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. În prima zi, activitatea va fi dedicată înregistrării actelor autentificate în perioada de întrerupere și verificării funcționării aplicației, în colaborare directă cu notarii publici. Începând cu a doua zi, sistemul va deveni disponibil pentru toți utilizatorii care aveau deja acces înainte de incident, pentru a asigura același tratament tuturor beneficiarilor serviciilor ANCPI.

Guvernul a anunțat că, acolo unde va fi necesar, personal din alte birouri teritoriale va putea fi redirecționat temporar către oficiile cu un volum mai mare de cereri.

În ceea ce privește cele aproximativ 94.000 de cereri aflate în termen, Executivul a precizat că pentru cererile care erau deja în curs de soluționare la momentul incidentului termenele legale au fost prelungite printr-o decizie internă a ANCPI. La reluarea activității, resursele de personal disponibile vor fi mobilizate pentru soluționarea acestora în termenul legal.

În primele zile după redeschiderea sistemului, plata cu cardul în aplicație nu va fi disponibilă, iar utilizatorii vor putea achita tarifele prin ordin de plată sau la casieria oficiului, chitanța urmând să fie eliberată tot prin e-Terra.

Documentele care dovedesc plata tarifelor pentru cererile care nu au fost depuse până la 15 iulie 2026 vor rămâne valabile pentru înregistrare până cel târziu la 5 septembrie 2026.

Fiecare oficiu teritorial va avea cel puțin o stație de lucru dedicată publicului, cu personal care va sprijini proprietarii în vizualizarea cărții funciare a imobilelor deținute. De asemenea, pentru utilizatori vor fi puse la dispoziție manuale și materiale video de utilizare, iar pentru orice dificultăți întâmpinate în primele zile ANCPI va organiza un call-center dedicat.

„În primele zile după redeschidere, plata cu cardul în aplicaţie nu va fi disponibilă – pot fi folosite plata prin ordin de plată sau la casieria oficiului, iar chitanţa va fi eliberată tot prin e-Terra. Documentele care dovedesc plata tarifelor pentru cereri nedepuse până la 15 iulie 2026 rămân valabile pentru înregistrare până cel târziu la 5 septembrie 2026. Fiecare oficiu teritorial va avea cel puţin o staţie de lucru dedicată publicului, cu personal care să sprijine proprietarii în vizualizarea cărţii funciare a imobilelor deţinute, iar pentru utilizatori vor fi puse la dispoziţie manuale şi materiale video de utilizare. Pentru orice dificultăţi întâmpinate în primele zile, ANCPI va organiza un call-center dedicat”, informează autoritățile.

Executivul avertizează că în primele zile după redeschidere este posibil ca, temporar, unele documente PDF să nu fie disponibile, deoarece transferul acestora în cloudul guvernamental nu este încă finalizat. Autoritățile subliniază însă că documentele nu sunt pierdute și vor deveni accesibile pe măsură ce transferul se încheie.

Totodată, din cauza volumului mare de solicitări acumulate, aplicația poate răspunde mai lent în primele zile de funcționare. Guvernul precizează că noua infrastructură este mai performantă decât cea anterioară și că funcționarea sistemului este așteptată să revină la parametri normali pe măsură ce volumul accesărilor se stabilizează. Sistemul va fi monitorizat permanent, iar echipele tehnice vor interveni imediat în cazul apariției oricărei disfuncționalități.