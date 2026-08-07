Waze ar putea pierde avertizările despre radare și filtre de poliție. Statele UE vor decide dacă impun interdicția

Statele membre ale Uniunii Europene vor putea decide dacă interzic funcțiile din aplicațiile de navigație, precum Waze, care îi avertizează pe șoferi despre radare, filtre de poliție și controale rutiere. Posibilitatea apare în urma unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene, însă hotărârea nu obligă țările membre să introducă astfel de restricții.

Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene oferă autorităților naționale posibilitatea legală de a interzice funcțiile din aplicațiile de navigație care semnalează prezența radarelor, a echipajelor de poliție sau a controalelor rutiere.

Fostul director al Poliției Rutiere din Bulgaria, Alexey Kesyakov, a explicat că hotărârea instanței europene nu obligă statele membre să adopte o astfel de măsură, transmite Novinite.

Potrivit acestuia, fiecare țară va decide dacă introduce sau nu o asemenea interdicție, iar înainte de o eventuală modificare legislativă ar urma să existe dezbateri publice și consultări cu specialiștii.

Alexey Kesyakov susține că scopul controalelor rutiere este sancționarea șoferilor care nu respectă regulile de circulație, nu a celor care conduc regulamentar.

El a afirmat că prezența poliției sau a radarelor nu reprezintă un inconvenient pentru conducătorii auto care respectă limitele de viteză și celelalte reguli de circulație.

În opinia sa, accidentele grave produse zilnic sunt cauzate tocmai de nerespectarea legislației rutiere, iar dacă participanții la trafic ar respecta regulile, nu ar avea motive să fie preocupați de controalele poliției.

Pilotul de curse Rumen Dunev a declarat că prioritatea autorităților ar trebui să fie protejarea șoferilor care respectă regulile de circulație și creșterea siguranței rutiere.

Acesta a subliniat că decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene nu înseamnă că toate statele membre vor introduce automat restricții privind aplicațiile de navigație. Fiecare țară va analiza separat dacă o astfel de măsură este necesară.

Dunev a adăugat că intensificarea controalelor rutiere din Bulgaria reprezintă o evoluție pozitivă pentru siguranța traficului.

Expertul în securitate cibernetică Kiril Grigorov a atras atenția că avertizarea altor șoferi despre prezența poliției nu este o practică nouă.

El a amintit că, înainte de apariția aplicațiilor de navigație, șoferii obișnuiau să semnalizeze existența radarelor sau a echipajelor de poliție prin aprinderea și stingerea farurilor.

Potrivit acestuia, aplicațiile moderne nu fac decât să folosească o altă metodă pentru transmiterea acelorași informații.

Kiril Grigorov consideră că avertizările privind radarele și controalele rutiere pot contribui, în anumite situații, la creșterea siguranței pe șosele, deoarece îi determină pe șoferi să reducă viteza.

El a explicat că, dacă un stat va decide să interzică aceste funcții, nu va fi necesară blocarea completă a aplicațiilor de navigație. Dezvoltatorii ar putea dezactiva doar opțiunile care semnalează radarele și filtrele de poliție pentru utilizatorii din țara respectivă, în timp ce restul funcțiilor aplicației ar continua să fie disponibile.