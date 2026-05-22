Până acum, șoferii obișnuiau să reducă viteza doar în apropierea radarului pentru a evita amenzile, scrie La Libre. Odată cu noile dispozitive, această strategie nu va mai funcționa, deoarece sistemele pot identifica viteza mașinilor cu mult înainte ca șoferii să observe camera.

Noile radare folosesc tehnologia lidar 3D și pot monitoriza simultan mai mulți șoferi aflați pe benzi diferite. Sistemul analizează în același timp deplasarea vehiculelor, dimensiunea acestora și categoria din care fac parte.

Potrivit specialistului José Eugenio Naranjo, doctor în informatică la Universitatea Politehnică din Madrid, noile dispozitive sunt extrem de precise și nu greșesc în identificarea contravenienților. El a explicat că, în trecut, era dificilă sancționarea motocicliștilor care depășeau viteza legală, însă noile radare reușesc acum să îi detecteze fără probleme.

„Nu veți mai avea ocazia să frânați chiar în fața camerei. Dacă o vedeți, e deja prea târziu”, a declarat José Eugenio Naranjo, doctor în informatică la Universitatea Politehnică din Madrid.

Tehnologia nu se limitează doar la monitorizarea vitezei, potrivit sursei menționate. Noile aparate pot identifica mult mai rapid și alte comportamente periculoase în trafic. Printre acestea se numără nerespectarea distanței de siguranță dintre vehicule, circulația peste linia continuă sau încălcarea interdicției de depășire.

Pentru moment, aceste radare moderne vor fi instalate doar în Spania. Nu există încă informații privind introducerea lor în alte țări europene, potrivit publicației menționate.

Noile dispozitive folosesc tehnologia LiDAR („Light Detection and Ranging”), bazată pe impulsuri laser care măsoară distanțele cu o precizie foarte mare, conform Cope. Spre deosebire de radarele clasice, care analizau în principal un singur plan și o singură bandă, noile sisteme creează o adevărată hartă tridimensională a traficului, printr-un nor digital de puncte. Astfel, camerele pot măsura viteza vehiculelor de la aproximativ 200 de metri, pot monitoriza simultan mai multe benzi și pot diferenția cu exactitate autoturismele, camioanele și motocicletele.

Noile radare nu sunt folosite doar pentru detectarea vitezei excesive. Acestea pot identifica și alte comportamente considerate periculoase, precum nerespectarea distanței de siguranță dintre mașini, depășirile interzise, schimbările bruște de bandă sau circulația peste linia continuă. Unele publicații spaniole afirmă că sistemele ar putea detecta inclusiv utilizarea telefonului mobil la volan sau nepurtarea centurii de siguranță.

Unul dintre marile avantaje ale tehnologiei LiDAR 3D este capacitatea de a detecta motocicletele cu mult mai multă precizie. În trecut, radarele clasice întâmpinau dificultăți în anumite situații atunci când trebuiau să identifice motocicliștii care depășeau limita de viteză. Specialiștii spun că noul sistem elimină această problemă deoarece poate analiza vehiculele atât pe orizontală, cât și pe verticală.