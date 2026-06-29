UE schimbă regulile pentru mașini. Sistemul care devine obligatoriu de la 7 iulie 2026. Pentru cine va putea fi instalat sistemul

Uniunea Europeană introduce una dintre cele mai importante măsuri din ultimii ani în domeniul siguranței rutiere. Începând cu 7 iulie 2026, toate autoturismele noi comercializate și înmatriculate pentru prima dată în cele 27 de state membre vor trebui să fie pregătite pentru instalarea unui sistem care împiedică pornirea motorului dacă șoferul a consumat alcool.

Noua cerință face parte din ultima etapă a Regulamentului General de Siguranță 2 (GSR II), adoptat încă din 2019, și completează pachetul de tehnologii obligatorii introduse pentru reducerea accidentelor rutiere și atingerea obiectivului european „Vision Zero”, care urmărește eliminarea aproape completă a deceselor din trafic până în 2050.

Începând cu 7 iulie 2026, toate autoturismele noi care vor primi prima înmatriculare în Uniunea Europeană vor trebui să fie echipate din fabrică cu o interfață standardizată care permite conectarea unui sistem Alcolock.

Măsura nu se aplică doar modelelor complet noi, ci și autoturismelor aflate deja în producție și comercializate de mai mulți ani, dacă acestea sunt vândute și înmatriculate pentru prima dată după această dată.

Interfața va permite montarea rapidă a unui dispozitiv certificat, fără modificări complexe ale instalației electrice a vehiculului.

Una dintre cele mai importante precizări este că noua legislație nu obligă proprietarii mașinilor să utilizeze efectiv un sistem Alcolock.

Obligatorie este doar pregătirea tehnică a automobilului pentru instalarea ulterioară a dispozitivului.

Practic, cumpărătorii unei mașini noi nu vor trebui să sufle într-un etilotest înainte de pornirea motorului, dacă vehiculul nu este echipat cu un astfel de sistem.

Interfața permite însă instalarea ulterioară a unui Alcolock certificat conform standardului european EN 50436, în situațiile prevăzute de legislația fiecărui stat.

Dispozitivul este alcătuit din două componente principale.

Prima este un aparat dotat cu senzor electrochimic în care șoferul trebuie să expire înainte de pornirea motorului.

A doua este o unitate electronică montată în automobil, care comunică direct cu sistemul de pornire.

După analizarea aerului expirat, sistemul stabilește concentrația alcoolului.

Dacă valoarea depășește limita stabilită, motorul nu poate fi pornit.

Dacă rezultatul este negativ, vehiculul poate fi utilizat în mod normal.

Standardele tehnice pentru aceste dispozitive au fost dezvoltate încă din 2013 de comitetul european CENELEC, iar mai mulți producători europeni comercializează deja sisteme certificate.

Interfața este destinată în principal situațiilor în care autoritățile decid că un anumit șofer trebuie să utilizeze un sistem Alcolock.

Acest lucru poate viza:

conducători auto condamnați pentru șofat sub influența alcoolului;

șoferi profesioniști;

alte categorii stabilite prin legislația națională.

Astfel, fiecare stat membru va putea decide când și în ce condiții impune montarea efectivă a dispozitivului.

Noua obligație este inclusă în strategia europeană Vision Zero, prin care Uniunea Europeană urmărește reducerea drastică a numărului de accidente grave.

Obiectivul intermediar este reducerea la jumătate a numărului de victime până în 2030, urmând ca până în 2050 numărul deceselor și al răniților grav în accidente rutiere să se apropie de zero.

Statisticile arată amploarea problemei.

Numai în anul 2023, aproximativ 5.000 de persoane și-au pierdut viața în accidente provocate de consumul de alcool, reprezentând aproape un sfert din totalul deceselor rutiere din Uniunea Europeană.

Mai multe state, precum Finlanda, Franța și Suedia, utilizează deja pe scară largă sistemele Alcolock, iar în Spania și Italia acestea sunt impuse anumitor șoferi recidiviști.

Interfața pentru sistemul anti-alcool reprezintă doar una dintre noile cerințe tehnice impuse automobilelor noi.

Începând cu 7 iulie 2026, vehiculele vor trebui să fie echipate și cu:

sisteme automate de frânare de urgență capabile să detecteze pietoni și bicicliști;

sisteme de monitorizare a oboselii și neatenției șoferului;

avertizare inteligentă privind depășirea limitei de viteză;

lumini de frânare de urgență care clipesc automat la decelerări puternice;

sistemul eCall de nouă generație, compatibil cu rețelele LTE și 5G;

înregistrator de date de eveniment („cutia neagră” a automobilului), care stochează informațiile dinaintea și după producerea unui accident.

Și România va aplica aceste reguli, deoarece regulamentul european este obligatoriu în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Astfel, toate autoturismele noi înmatriculate pentru prima dată după 7 iulie 2026 vor trebui să respecte noile cerințe tehnice, inclusiv existența interfeței pentru sistemul Alcolock.

În schimb, măsura nu afectează mașinile deja aflate în circulație și nici autoturismele second-hand înmatriculate anterior. De asemenea, legislația europeană nu obligă proprietarii să instaleze efectiv dispozitivul anti-alcool, ci doar impune ca automobilele noi să fie pregătite tehnic pentru montarea acestuia, dacă autoritățile competente vor decide utilizarea lui în anumite situații.