Cele mai bune țări din Europa pentru nomazii digitali. România se află printre primele zece destinații recomandate

Un nou clasament al celor mai bune țări europene pentru nomazii digitali în 2026 arată că Estonia oferă cel mai bun echilibru între costurile de trai, viteza internetului, siguranță și opțiunile de viză pentru lucrătorii la distanță.

Studiul a analizat 40 de țări europene și a evaluat 19 criterii distincte, inclusiv chirii, costul alimentelor, infrastructura digitală, spațiile de coworking, siguranța, regulile privind vizele, nivelul de cunoaștere a limbii engleze, sistemul medical și evenimentele locale.

Analiza a fost realizată de LEI Register, un sistem global de baze de date, care a comparat țările europene pentru a determina cele mai atractive destinații pentru persoanele care lucrează de la distanță, conform Euronews.

Estonia s-a clasat pe prima poziție datorită costurilor accesibile de trai, infrastructurii solide și atitudinii favorabile față de nomazii digitali. Chiria medie pentru un apartament cu un dormitor în centrul unui oraș este de 573 de euro pe lună, iar cheltuielile lunare pentru alimente sunt estimate la aproximativ 247,80 euro.

Țara are unul dintre cele mai ridicate niveluri de siguranță din întregul clasament, viteze bune ale internetului, iar viza pentru nomazi digitali este valabilă un an și costă 85 de euro.

Pe locul al doilea se află Islanda. Deși este una dintre cele mai scumpe destinații analizate, cu o chirie medie lunară de 2.098 euro și cheltuieli pentru alimente de 541,62 euro, țara compensează prin cea mai mare viteză a internetului dintre toate statele incluse în studiu, cel mai mare număr de spații de coworking și de locuințe disponibile prin Airbnb, un nivel ridicat de siguranță și numeroase evenimente.

Locul al treilea revine Portugaliei, una dintre destinațiile preferate de mult timp de nomazii digitali. Portugalia se remarcă prin internet foarte rapid, nivel ridicat de cunoaștere a limbii engleze și disponibilitatea vizelor pentru lucrătorii la distanță. Viza pentru un an costă 80 de euro, iar chiria medie în centrul orașelor este de 919 euro pe lună. Infrastructura foarte bine dezvoltată pentru munca la distanță menține Portugalia printre cele mai populare alegeri.

Muntenegru ocupă locul al patrulea, în mare parte datorită costului extrem de redus al vizei, de doar 26 de euro, și duratei de valabilitate de până la 730 de zile, cea mai lungă dintre toate țările analizate.

Chiria medie este de 576 euro, iar alimentele costă aproximativ 211,22 euro pe lună. Deși sistemul medical reprezintă un punct slab, disponibilitatea ridicată a locuințelor prin Airbnb, a doua cea mai mare din clasament, face din Muntenegru o opțiune atractivă pentru cei cu un buget moderat.

Croația completează top cinci și oferă a doua cea mai lungă perioadă de valabilitate a vizei, de 540 de zile. Țara are al treilea cel mai bun scor la capitolul siguranță și a patra cea mai mare disponibilitate de locuințe Airbnb raportată la populație. Chiria medie în centrul orașelor este de 663 euro, iar cheltuielile lunare pentru alimente sunt de 232,46 euro. Nivelul ridicat de cunoaștere a limbii engleze și numeroasele evenimente sunt avantaje importante, însă viteza internetului este cea mai redusă dintre țările din top cinci.

Primele zece poziții sunt completate de Slovenia, Cehia, Spania, Lituania și România. Potrivit clasamentului, fiecare dintre aceste țări are avantaje și dezavantaje în funcție de prioritățile fiecărui nomad digital, însă toate reprezintă opțiuni solide pentru cei care vor să lucreze de la distanță în Europa.

La polul opus, studiul identifică cinci țări europene care ar putea fi mai puțin potrivite pentru nomazii digitali. Irlanda ocupă ultimul loc, deși se află pe poziția a patra în ceea ce privește cunoașterea limbii engleze și oferă numeroase evenimente și spații de coworking. Principalele dezavantaje sunt chiriile foarte ridicate, scorurile mai slabe la capitolele siguranță și sănătate și, mai ales, lipsa unei vize pentru nomazi digitali.

Penultima poziție este ocupată de Elveția, care nu oferă o astfel de viză și are costuri foarte ridicate atât pentru chirii, estimate la o medie de 1.785 euro, cât și pentru alimente. În schimb, beneficiază de internet foarte rapid, un nivel ridicat de siguranță și numeroase spații de coworking.

Belarus și Bosnia și Herțegovina se află imediat deasupra Elveției în clasament. Deși sunt considerabil mai accesibile ca preț, niciuna dintre cele două țări nu oferă viză pentru nomazii digitali. Belarus se remarcă prin viteze reduse ale internetului și puține spații de coworking, iar Bosnia și Herțegovina, deși relativ ieftină, are una dintre cele mai slabe infrastructuri din clasament.

Franța se află la rândul ei în ultimele cinci poziții. Deși este cea mai vizitată țară din lume de turiști și dispune de un sistem medical foarte bun și de internet rapid, nu oferă viză pentru lucrătorii la distanță, are un nivel redus de cunoaștere a limbii engleze și cel mai slab indice de siguranță dintre toate țările incluse în clasament.