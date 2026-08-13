Eurovision își rescrie regulile. Țara câștigătoare poate pierde dreptul de a găzdui concursul

Eurovision a anunțat miercuri, 12 august, modificarea regulamentului privind organizarea viitoarelor ediții ale concursului. Potrivit noilor prevederi, postul de televiziune din țara câștigătoare, care în mod tradițional ar urma să găzduiască ediția următoare, nu va mai putea organiza competiția dacă situația de securitate din statul respectiv sau din regiunea învecinată este considerată problematică.

Schimbarea regulilor poate avea consecințe pentru edițiile viitoare în cazul în care Israelul sau Ucraina se vor impune la o ediție următoare. Ambele țări sunt implicate în conflicte armate, iar noua prevedere stabilește condiții suplimentare pentru desemnarea țării care va găzdui competiția.

„Regulamentul concursului prevede acum că postul de televiziune câștigător va fi automat ineligibil pentru a găzdui concursul dacă un conflict armat, o situație geopolitică delicată sau orice altă situație afectează în mod semnificativ securitatea sau stabilitatea statului său sau a regiunii înconjurătoare”, au transmis organizatorii Eurovision, potrivit Le Figaro.

Organizatorii au precizat, de asemenea, că „dacă este necesar, Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) poate comanda o evaluare independentă a situației de securitate din regiune”.

Potrivit noilor reguli, dacă Israelul ar câștiga o ediție viitoare a Eurovision, țara nu ar putea găzdui competiția din anul următor, pe fondul conflictului din Gaza. Aceeași regulă s-ar aplica și în cazul Ucrainei, care se află în război cu Rusia.

Situația Ucrainei are deja un precedent în istoria recentă a concursului. Deși țara a câștigat Eurovision în 2022, ediția din 2023 nu a fost organizată pe teritoriul ucrainean.

Decizia a fost luată de EBU, iar competiția din 2023 a fost găzduită de Regatul Unit, la Liverpool. Organizarea concursului într-o altă țară a fost astfel posibilă în urma victoriei Ucrainei, în condițiile în care situația de securitate nu permitea desfășurarea evenimentului pe teritoriul țării câștigătoare.

Noua formulare a regulamentului introduce explicit situațiile care pot împiedica postul de televiziune câștigător să organizeze ediția următoare, luând în calcul atât conflictele armate, cât și alte situații care pot afecta semnificativ securitatea sau stabilitatea unei țări ori a regiunii din jurul acesteia.

Ediția din 2026 a Eurovision a fost câștigată de Bulgaria. Cântăreața Dara și-a dus țara pe primul loc cu piesa „Bangaranga”, care a obținut 516 puncte.

Victoria Bulgariei a venit după ce artista s-a impus atât în votul publicului, cât și în cel al juriului. Israelul, reprezentat de Noam Bettan cu piesa „Michelle”, s-a clasat pe poziția a doua, cu 343 de puncte.

Finlanda a ocupat locul al treilea, acumulând 227 de puncte. Franța, reprezentată de cântăreața Monroe, a încheiat competiția pe locul 11.

Piesa „Regarde!” a obținut 158 de puncte. Melodia, descrisă ca un amestec de pop și lirism, a reprezentat Franța la ediția din 2026.

Participarea Israelului la ediția din acest an a fost din nou contestată. Cinci țări au boicotat concursul și nu au trimis reprezentanți la Viena. Spania, Irlanda, Olanda, Slovenia și Islanda s-au numărat printre statele care nu au participat la ediția din 2026. Decizia lor a intervenit pe fondul controverselor legate de participarea Israelului la competiție.

Modificarea regulamentului anunțată de Eurovision la 12 august stabilește astfel că situația de securitate poate determina schimbarea țării care găzduiește ediția următoare, chiar dacă postul de televiziune al țării respective ar fi câștigătorul competiției.

În cazul în care condițiile prevăzute de regulament sunt îndeplinite, EBU poate solicita și o evaluare independentă a situației de securitate din regiune.