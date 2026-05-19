Bulgaria pregătește buget special pentru Eurovision 2027. Viceprim-ministrul și ministrul finanțelor, Galab Donev, a confirmat că proiectul de buget va integra costurile necesare pentru organizarea evenimentului, subliniind că acesta reprezintă o prioritate strategică. Potrivit oficialului, includerea Eurovision în planificarea bugetară reflectă importanța tot mai mare a evenimentelor culturale internaționale în consolidarea imaginii unui stat.

Autoritățile de la Sofia tratează organizarea Eurovision 2027 ca pe un proiect național major, care implică coordonare între guvern, televiziunea publică BNT și instituții culturale. Prim-ministrul Rumen Radev a declarat că urmează consultări oficiale cu reprezentanții BNT și cu mai multe ministere pentru a stabili pașii necesari pregătirii logistice.

Guvernul consideră că găzduirea competiției poate avea efecte pozitive pe termen lung, inclusiv creșterea vizibilității internaționale și stimularea sectorului turistic. În acest context, Bulgaria intenționează să înceapă pregătirile din timp pentru a asigura standarde ridicate de organizare.

Costurile asociate organizării Eurovision variază semnificativ în funcție de infrastructură, cerințe tehnice și capacitatea țării gazdă. De regulă, o parte din finanțare este acoperită de Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), însă cea mai mare parte revine radiodifuzorului național și autorităților publice.

Exemple recente oferă o imagine clară asupra dimensiunii investiției:

în Elveția, ediția din 2025 de la Basel a avut un buget estimat la aproximativ 38 de milioane de euro, cu costuri totale ce au ajuns la circa 65 de milioane de euro;

în Suedia, la Malmö (2024), organizarea a fost evaluată la aproximativ 28 de milioane de euro;

în Regatul Unit, la Liverpool (2023), costurile au fost cuprinse între 23 și 32 de milioane de euro, în funcție de estimările oficiale și independente;

pentru Austria (2026), proiecțiile indică cheltuieli de peste 30 de milioane de euro doar din partea radiodifuzorului public.

Deși implică investiții semnificative din bugetul public, organizarea Eurovision este adesea justificată prin beneficiile economice indirecte. Evenimentul atrage zeci de mii de turiști, generează expunere media globală și stimulează industriile locale, precum hotelieră, transport și servicii.

În plus, orașul gazdă devine pentru câteva săptămâni un centru cultural european, ceea ce poate contribui la creșterea atractivității turistice pe termen mediu și lung.

Includerea Eurovision 2027 în bugetul Bulgariei marchează începutul unui proces complex de planificare financiară și logistică. Deși costurile pot depăși zeci de milioane de euro, autoritățile mizează pe beneficiile de imagine și impactul economic generat de unul dintre cele mai importante evenimente muzicale internaționale.