Franța strânge cureaua: Guvernul limitează creșterea cheltuielilor publice în 2027

Franța pregătește un buget mai strict pentru 2027, încercând să limiteze creșterea cheltuielilor publice în contextul majorării costurilor cu datoria și al investițiilor în apărare.

Franța intenționează să limiteze drastic creșterea majorității cheltuielilor publice în 2027, întrucât majorarea alocărilor pentru apărare și creșterea costurilor de împrumut vor ocupa o pondere tot mai mare din buget, potrivit datelor privind plafoanele de cheltuieli publicate joi.

Ministerul Finanțelor din Franța a informat că cheltuielile statului și ale agențiilor guvernamentale vor ajunge anul viitor la 708,4 miliarde de euro. Totodată, miniștrii au fost instruiți să mențină ritmul de creștere al majorității cheltuielilor departamentale sub nivelul inflației.

Instituția estimează că plata dobânzilor aferente datoriei publice va crește în 2027 la 74,2 miliarde de euro, comparativ cu 64,8 miliarde de euro în 2026. În același timp, cheltuielile pentru apărare ar urma să fie majorate cu 6,4 miliarde de euro, în conformitate cu legea franceză de programare militară.

Dacă sunt excluse cheltuielile pentru apărare, bugetele ministerelor vor crește cu doar 1,5 miliarde de euro. Potrivit sursei citate anterior, această măsură face parte din eforturile Guvernului de la Paris de a ține sub control cheltuielile și de a redresa finanțele publice, după ce în 2025 deficitul bugetar a ajuns la 5,1% din PIB, iar datoria publică la 115,9% din PIB.

Ministrul pentru Buget, David Amiel, a declarat la postul de radio „franceinfo” că aceste măsuri reprezintă un efort considerabil pentru Guvern și a avertizat că, în lipsa unor intervenții, deficitul bugetar s-ar putea adânci semnificativ în 2027.

„Acesta reprezintă un efort considerabil pentru Guvern. Dacă nu facem nimic, deficitul se va adânci semnificativ în 2027”, a afirmat Amiel.

Pe lângă majorarea cheltuielilor pentru apărare, Franța prevede creșteri ușoare ale fondurilor alocate domeniilor educației, mediului, securității și justiției. În schimb, cheltuielile destinate politicilor de ocupare a forței de muncă ar urma să fie reduse cu 2,8 miliarde de euro, iar finanțarea pentru ajutorul de dezvoltare este, de asemenea, estimată să scadă.

Cea mai mare presiune asupra bugetului ar urma să provină din cheltuielile pentru protecția socială, care sunt estimate să crească cu 17 miliarde de euro, ajungând la 838,3 miliarde de euro în 2027.

Presiunile tot mai mari asupra finanțelor publice complică misiunea Guvernului de la Paris de a prezenta proiectul de buget pentru anul 2027, pe fondul temerilor tot mai accentuate că datoria publică a Franței, care se ridică la aproximativ 3.500 de miliarde de euro, ar putea continua să crească.