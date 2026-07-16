OnePlus nu va mai lansa telefoane în Europa și America de Nord. Compania își schimbă strategia și se concentrează pe Asia

OnePlus a confirmat că nu va mai lansa telefoane noi în Europa și America de Nord. Decizia marchează o schimbare majoră pentru producătorul chinez, care își va concentra activitatea pe piețele din India și China.

La mai bine de un deceniu de la debutul pe piață, OnePlus a anunțat că va opri lansarea de noi smartphone-uri în Europa și America de Nord.

Compania a transmis că decizia face parte dintr-o „ajustare proactivă a strategiei globale”. Astfel, modelul OnePlus 15, lansat la finalul anului 2025, va rămâne ultimul telefon nou comercializat de companie pe aceste piețe.

În ultimele luni au existat numeroase speculații privind retragerea OnePlus, însă compania a negat anterior că și-ar închide operațiunile. Comunicatul publicat acum confirmă însă că nu vor mai exista lansări de produse noi în cele două regiuni, transmite Ars Technica.

OnePlus a precizat că actualele modele vor rămâne disponibile la vânzare și vor beneficia în continuare de actualizări software.

Totuși, odată cu lansarea Android 17, dispozitivele OnePlus vor renunța la interfața OxygenOS și vor trece la ColorOS, sistemul de operare dezvoltat de compania-mamă Oppo.

În prezent, doar India și China vor continua să primească noi modele OnePlus, deși în industrie au apărut informații potrivit cărora inclusiv operațiunile din India ar putea fi restructurate începând cu 2027.

În Europa, retragerea OnePlus ar urma să fie compensată de prezența telefoanelor Oppo, cele două companii fiind deja puternic integrate la nivel de produse și software.

Situația este diferită în Statele Unite, unde Oppo nu activează. Piața americană rămâne dominată de Apple și Samsung, în condițiile în care alți producători chinezi s-au retras în ultimii ani din cauza dificultăților de reglementare și a accesului limitat la operatorii telecom.

Potrivit analizei, dispariția OnePlus din SUA va reduce și mai mult concurența pe segmentul smartphone-urilor premium.

Retragerea OnePlus vine într-un context în care producătorii de telefoane se confruntă cu costuri tot mai ridicate pentru componente.

Analiza arată că proiectele din domeniul inteligenței artificiale absorb cantități tot mai mari de memorie DRAM și NAND Flash, ceea ce duce la scumpirea componentelor utilizate în electronicele de consum. Costul memoriei RAM reprezintă deja peste un sfert din costul total al componentelor unui telefon de top.

OnePlus nu este singura companie care își modifică strategia. Asus a anunțat în acest an că își pune în așteptare divizia de smartphone-uri, invocând costurile în creștere și vânzările stagnante. În același timp, Samsung și Motorola au majorat prețurile unor modele pentru a compensa scumpirea componentelor.

Apple a păstrat până acum prețurile neschimbate, însă în industrie circulă informații potrivit cărora viitoarea generație de iPhone-uri ar putea fi lansată la prețuri mai ridicate.