Noile iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max sunt așteptate pentru un anunț oficial în a doua săptămână a lunii septembrie. Românii ar putea intra în posesia noilor dispozitive spre sfârșitul aceleiași luni, după o scurtă perioadă de precomenzi care va debuta imediat după evenimentul de prezentare.

Noile flagship-uri vor impresiona prin procesorul A20 Pro, primul cip construit pe procesul de 2nm al TSMC, care promite o eficiență energetică cu 25% mai mare și o putere de calcul AI superioară, vitală pentru procesarea locală a modelelor complexe de limbaj din cadrul Apple Intelligence.

Din punct de vedere tehnic, seria iPhone 18 Pro face saltul la 12GB RAM pentru a susține cerințele inteligenței artificiale și aduce inovații majore în segmentul foto. Apple va implementa senzori de 48MP pe toate camerele, inclusiv pe cea Ultra Wide și Telephoto, dar marea noutate este introducerea unei diafragme mecanice variabile pe camera principală. Aceasta va permite un control precis asupra profunzimii de câmp și performanțe remarcabile în condiții de lumină scăzută.

În ceea ce privește designul, se vor păstra diagonalele de 6.3 inch și 6.9 inch, însă „insula dinamică” va fi vizibil micșorată sau înlocuită de un design tip „punch-hole”, grație mutării senzorilor Face ID sub panoul ecranului.

Apple va folosi baterii cu densitate mai mare, protejate de carcase metalice pentru o disipare optimă a căldurii, permițând viteze de încărcare prin fir de până la 45W-50W. În paleta de culori, sursele indică retragerea variantei Desert Titanium și introducerea unor nuanțe sofisticate precum „Dark Plum”, un violet foarte închis, sau „Titanium Green”. Aceste schimbări subliniază direcția ultra-premium pe care gigantul american o urmează pentru ediția din acest an.

Cel mai așteptat proiect este primul iPhone pliabil, cunoscut sub numele provizoriu de iPhone Ultra sau iPhone Fold. Deși prezentarea oficială ar putea avea loc tot în septembrie 2026, există posibilitatea ca livrările să fie amânate pentru decembrie 2026 sau chiar începutul anului 2027.

Această fereastră extinsă este necesară pentru a rafina mecanismul balamalei realizat din „liquid metal” și pentru a asigura eliminarea oricărei cute vizibile pe panoul OLED furnizat de Samsung Display. Dispozitivul va fi un hibrid impresionant între un iPhone și un iPad Mini, având un format de tip „book-style”.

Specificațiile modelului pliabil sunt de top, acesta urmând să integreze același procesor A20 Pro pe 2nm. Ecranul interior generos va măsura între 7,6 și 7,8 inch, în timp ce ecranul exterior va fi de 5,5 inch. Când este deschis, dispozitivul va avea o grosime extrem de redusă, între 4,5 și 5,5 mm, ajungând la aproximativ 9,5 mm în stare pliată. Spre deosebire de frații săi din seria Pro, iPhone-ul pliabil va renunța la Face ID în favoarea unui senzor Touch ID integrat în butonul lateral, pentru a păstra ecranul interior cât mai curat, și va fi echipat cu un sistem de camere dual sau triple cu senzori de 48MP.

Google se pregătește să redefinească standardele industriei mobile în august 2026, continuând tradiția din ultimii ani de a devansa evenimentele „Made by Google”. Noua serie Pixel 11 este așteptată cu un interes major, în special pe piața din România, unde succesul oficial al generațiilor Pixel 9 și 10 a asigurat o disponibilitate rapidă prin partenerii locali imediat după lansarea globală. Această nouă generație promite să fie un punct de cotitură tehnologic, fiind structurată pe patru modele principale: modelul compact Pixel 11 cu ecran de 6,3 inch și două camere, varianta Pixel 11 Pro care aduce specificații de top în același format de 6,3 inch, masivul Pixel 11 Pro XL cu un afișaj de 6,8 inch și o baterie de peste 5.500 mAh, și spectaculosul pliabil Pixel 11 Pro Fold.

Marea revoluție a acestui an poartă numele de Tensor G6, un procesor dezvoltat sub numele de cod „Proiectul Malibu”. Acesta reprezintă primul cip Google construit de la zero în colaborare cu TSMC, pe o arhitectură de 2nm sau 3nm, marcând renunțarea definitivă la fundația Samsung. Această schimbare strategică are ca scop principal o îmbunătățire drastică a eficienței termice și o gestionare mult mai eficientă a energiei, oferind o autonomie superioară. Mai mult, puterea noului procesor permite ca inteligența artificială Gemini 2.0 să ruleze nativ pe dispozitiv, astfel încât prelucrarea video, traducerile în timp real și editările foto complexe să poată fi realizate local, fără a depinde de o conexiune la internet.

Inovațiile hardware continuă în zona fotografiei, unde modelele Pixel 11 Pro și Pro XL sunt proiectate să primească un nou senzor principal masiv, de 1 inch, optimizat pentru algoritmii de fotografie computațională ai Google. În plus, un sistem Ultra-Telephoto de tip periscop va introduce un zoom optic real și variabil între 5x și 10x, oferind o versatilitate fără precedent. Nici segmentul pliabilelor nu rămâne mai prejos, Pixel 11 Pro Fold (sau Pixel Fold 3) fiind prezentat în zvonurile din industrie drept cel mai subțire pliabil din lume. Acesta va concura direct cu liderii de la Honor și Oppo, oferind ecrane „Actua” incredibil de luminoase, cu un vârf de 4.000 nits, și o formă care se deschide într-o tabletă aproape pătrată.

Elementul care va diferenția cu adevărat seria Pixel 11 de orice alt rival este introducerea funcției „Video Magic Editor”. Grație performanței oferite de Tensor G6, utilizatorii vor putea schimba complet fundalul sau iluminarea direct în videoclipuri, extinzând posibilitățile de editare dincolo de fotografiile statice.

Oppo se pregătește să încheie anul 2026 într-un mod spectaculos, conform celor mai noi estimări din industrie referitoare la mult așteptata serie Find X10. Modelele Oppo Find X10 și Find X10 Pro sunt programate să debuteze oficial în trimestrul al patrulea din 2026, respectând astfel ciclul anual de lansări al producătorului în intervalul octombrie – decembrie. În ceea ce privește varianta de top, Find X10 Ultra, deși nu va ajunge pe rafturi în cursul acestui an, zvonurile recente indică o posibilă amânare strategică pentru începutul anului 2027, lăsând loc modelelor standard și Pro să domine piața în perioada sărbătorilor de iarnă.

Seria Find X10 promite un salt tehnologic major, punând un accent deosebit pe o autonomie care pare desprinsă din viitor și pe o estetică rafinată. Una dintre cele mai uluitoare noutăți este integrarea unei baterii revoluționare de 8.000 mAh pe modelul standard Oppo Find X10. Aceasta folosește tehnologia avansată silicon-carbon, reprezentând o creștere masivă față de generația anterioară și promițând zile întregi de utilizare fără încărcător. Din punct de vedere vizual, utilizatorii se vor bucura de panouri OLED de 6,59 inch pentru varianta standard și 6,78 inch pentru modelul Pro, ambele oferind o rezoluție clară de 1,5K și margini ultra-subțiri obținute prin tehnologia de tip LIPO.

Experiența fotografică rămâne punctul central al parteneriatului cu Hasselblad, iar specificațiile scurse până acum conturează un sistem de camere aproape incredibil. Se zvonește că modelul Find X10 Pro, sau o potențială variantă denumită Pro Max, va fi dotat cu o configurație triple 200MP. Acest lucru înseamnă că senzorul principal, cel ultra-wide și teleobiectivul periscop vor avea toți aceeași rezoluție uriașă. Pentru a garanta performanțe superioare în condiții de lumină slabă, senzorul principal este așteptat să fie de tip 1/1,3 inch, oferind capturi detaliate indiferent de mediul în care te afli.

La capitolul performanță brută, noile dispozitive nu fac niciun compromis. Modelele Pro vor fi echipate cel mai probabil cu viitorul cip MediaTek Dimensity 9600, acesta fiind primul procesor construit pe procesul de 2nm de la MediaTek, oferind o viteză de procesare și o eficiență fără precedent. Pe lângă puterea de calcul, Oppo introduce și o schimbare majoră în modul de interacțiune cu dispozitivul prin raportarea adăugării unor magneți în stil „MagSafe”. Această inovație va permite utilizarea facilă a accesoriilor dedicate și va asigura o aliniere perfectă pentru încărcarea wireless, făcând întreaga experiență de utilizare mult mai fluidă și modernă.

Atenția pasionaților de gadgeturi se îndreaptă și către viitoarea generație de flagship-uri de la Vivo, deși identitatea vizuală a noii serii rămâne învăluită în mister. Până în acest moment, nu există nicio confirmare oficială referitoare la o serie numită „Vivo X400”. Din cauza tetrafobiei, o superstiție adânc înrădăcinată în cultura chineză care evită cifra 4, rapoartele recente indică faptul că Vivo ar putea sări peste această iterație, făcând tranziția direct de la succesul seriei X300 către viitoarea serie X500.

Chiar și în condițiile în care numele rămâne un subiect de dezbatere, calendarul probabil de lansare poate fi dedus din tendințele istorice ale companiei. În eventualitatea în care denumirea X400 va fi totuși păstrată, este de așteptat ca modelele de bază să fie prezentate oficial în luna octombrie a acestui an. Pe de altă parte, utilizatorii care țintesc performanța absolută a variantelor de tip „Ultra” vor trebui să dea dovadă de răbdare, deoarece aceste ediții sunt lansate de regulă mai târziu, fiind estimate pentru primăvara anului viitor, undeva în intervalul martie-mai.

Specificațiile tehnice care circulă în prezent sub formă de zvonuri conturează un dispozitiv extrem de puternic, axat pe excelență fotografică și autonomie. Parteneriatul de lungă durată cu ZEISS va continua să fie un pilon central, anticipându-se integrarea unui senzor principal îmbunătățit de 50MP sau chiar a unuia spectaculos de 200MP. O inovație majoră ar putea fi reprezentată de ZEISS Telephoto Extender Gen 2, un accesoriu extern pentru lentile menit să redefinească limitele zoom-ului optic pe un smartphone. Sub carcasă, puterea de procesare va fi asigurată de viitoarele cipuri Snapdragon 8 Elite Gen 5 sau de soluțiile MediaTek Dimensity 9500 ori 9600, oferind viteze de operare de top pentru standardele anului 2026.

Evoluția hardware este completată de progrese semnificative în ceea ce privește gestionarea energiei și calitatea afișajului. Utilizarea tehnologiei Silicon-Carbon ar putea permite Vivo să integreze baterii cu capacități impresionante, între 6.500 mAh și 7.000 mAh, fără a mări grosimea telefonului, oferind astfel o autonomie record. Experiența de utilizare va fi potențată de un ecran LTPO AMOLED cu o luminozitate de vârf ce poate atinge pragul de 5.000 nits, asigurând lizibilitatea perfectă chiar și în lumina directă a soarelui. Nu în ultimul rând, designul va fi unul durabil, fiind vizată certificarea IP69, care oferă rezistență totală la praf și protecție împotriva jeturilor de apă sub presiune, transformând acest potențial flagship într-unul dintre cele mai rezistente dispozitive de pe piață.