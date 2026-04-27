Primul trimestru din 2026 a fost marcat de o acumulare de presiuni în mediul antreprenorial, iar 8 din 10 antreprenori spun că se confruntă cu mai multe probleme decât anul trecut. În același timp, majoritatea sunt afectați simultan de cel puțin trei dificultăți majore în business, în special creșterea costurilor, atragerea clienților și presiunea pe cashflow.

Aceste concluzii reflectă tendințele din piață și sunt susținute de experiența directă cu antreprenorii, conform datelor interne ale Minglr și TPC Concept, firmă de consultanță de business.

În perioada ianuarie-martie 2026, micile afaceri au fost impactate de un cumul de presiuni majore – creșterea accelerată a costurilor, reducerea bugetelor de promovare, lipsa predictibilității economice, presiunea pe cashflow și suprasolicitarea fondatorilor – care afectează direct stabilitatea și capacitatea de creștere a afacerilor. Din aceste motive, antreprenorii caută variante cât mai accesibile sau gratuite de a genera venituri.

Cele mai acute probleme sunt trei, însă toate interconectate:

Creșterea costurilor – cea mai apăsătoare problemă, pentru că lovește direct în marje și forțează tăieri de bugete.

Cashflow-ul fragil – încasări întârziate + costuri rapide = risc real de blocaj financiar.

Atragerea clienților (vizibilitate scăzută) – mai ales în contextul în care bugetele de marketing sunt reduse, iar competiția e mai mare.

„Vedem clar că aceste presiuni nu sunt temporare, ci vor continua și se pot intensifica în perioada următoare. E tot mai mare riscul de a intra într-un blocaj de creștere în 2026, într-un context economic tot mai impredictibil. În același timp, încasările vin mai greu, ceea ce limitează capacitatea de a investi și de a crește. Din acest motiv, vedem tot mai clar că relațiile și conexiunile devin o resursă directă de business. Prin Minglr, îi ajutăm pe antreprenori să se conecteze rapid cu alți antreprenori sau specialiști relevanți, pentru a colabora și a genera venituri împreună, fără a depinde exclusiv de bugete de marketing”, spune Călin Spiridon, fondator Minglr și consultant de business în cadrul TPC Concept.

Datele analizate de Minglr și TPC Concept arată că antreprenorii se confruntă simultan cu presiuni pe mai multe planuri, de la costuri și vânzări până la marketing și echilibru personal.

Între 75% și 80% dintre antreprenori sunt afectați de creșterea costurilor, ceea ce rămâne principala problemă care le erodează marjele și limitează capacitatea de a investi și de a crește.

Atragerea clienților a devenit, în paralel, una dintre cele mai dificile provocări, în condițiile în care promovarea este tot mai scumpă, iar rezultatele sunt mai greu de obținut. Aproximativ 58–60% dintre antreprenori spun că atrag mai greu clienți noi decât anul trecut, în timp ce peste 60% consideră că publicitatea online este mai scumpă și mai puțin eficientă.

În acest context, antreprenorii reduc bugetele de promovare, ceea ce duce la o vizibilitate mai scăzută și, implicit, la mai puțini clienți, amplificând presiunea pe vânzări și cashflow.

“Problema nu mai este lipsa ideilor, ci lipsa resurselor și a conexiunilor relevante. Antreprenorii sunt prinși între costuri în creștere, incertitudine și nevoia de a rămâne vizibili într-o piață tot mai competitivă, iar fără acces la clienți și oportunități, riscul de blocaj devine real. Astfel, antreprenorii intră într-un cerc vicios: fără promovare nu vin clienți noi, fără clienți nu există venit, iar fără venit nu există investiții. În același timp, costurile de publicitate au crescut, competiția este mai mare, iar rezultatele sunt mai greu de obținut. Din acest motiv, sunt căutate soluțiile de creștere a business-ului fără costuri apăsătoare sau gratuite cum este aplicația Minglr care conectează antreprenorii oriunde s-ar afla pentru a colabora și a-și crește veniturile”, adaugă consultantul de business Călin Spiridon, fondator Minglr.

În acest context, antreprenorii caută tot mai multe variante accesibile și cât mai puțin costisitoare pentru a-și crește veniturile, mai ales că bugetele de marketing sunt tot mai limitate, iar rezultatele sunt mai greu de obținut. Din ce în ce mai mult, creșterea nu mai vine din expunere, ci din acces la oamenii potriviți, la momentul potrivit.

„Conexiunile devin una dintre cele mai valoroase resurse în business. Datele arată că până la 84% dintre deciziile de cumpărare în B2B pornesc dintr-o recomandare, iar referral-urile pot genera până la 65% din oportunitățile de business. Sunt și cazuri în care conexiunile ajung să genereze până la 90% din business, mai ales în industriile bazate pe încredere. Pe lângă volum, contează și calitatea: lead-urile generate prin conexiuni au rate de conversie de 3–5 ori mai mari decât publicitatea plătită, iar clienții veniți din recomandări au o valoare mai mare și un nivel mai ridicat de încredere”, punctează Călin Spiridon, fondator Minglr și consultant de business în cadrul TPC Concept.

Astfel, aplicația Minglr câștigă tot mai mulți utilizatori, tocmai pentru că răspunde unei nevoi reale din piață: accesul rapid la oameni relevanți. Profilul utilizatorilor arată clar direcția – platforma este folosită în proporție de aproximativ 60% pentru conexiuni profesionale și oportunități de business, iar restul pentru socializare.

Din punct de vedere demografic, 60% dintre utilizatori sunt bărbați și 40% femei, iar o parte importantă este reprezentată de antreprenori, freelanceri și specialiști din diverse domenii. De asemenea, aplicația este utilizată nu doar local, ci și de utilizatori internaționali: aproximativ 20% sunt turiști sau profesioniști din alte țări, ceea ce deschide oportunități de colaborare dincolo de piața locală.

Această structură confirmă faptul că Minglr nu este doar o aplicație de socializare, ci un instrument tot mai folosit pentru networking și generarea de oportunități reale de business, într-un context în care conexiunile devin o resursă directă de venit.

Pentru a rămâne relevanți într-un context dificil, antreprenorii trebuie să își ajusteze strategia:

1. Prioritizează ce aduce bani acum, nu ce arată bine în planul de business

În perioade cu presiune mare pe costuri, focusul trebuie să fie pe activitățile care generează venit imediat sau mențin clienții existenți aproape. Restul poate aștepta.

2. Optimizează costurile inteligent, nu impulsiv

Nu tăia din zonele care îți aduc vizibilitate sau calitate. Taie ce nu produce valoare, nu ce e ușor de eliminat. Reducerile greșite costă mai mult pe termen lung.

3. Fii obsedat de cashflow: Cashflow-ul e oxigenul afacerii

Negociază termene, facturează mai repede, urmărește încasările și evită blocarea banilor în stocuri. Stabilitatea vine din lichiditate, nu din cifre frumoase în Excel.

4. Construiește venituri din conexiuni, nu doar din reclame

În 2026, relațiile bune aduc mai multe oportunități decât campaniile scumpe. Conexiunile potrivite pot genera colaborări, recomandări și clienți noi fără costuri directe, ceea ce se întâmplă prin Minglr.

5. Creează surse de venit repetitive

Abonamentele, serviciile recurente sau pachetele lunare îți stabilizează businessul. Veniturile predictibile devin o plasă de siguranță într-un an volatil.

6. Folosește vizibilitatea organică și comunitățile

Parteneriatele, recomandările și prezența constantă în rețele profesionale pot înlocui o parte din marketingul plătit. Nu costă bani, dar cer consecvență.

7. Fă pași mici, dar constanți

Nu ai nevoie de salturi spectaculoase, ci de decizii bune, repetate. Ritmul constant bate impulsurile riscante, mai ales într-un an cu costuri în creștere.

Primul trimestru din 2026 arată clar că avantajul competitiv nu mai vine doar din bugete sau strategii, ci din accesul la oamenii potriviți, la momentul potrivit.

Pentru mulți antreprenori, diferența dintre stagnare și creștere nu va fi dată de cât investesc, ci de pe cine reușesc să întâlnească.