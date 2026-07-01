Piața de construcții, tot mai pesimistă. Antreprenorii se așteaptă la noi scumpiri în următoarele 12 luni

Sectorul construcțiilor din România se pregătește pentru un nou val de scumpiri, într-un context economic marcat de recesiune tehnică și de o rată a inflației care se menține peste pragul de 10%. Un studiu realizat de IBC Focus în rândul a 118 specialiști din domeniu arată că majoritatea actorilor din piață anticipează creșteri suplimentare ale costurilor în următoarele 12 luni și observă deja schimbări importante în comportamentul investitorilor.

Potrivit cercetării, 83% dintre managerii din sectorul construcțiilor se așteaptă la noi majorări de prețuri în următorul an. Aproape jumătate dintre respondenți, respectiv 44,64%, estimează scumpiri cuprinse între 5% și 10%, în timp ce 27,68% consideră că prețurile vor crește cu peste 10%. În același timp, doar unul din zece participanți la studiu anticipează o perioadă de stabilitate, iar mai puțin de 7% cred că prețurile ar putea scădea.

Totuși, cel mai important efect al actualului context economic nu este reprezentat doar de creșterea costurilor, ci și de modificarea comportamentului clienților. Potrivit studiului, 66,07% dintre manageri afirmă că investitorii aleg să amâne începerea proiectelor, iar sensibilitatea tot mai mare la preț îi determină pe beneficiari să solicite mai multe oferte competitive înainte de a lua o decizie.

Această schimbare indică o transformare a modului în care funcționează piața construcțiilor din România. Companiile se confruntă cu o piață în care clienții nu mai acceptă estimări bugetare aproximative și analizează cu atenție fiecare opțiune disponibilă pentru a limita riscurile financiare. În acest context, accesul la informații precise despre concurență și despre proiectele din piață devine un avantaj competitiv esențial.

„Asistăm la o schimbare de paradigmă pe șantierele din România. Clienții nu mai acceptă bugete estimate în mod superficial și analizează fiecare opțiune din piață pentru a reduce riscurile financiare. În acest context de incertitudine, capacitatea unei companii de a deține date corecte despre concurență și proiecte devine principalul argument care asigură supraviețuirea unui business”, a declarat Andrei Spătaru, CEO IBC Focus.

Piața devine tot mai puțin dispusă să ia decizii bazate pe încredere și tot mai orientată către date și analize concrete. Dacă această tendință se va confirma, companiile care utilizează instrumente de monitorizare și analiză a pieței ar putea avea un avantaj important în fața celor care se bazează în principal pe relații comerciale și reputație.

Energia continuă să fie principalul factor care influențează evoluția prețurilor în economia reală. Aproape 64% dintre participanții la studiu consideră că evoluția prețului petrolului va avea un impact major asupra costurilor din construcții, în timp ce alți 35,40% estimează un efect moderat. Practic, aproape întreaga piață, respectiv 99% dintre respondenți, urmărește cu atenție evoluția acestui indicator.

Legătura dintre prețul petrolului și costurile din construcții este directă. Reintroducerea accizelor și eliminarea plafonării adaosului comercial la carburanți se reflectă în costurile de transport, care reprezintă, la rândul lor, unul dintre principalii factori de scumpire pentru companiile din construcții.

Analiza cauzelor care au determinat creșterea costurilor în primul semestru al anului arată că materialele de construcții reprezintă principalul factor de presiune, fiind indicate de 38,05% dintre respondenți drept sursa principală a scumpirilor din ultimele șase luni. Pe locul al doilea se situează costurile cu energia, menționate de 34,51% dintre participanți, urmate de transport și logistică, indicate de 18,58% dintre respondenți.

În schimb, deficitul de forță de muncă și costurile de finanțare continuă să joace un rol secundar. Doar 6,19% dintre specialiști consideră lipsa personalului drept un factor major de scumpire, iar costurile de finanțare au fost indicate de numai 2,65% dintre respondenți. Acest lucru sugerează că principalele provocări ale sectorului rămân costurile materiilor prime și ale energiei.

Peste 45% dintre specialiști anticipează stagnarea sau chiar reducerea volumului de proiecte, în timp ce 30% afirmă că nu pot realiza nicio prognoză din cauza lipsei de predictibilitate. Doar 24% dintre respondenți rămân optimiști și estimează o creștere a activității.

Aceste rezultate indică faptul că majoritatea actorilor din piață fie se pregătesc pentru o încetinire a activității, fie consideră că actualul context politic și fiscal face imposibilă anticiparea evoluției viitoare a sectorului.

Cu toate acestea, activitatea de investiții continuă în anumite regiuni ale țării. Potrivit monitorizării realizate de IBC Focus, în primele șase luni ale anului au fost identificate peste 28.000 de proiecte de construcții.

Județul Timiș conduce detașat clasamentul, cu 2.413 proiecte monitorizate, fiind urmat de municipiul București, cu 1.515 proiecte. Pe următoarele poziții se află județele Cluj și Bihor, fiecare cu câte 1.336 de proiecte, și județul Constanța, cu 1.301 proiecte.

Distribuția proiectelor confirmă menținerea principalilor poli economici ai României – vestul industrial al țării, Capitala și zona litoralului. În același timp, această concentrare geografică generează o competiție tot mai intensă între furnizorii de materiale de construcții, în special în regiunile cu cele mai multe investiții.

Concluzia studiului este că sectorul construcțiilor nu se așteaptă la o reducere a presiunilor inflaționiste, ci se pregătește pentru încă un an caracterizat de costuri în creștere, alimentate în principal de evoluția prețurilor la energie și, implicit, de piața petrolului. Spre deosebire de anii anteriori, investitorii și beneficiarii par însă să adopte o abordare mult mai prudentă, solicitând un număr tot mai mare de oferte înainte de a lua decizii de investiții.