Apple pregătește lansarea Apple Intelligence în China în următoarele luni. Compania a dezvoltat un model AI dedicat exclusiv pieței chineze

Apple a antrenat un model lingvistic de mari dimensiuni special pentru piața din China, marcând o schimbare importantă de strategie în ceea ce privește implementarea funcțiilor de inteligență artificială pe dispozitivele sale din această țară. Informația provine de la trei persoane familiarizate cu proiectul, care au declarat că modelul a fost dezvoltat în parteneriat cu Alibaba Group și antrenat cu sprijinul gigantului tehnologic chinez.

Dezvoltarea propriului model pentru China nu a fost raportată anterior. Până acum, Apple se orientase în principal către modelele dezvoltate de parteneri locali pentru a introduce funcții de inteligență artificială generativă pe iPhone-urile și celelalte dispozitive vândute în China, unde modele americane precum Claude al companiei Anthropic și ChatGPT de la OpenAI, utilizate de Apple pe piața sa internă, nu sunt disponibile, conform informațiilor publicate de Reuters.

Potrivit publicației menționate, Apple Intelligence, suita de instrumente de inteligență artificială a companiei, urmează să fie lansată în China în următoarele luni, odată cu o actualizare a sistemului de operare iOS.

Un model propriu adaptat pieței chineze i-ar oferi companiei Apple un control mai mare asupra experienței AI în cea mai competitivă piață externă a sa, unde compania a pierdut teren în fața rivalilor locali, inclusiv Huawei, care au avansat rapid în domeniul telefoanelor echipate cu funcții de inteligență artificială.

Planul Apple reprezintă o strategie AI cu două direcții, rar întâlnită în cazul unei companii străine care operează în China. Această abordare îi permite companiei să gestioneze obstacolele de reglementare stricte care au limitat accesul multor alte firme tehnologice americane pe piața chineză.

Dacă planul va fi implementat integral, Apple ar deveni prima companie străină aprobată de autoritățile de la Beijing pentru a oferi un model AI proprietar în China, ceea ce ar reprezenta o colaborare neobișnuită între companii tehnologice americane și chineze în contextul intensificării tensiunilor comerciale și diplomatice dintre cele două țări în domeniul inteligenței artificiale.

Decizia vine după un proces îndelungat de reglementare, încheiat luna trecută, când Administrația Spațiului Cibernetic din China, autoritatea care supraveghează internetul în această țară, a înregistrat serviciul de inteligență artificială generativă al Apple, deschizând calea pentru introducerea Apple Intelligence pe iPhone-urile din China pentru prima dată.

În cadrul acestui aranjament, modelul Qwen dezvoltat de Alibaba urmează să fie integrat în versiunea Apple Intelligence destinată modelelor compatibile de iPhone, iPad, Mac și Vision Pro comercializate în China. Potrivit informațiilor publicate anterior de Reuters, serviciul urma să includă și tehnologie dezvoltată de Baidu.

Săptămâna trecută, Apple a publicat un ghid în limba chineză care explica modul în care utilizatorii eligibili de Mac din China continentală puteau conecta modelul Qwen la asistentul digital Siri și la funcția Writing Tools, într-un aranjament specific platformei Mac menit să ajute compania să concureze pe piața chineză a PC-urilor cu funcții AI. Ulterior, Apple a eliminat ghidul fără a oferi explicații.

Acțiunile Alibaba listate în Statele Unite au crescut cu aproximativ 4% în tranzacțiile de dinaintea deschiderii pieței după apariția informațiilor privind înregistrarea serviciului AI în luna iulie, semnalând așteptările investitorilor că parteneriatul ar putea remodela ecosistemul inteligenței artificiale din China.

Parteneriatul dintre Apple și Alibaba a fost confirmat pentru prima dată în februarie 2025, când președintele Alibaba, Joe Tsai, a declarat în cadrul World Governments Summit de la Dubai că Apple va utiliza tehnologia AI a companiei chineze pentru telefoanele sale din China.

Tsai a precizat atunci că Apple a discutat cu mai multe companii din China înainte de a alege Alibaba ca partener. Implementarea serviciilor a fost ulterior amânată în timp ce Apple a lucrat la adaptarea funcțiilor sale la cerințele de reglementare din China.

China rămâne o piață esențială pentru Apple, reprezentând o parte semnificativă din veniturile companiei. Lipsa funcțiilor de inteligență artificială pe iPhone-urile vândute în China a fost indicată ca unul dintre factorii care au afectat vânzările, în condițiile în care consumatorii s-au orientat către mărci locale care oferă asistenți AI integrați.

Deocamdată nu este clar ce rol va avea modelul antrenat de Apple în raport cu modelele chineze dezvoltate de terți și nici modul în care acestea vor funcționa împreună în ecosistemul Apple destinat pieței chineze.