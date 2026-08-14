Bursele asiatice au încheiat săptămâna cu o creștere puternică. Petrolul s-a ieftinit, iar piețele europene au închis pe minus

Piețele financiare internaționale au avut evoluții mixte la finalul săptămânii, bursele din Japonia și Coreea de Sud înregistrând creșteri importante, în timp ce principalele piețe europene au închis în scădere. La New York, indicii bursieri au continuat să avanseze, iar cotațiile petrolului au înregistrat noi diminuări.

Bursa din Japonia a încheiat ședința de vineri în creștere cu 0,59%, susținută de avansul acțiunilor producătorilor de cipuri. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la 68.713,80 puncte, după o apreciere de 405,20 puncte comparativ cu nivelul de la închiderea ședinței precedente, conform Kyodo.

Și Bursa din Seul a înregistrat un avans puternic. Indicele principal Kospi a crescut cu 2,42%, până la 6.977,94 puncte, ceea ce reprezintă o creștere de 164,60 puncte față de închiderea anterioară.

Pe Wall Street, ședința de joi s-a încheiat în teritoriu pozitiv, impulsionată de evoluția acțiunilor companiilor tehnologice. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,13%, ajungând la 53.839,99 puncte, în urcare cu 69,72 puncte față de sesiunea precedentă.

Indicele Standard and Poor’s 500 a avansat cu 0,65%, atingând un nou nivel record de 7.798,99 puncte, după o creștere de 50,49 puncte. De asemenea, indicele Nasdaq a crescut cu 0,81%, până la 26.803,02 puncte, în urcare cu 145,70 puncte comparativ cu închiderea precedentă.

Pe piața petrolului, la New York Mercantile Exchange (Nymex), cotația barilului de petrol „light sweet crude” cu livrare în luna septembrie a scăzut cu 2,02 dolari, închizând la 81,25 dolari pe baril.

În Europa, Bursa de la Londra a încheiat ședința de joi în scădere cu 0,56%. Indicele principal FTSE-100 a coborât la 10.772,67 puncte, înregistrând un recul de 60,48 puncte față de ședința precedentă.

La bursa ICE Futures, cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului, cu livrare în luna octombrie, a scăzut cu 1,91 dolari și a închis la 87,07 dolari pe baril.

Și Bursa de la Frankfurt a încheiat ședința de joi în scădere. Indicele principal DAX 40 a pierdut 0,12%, coborând la 26.299,74 puncte, cu 31,33 puncte sub nivelul înregistrat la închiderea anterioară.

La Paris, Bursa a încheiat ședința de joi în scădere cu 0,28%. Indicele principal CAC 40 a ajuns la 8.650,56 puncte, în scădere cu 24,38 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea ședinței precedente.