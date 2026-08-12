Prețul petrolului a urcat puternic pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Temerile privind aprovizionarea au împins cotațiile la cele mai ridicate niveluri din ultimele săptămâni

Prețurile petrolului au crescut miercuri dimineață, pe fondul amplificării îngrijorărilor privind aprovizionarea din Orientul Mijlociu, după apariția unor îndoieli legate de posibilitatea încheierii unui acord de pace între Statele Unite și Iran și după atacurile asupra a două nave. Evoluția ascendentă a avut loc chiar dacă datele din industrie au indicat o creștere a stocurilor de țiței din Statele Unite.

Contractele futures pentru petrolul Brent au avansat cu 72 de cenți, respectiv 0,81%, ajungând la 89,63 dolari pe baril la ora 00:53 GMT. Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 71 de cenți, echivalentul a 0,85%, până la 83,91 dolari pe baril, conform Reuters.

Ambele contracte de referință au închis marți cu peste un dolar mai sus, atingând cele mai ridicate niveluri de închidere din 31 iulie și extinzând câștigurile după saltul de aproximativ 5% înregistrat luni, când speranțele privind un acord de pace între Statele Unite și Iran au început să se diminueze.

Statele Unite și rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au raportat marți atacuri separate asupra transportului maritim în Strâmtoarea Hormuz și în Strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Oficialul iranian responsabil cu securitatea, Mohsen Rezaei, a declarat marți că ruta maritimă strategică din Strâmtoarea Hormuz va rămâne închisă dacă Statele Unite nu acceptă condițiile Iranului pentru încheierea războiului, care includ deblocarea activelor iraniene înghețate și încetarea altor conflicte din regiune.

Datele privind transportul maritim au arătat că traficul prin Strâmtoarea Hormuz a scăzut luni la șase nave, comparativ cu o medie de aproximativ 11 nave în ultimele zece zile. Înainte de izbucnirea războiului, prin această rută treceau zilnic între 125 și 140 de nave.

În privința ofertei, un sondaj Reuters publicat marți indica faptul că stocurile de petrol și combustibili din Statele Unite ar fi fost așteptate să scadă în săptămâna precedentă.

Totuși, surse din piață citate de publicația menționată care au invocat datele Institutului American al Petrolului (API) au afirmat că stocurile de țiței din SUA au crescut puternic în săptămâna încheiată la 7 august, în timp ce stocurile de benzină și distilate au scăzut.

Potrivit acestor surse, stocurile de țiței au crescut cu aproximativ 9,1 milioane de barili, în timp ce stocurile de benzină s-au redus cu 1,5 milioane de barili, iar cele de distilate cu 596.000 de barili față de săptămâna precedentă.

Creșterea stocurilor de țiței a depășit cu mult așteptările, iar dacă va fi confirmată de raportul Administrației pentru Informații în Domeniul Energiei (EIA), care urmează să fie publicat miercuri, aceasta ar putea reduce îngrijorările pieței privind o eventuală penurie de ofertă.

Datele oficiale ale EIA, divizia statistică a Departamentului Energiei al Statelor Unite, urmează să fie publicate miercuri la ora 10:30 ET (14:30 GMT).

În ceea ce privește oferta pe termen lung, EIA estimează că perturbările livrărilor de țiței din Orientul Mijlociu, în valoare de aproximativ 600.000 de barili pe zi, vor continua până la sfârșitul anului 2027.

Capital Economics estimează că, în cazul în care Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă, iar stocurile de petrol ale statelor dezvoltate vor continua să scadă într-un ritm accelerat, piața ar putea ajunge într-un punct critic la începutul trimestrului al patrulea.

În acest scenariu, prețul petrolului ar putea urca în intervalul 120-140 de dolari pe baril, potrivit reacțiilor înregistrate în perioade istorice similare marcate de deficite severe de ofertă.

Raportat la cotația Brent de aproape 88 de dolari pe baril consemnată marți dimineață, o astfel de evoluție ar însemna o majorare de aproximativ 36%-59%.